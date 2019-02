Medicina, contador y abogacía, las carreras más elegidas en la UNR

Medicina, contador público o abogacía siguen siendo las carreras más elegidas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Así lo revela el último boletín estadístico de la UNR, donde cuatro de cada diez ingresantes que hubo en 2017 (último año relevado) pertenecen a estos estudios. Desde el área de Orientación Estudiantil analizan el fenómeno que se mantiene a través del paso del tiempo. Y dan algunas recomendaciones puntuales para aquellos que aún dudan en qué estudio anotarse para empezar a cursar este año.

De acuerdo con el último informe elaborado por la Dirección General de Estadísticas de la universidad rosarina, medicina es, con 3.475 nuevos alumnos, la carrera más elegida por quienes arrancan sus estudios superiores. Le sigue el ciclo introductorio de Ciencias Económicas (donde se estudia para contador público, las más elegida) con 2.134 inscriptos. Y cierra el podio abogacía, con 1.465 nuevas alumnas y alumnos. Por detrás, asoman psicología (1.168 ingresantes), enfermería (850) y arquitectura (780).

"Las carreras tradicionales, inclusive arquitectura y psicología, tienen alta cantidad de ingresantes, aunque después durante la cursada los alumnos empiezan a ver que tal vez no era lo que esperaban y ahí es cuando se empiezan a recibir consultas por otras opciones y que se corren un poco de lo tradicional. Pero como primera opción se siguen sosteniendo esas carreras más conocidas", explica Mariela Lindozzi, responsable de Orientación Estudiantil de la UNR.

Lindozzi entiende que detrás de esta inclinación por estas carreras "históricas" hay una vinculación con lo "instalado culturalmente". Por eso destaca el interés de los jóvenes por sumarse a los distintos espacios de orientación vocacional, talleres, charlas informativas y visitas a las escuelas y comunas.

A estas instancias se suma la Expo Carreras que anualmente organiza la UNR, "con aplicación de test autoadministrables, psicólogos del equipo para la consulta y donde cada facultad tiene su stand con las carreras y sus referentes", describe. Dice que con este tipo de propuestas se apunta a que los chicos y chicas emprendan un proceso de orientación vocacional y logren despejar y esclarecer el quehacer que tienen pensado, que a veces no coincide con la carrera que tenían en mente, que tal vez era una de las tradicionales. Este año la Expo se realizará el 5 y 6 de septiembre en el ECU (San Martín 750).

El boom de turismo

A través de estos espacios, la UNR busca darle difusión de las distintas opciones académicas, sobre todo de estudios de pregrado y grado que muchas veces los potenciales interesados no conocen. "Armamos un muestrario que pueda reflejar toda la oferta, eso sirvió para que el año pasado, por ejemplo, se recibieran más consultas sobre tecnicaturas. Y el furor fue turismo, una carrera muy esperada y pedida en la que recibimos muchas consultas. Cuando en febrero se abrieron las inscripciones fue un aluvión de ingresantes", revela Lindozzi.

En efecto, el año pasado comenzó a dictarse la licenciatura en turismo, una carrera organizada en base a un ciclo básico de dos años que se dicta en las Facultades de Ciencia Política y Económicas, y con un ciclo superior con dos orientaciones: planificación turística y administración turística. Aunque desde la universidad señalan que algunos estudiantes ya adelantaron su interés por cursar ambas terminalidades.

Lindozzi explica que la modalidad a distancia es otra de las opciones donde se notó un fuerte interés en las Expo de los últimos años. Y a modo de ejemplo citó el caso de administración de empresas, radicada en el Superior de Comercio. En este caso, indica que el mayor interés fue manifestado por mujeres con hijos a cargo o con largas jornadas laborales, para quienes cursar sin necesidad de ir a diario a la facultad representa una opción ideal.

Entre el deseo y el mercado

A la hora de evaluar qué aspectos pesan más al momento de elegir una carrera, la responsable de Orientación Estudiantil de la UNR estima que tanto la familia como el grupo de pares de los alumnos (sus amigos y compañeros de curso) siguen siendo relevantes. Pero aclara que no siempre es porque la familia "instala" un determinado camino, sino que a veces se da el caso de jóvenes que terminan el secundario "y son ellos mismos quienes se imponen una presión o el querer satisfacer ciertas expectativas familiares". "Por eso —apunta— se trata de trabajar sobre eso, ver de quién es la expectativa y por qué se busca determinada carrera".

Además de la familia, otra clave que puede incidir en este proceso es la realidad del mercado laboral. "Eso es tenido en cuenta y está bien que así sea, es imposible no hacerlo. Siempre y cuando esto no entorpezca u obstaculice el deseo y la satisfacción personal. Porque eso tiene que ver con poder constituir y consolidar una identidad profesional ocupacional. Los procesos son muy rápidos y la realidad se impone, pero nunca hay que perder de vista en el asesoramiento que hay que encontrar el anhelo, el interés y el gusto", agrega.

Aclara también que la orientación vocacional no implica sólo la elección de una carrera, sino el sostenimiento de los estudios y la inserción laboral. Por eso entiende que esta ayuda en el nivel superior, sobre todo a la hora de la transición entre un nivel y otro de la enseñanza, debe apuntar a apoyar y acompañar en la elaboración de un proyecto. "Muchas veces —amplía— los graduados están un poco desorientados sobre las vías o canales de inserción, y deben conocer que el trabajo se va construyendo desde la carrera".

Recomendaciones

—¿Qué les recomendaría a aquellos que a esta altura del año aún no definieron en qué carrera anotarse?

—Primero que se tranquilicen, que no se pongan ansiosos. A pesar de que hay prisa, hay que hacerlo pausadamente pero sin dejarse estar. Está la consulta y la información, que es una actividad exploratoria, una modalidad de investigación que debe hacer el adolescente para encontrar cuál es la carrera. Las vías de consulta pueden ser muchas y hay varios lugares para realizarla. Pero el consejo es que no se pongan ansiosos, porque a veces, tanto para los chicos que quieren ingresar como por sus familiares, el hecho de acercarse a la fecha y no tener la decisión tomada les genera una especie de dilema ante el cual hay que poner una pausa y tomar la estrategia de informarse y consultar.

—Sobre todo por el temor a la palabra "frustración", por arrancar una carrera que al final no es lo esperado...

—Eso está muy instalado y la orientación vocacional trata de prevenir este tipo de situaciones. A veces lo logra, otras no, porque las personas tienen sus tiempos. Pero creo que no son fracasos, son procesos que cada uno va haciendo. Lo que pasa que es cierto que a veces lo viven de esa manera. Por eso insisto en desdramatizar. Y saber que la vocación es contingente, que no es para toda la vida. Uno puede ir cambiando, variando, aprendiendo cosas nuevas, creando y recreando su identidad vocacional.

—¿Y qué le recomienda a los que van a cursar quinto año de la secundaria?

—A los de quinto les decimos que no se dejen estar, que consulten y que la universidad nacional les ofrece muchos espacios y dispositivos. Vamos a estar desde abril en los diferentes distritos municipales, también está en la Expo y los espacios donde invitamos a escuelas de la zona y vecinos, donde llevamos información y los vamos anotando para consultas. Que sepan que no van a estar solos, porque además la universidad tiene un programa de tutorías de pares, un equipo formado por alumnos que los van acompañando y con quienes organizan talleres de lectura y estudio. Nosotros apostamos mucho a la tutorías, porque sabemos que la identificación con otros estudiantes es algo muy fuerte y movilizador. Por eso en las Expo y en los talleres siempre les ofrecemos que el que quiere tener tutor lo puede tener. La universidad nacional piensa en los estudiantes, todo el tiempo busca cómo llegar mejor a ellos, recibirlos y contenerlos.