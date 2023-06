Para que la informática llegue a todas las aulas

La Adicra nació el 7 de noviembre de 2015, cuando un grupo de docentes de informática reclamaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) por las incumbencias de títulos y la creación de espacios curriculares. Esta iniciativa tuvo su primer logro con la incorporación en esa jurisdicción de la materia informática en 4º año de secundaria. Lo que los impulsó a ampliar esta demanda a toda la provincia de Buenos Aires y el resto del país. “Lo que queremos lograr es que la enseñanza de la informática, tan importante para el futuro, esté en todas las escuelas del país, en entidades públicas y privadas, porque es necesario para después hacer la continuación de los estudios superiores”, afirma Lombardi y explica que para hacer visible este reclamo frente a supervisiones y ministerios, Adicra realiza actividades como foros y publicaciones donde se promueve el debate sobre el tema.

“El gran problema que tenemos es que informática ha sido considerada como un área transversal, y ese es el peor de los errores. Transversal es el uso de la computadora, que es una herramienta y se puede usar en todas las materias, pero eso no es informática. La informática tiene su propia disciplina y currícula, del mismo modo que la tiene matemática, lengua y arte”, explica el docente y sostiene que como materia específica, informática debe ser enseñada por un docente formado en ella. “Un profe de geografía podrá ayudar a sus alumnos a ver cómo a través de Google Maps se puede buscar algún posicionamiento, utiliza una herramienta dentro de su área, peor eso no es informática”, agrega.

Adicra impulsa y promueve que esta disciplina forme parte de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), los contenidos comunes del sistema educativo argentino, que conforman un conjunto de saberes que ningún alumno debe dejar de aprender en todas las escuelas del país. Con la finalidad de que informática forme parte de este cuerpo de saberes, la organización convocó a informáticos, docentes y personalidades de la ciencia de la computación, quienes elaboraron cuatro ejes para la enseñanza y aprendizaje de la materia, que consideran, deben ser aprendidos por chicos y chicas a lo largo y ancho del país. Los cuatro ejes propuestos son: informática en la sociedad, sistemas informáticos, algoritmos y programación, y aplicaciones de la informática.

“Algunas de estas cosas, muy salteadas, están incluidas en los pocos espacios y jurisdicciones donde se enseña informática. Pero la disciplina es mucho más que programación, por eso queremos que se entienda que los contenidos informáticos se deben enseñar en forma continua y espiralada, desde primaria hasta secundaria”, indica el docente.

La situación en Santa Fe

Lombardi explica que en Santa Fe, al igual que en la mayoría de las provincias del país, no existe informática como materia. “Cualquiera dirá «pero cómo si mi hijo tiene informática, si yo vi que dan». Sí, pero no es curricular. Se trata de horas extraprogramáticas o espacios que la escuela paga a través de la cooperadora o de espacios de definición institucional (EDI)”, indica, y agrega: “La consecuencia de esta situación es que no existe un basamento. Cada docente hace lo que puede o lo que quiere, o aporta sus conocimientos con los recursos que cuenta. Entonces tenemos escuelas que dan un tipo de contenidos y otras que dan otros totalmente diferentes o adaptados a lo que puede hacer, y eso es lo que no debe ocurrir”.

El docente explica que la última ley educativa incorporó la materia tecnología, por lo cual fueron cerrados todos los profesorados de informática que existían. E indica además, que tecnología no es sinónimos de informática, y que en esta área —que es enseñada por muchos docentes que han tenido que reconvertirse— no se desarrollan contenidos informáticos.

El Foro que se realizará el próximo 10 de junio tiene como objetivo dar a conocer el reclamo de los docentes de informática, profundizar en la especificidad de la disciplina que enseñan y en la importancia de incorporarla a todo el sistema educativo argentino. Lombardi explica que no es lo mismo hablar de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) o de transversalidad, que de la enseñanza de la informática. Y que además, los únicos que tienen incumbencia para su enseñanza son los profesores formados en ella. Si bien un docente de matemática puede utilizar herramientas informáticas, algunos programas y aplicaciones, eso no significa que enseñe informática, porque ofrece tan solo una pequeña parte de ella.

Sostiene que la problemática es de urgente solución para los tiempos que corren, si el objetivo es potenciar las posibilidades de desarrollo regional y nacional en materia educativa. “Estamos en una provincia que es muy rica en contenidos informáticos, con carreras importantes y desarrolladores que exportamos al mundo, con un polo tecnológico fuerte en el país por lo que produce y fomenta, pero no tenemos informática en las escuelas. Entonces los alumnos llegan a carreras que hoy están abarrotadas de estudiantes, como ingeniería en sistemas, pero llegan sin ninguna base”, concluye el docente.

Más información para participar del 8º Foro de Adicra en fororosario.adicra.ar