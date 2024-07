Olimpiada de Química: bronce para un chico de Sunchales y mención para un alumno del Politécnico

El "no hay plata" también llegó a las olimpíadas de ciencia de los estudiantes

El vínculo entre Ariel y las competiciones escolares arrancó de chico, cuando participó de las olimpíadas de matemáticas Ñandú, para alumnos de primaria. Cuando entró en la secundaria siguió con la Olimpíada Matemática Argentina (OMA). Hasta que el año pasado, con el afán de probar cosas nuevas, decidió competir en física y química. "Uno se mete en la olimpíada porque te da herramientas para aprender cosas que no aprenden en la escuela, y también está muy copado conocer a gente nueva en los viajes, gente a la que le interesa lo mismo que a vos", contó el alumno del Poli a La Capital apenas se conoció su clasificación al certamen de Arabia Saudita.

Al seleccionado nacional lo completó Alejo Baikauskas Seipel y Joaquín Herrera Hinojosa, ambos de la ciudad de Buenos Aires.

"No hay plata" para las olimpiadas

Pero tras clasificar para el certamen mundial, tanto Agustín Boutet como Ariel Grillo tuvieron que sortear una nueva barrera: contar con los fondos para los pasajes en avión hasta Arabia Saudita y para costear el entrenamiento en la UBA para llegar preparados a la olimpiada.

Es que en el marco del "plan Motosierra", el gobierno nacional dejó en stand by el programa que financiaba este tipo de competiciones, generando incertidumbre en los chicos y los docentes que lo preparan. Eso obligó a que cada olimpíada (física, química, informática o biología, por citar algunas), debieran salir a buscar sponsors y lanzar campañas para cubrir los costos de los viajes. Según pudo saber La Capital, las distintas disciplinas presentaron a la secretaría de Educación una propuesta pedagógica y el presupuesto requerido para la realización de las actividades 2024. Sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta oficial sobre si desde el Estado se van a cubrir o no.

En la previa de la competición, los chicos santafesinos debieron asistir a una preparación intensiva en la Universidad de Buenos Aires, con clases diarias de 9.30 hasta las 19. "Son clases súper específicas dependiendo de cada año, porque todos los años cambia el temario. Así que estamos en un hotel con mi compañero que también es del interior", contó en su momento Ariel Grillo, quien recibió ayuda económica de la Asociación Cooperadora del Politécnico. "Se le tiene que agradecer un montón a la UBA, al Politécnico y al Comité Olímpico, que buscaron plata de todos lados para que nosotros podamos viajar", dijo el alumno.

Soledad Antonel, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, posteó en su cuenta de X el logro de los chicos argentinos y agregó: "Por primera vez en 34 años no recibimos financiamiento por parte del gobierno nacional. Estudiantes y equipo docente lo dimos todo! Gracias".

Una campaña para juntar fondos

La docente e investigadora de la UBA confirmó que ahora están recibiendo donaciones para poder llevar a cabo el certamen nacional de la 34ª Olimpiada Argentina de Química, destinada a estudiantes secundarios de todo el país.

La campaña de apoyo a las Olimpíadas de Química la lleva adelante la Fundación Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. A través de su página web destaca que cada año participan de la competencia nacional más de 2000 estudiantes de colegios secundarios, y que los equipos argentinos destacan en las competencias internacionales alcanzando lugares de premiación, como pasó en Arabia Saudita.

"Hasta el año pasado, el programa fue financiado con aportes del Tesoro de la Nación pero, lamentablemente, este año aún no recibimos información de la continuidad del programa ni de los fondos necesarios para desarrollar las Olimpíadas 2024", advierten. Explican además que muchos de los jóvenes que participan en las Olimpíadas de Química deciden luego estudiar carreras relacionadas con la química y son los futuros profesionales que trabajarán en la industria del sector.