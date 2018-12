"Las pibas y los pibes piden ciencia en las escuelas"

Faltan pocas horas para que el director del Instituto Max Planck de Rosario, Claudio Fernández, parta hacia la ciudad de Göttingen, cuna de premios Nobel, en Alemania. Viaja para asistir a la defensa de la tesis doctoral de un joven alemán que está a punto de doctorarse en biociencias moleculares y biomedicina, el primer posgrado binacional en la materia abierto en 2014. En medio de los últimos preparativos, se da un tiempo importante para conversar sobre lo que lo entusiasma tanto como trabajar en un laboratorio: la difusión de la ciencia entre las pibas y los pibes, como prefiere llamar a las y los estudiantes.

Los mates circulan en la charla, en la que también acompaña su esposa Laura Scirocco, profesora de escuelas secundarias, ahora abocada a la logística pedagógica para recibir las visitas estudiantiles al Max Planck (Laboratorio de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario)en el predio de Ocampo y Esmeralda. Además de ser la intérprete del alemán indispensable en este trabajo. "Yo solo me manejo en inglés", admite el investigador, doctor en química biológica.

Fernández es uno de los científicos repatriados del exterior, a través del programa Raíces desarrollado desde 2006 en la Argentina. Con un porvenir brillante en Alemania, decidió regresar y apostar por el país. Desde entonces ha motorizado distintas iniciativas para que la ciencia recale en los escolares, despierte más vocaciones científicas, pero sobre todo se comprenda que este trabajo tiene el compromiso social de mejorar la calidad de vida de las personas. El primer puntapié fue en 2014 con País Ciencia, la primera plataforma de comunicación de la ciencia, luego siguieron otras iniciativas. Ahora trabaja en la propuesta de Manos a la Ciencia, porque sostiene que "las charlas pueden olvidarse, pero meter mano en la experimentación no".

La frutilla del postre en esta tarea de divulgación llegará en septiembre de 2019, cuando se inaugure en el Max Planck de Rosario, la primera sede del XLab de Alemania, un laboratorio destinado a estudiantes secundarios y de los primeros años de la universidad. En junio pasado estuvo la directora del XLab de Göttingen, Eva María Neher, para sellar ese acuerdo.

Intercambio

Cada vez que puede el director del Max Planck recuerda una anécdota que vincula a la creación de esa plataforma de comunicación de la ciencia. Era el año 2013 y tras una entrevista en un canal de televisión se cruzó con el entonces secretario de Transporte de la Nación y ex intendente de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos. El funcionario le comentó que sentía que los científicos estaban alejados de la charla más cotidiana y el investigador le retrucó que los políticos ponían vueltas. El intercambio derivó en un trabajo común del que se beneficiaron cientos de estudiantes. Así arrancaron las charlas de difusión científica en acuerdo con el Conicet, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el Centro de Estímulo al Desarrollo del Conocimiento, que hacía poco se había formalizado en Baigorria.

—¿Cuál fue el saldo de esas charlas iniciales?

—La charla con Ramos la armamos rápido, pero a la otra semana me subí a un autito y me fui a recorrer escuelas de Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Capitán Bermúdez... Después me empezaron a convocar. Era alucinante cada charla con 800, 900 pibes. O cuando también la hicimos en el teatro El Círculo (convocada por La Capital), donde pudieron asistir chicos y chicas de otras localidades. Había quienes tenían miedo a que los pibes "molestaran" pero fueron dos horas y media de escuchar en silencio y luego hacer preguntas. Allí también estuvieron Diego Golombek, Luis Cappozzo y Valeria Edelsztein. Este recorrido lo hice por todo el país, desde Ushuaia, Salta, Mendoza, Misiones y Corrientes... Lo primero que me quedó fueron las imágenes de los pibes diciéndome con una mirada o con un abrazo: "Ok lo que me diste me recontra interesó. ¿Cómo seguimos?" Y eso es lo que hoy me carcome. En la provincia de Santa Fe pudimos abrir el instituto para un montón de pibes, pero ¿cómo se hace para que el otro montón también llegue acá? Es una tarea mezclarnos con ellos, generar confianza y que, sin caer en la demagogia, nos vean como tipos normales, además de llegar con un mensaje claro de que para ser científico hay que poner mucho esfuerzo. Otro desafío es cuando el pibe te pregunta: "¿Qué es un científico? ¿Qué hace? ¿Para qué me sirve lo que hace un científico? ¿Cómo discuten y cómo muestran los resultados? ¿Dónde trabajan ustedes?" Esto nace de los pibes y a cada una de estas inquietudes les dimos respuestas.





—¿Cuál de esas preguntas es la que más repiten los estudiantes?

—¿Para qué me sirve lo que hacen? Y para respondérsela financiamos proyectos de educación científica. Cada año hacemos una convocatoria de proyectos de desarrollo tecnológico con función social que los pibes llevan adelante. Los invitamos a que vengan al instituto a trabajar un día, cada 15 días. Siempre son de escuelas secundarias y de distintas localidades. Cuando están a dos años de los proyectos los reunimos en un congreso de Manos a la ciencia y ahí muestran los resultados, con pósters, con ponencias. El público son ellos. Discuten lo que hace el estudiante de Coronda con el de Santa Fe y el de Buenos Aires. Son científicos en potencia. Nosotros no planteamos el conocimiento científico como algo alejado. Aquí los pibes vienen y meten mano en los mismos instrumentos que usamos nosotros. Es algo horizontal, que está armado así, no les hablamos desde un púlpito. Necesitamos que metan mano a la ciencia para que comprendan.





—Eso rompe con el mito de que "los estudiantes no se interesan" por estos temas.

—Eso es absolutamente falso. Hace poco cuando fui a dar una charla a Esperanza los profesores estaban preocupados por cómo iba a hacer con tantos estudiantes. Sin embargo, escucharon durante una hora y media, más un tanto de tiempo de preguntas. Lo mismo me pasó en Casilda. El próximo ministro o ministra de Educación de Santa Fe va a tener que atender a un lindo problema: las pibas y los pibes piden ciencia en las escuelas. Hay una avidez por la ciencia y a eso hay que darle respuesta.





—En el marco de esas propuestas, en septiembre 2019 se pone en marcha el XLab (laboratorio) para estudiantes

—Es un laboratorio emblemático que existe en Göttingen, donde van los estudiantes y están de una a tres semanas trabajando en distintas ramas de la ciencia. Aquí es una propuesta para escuelas secundarias y estudiantes de los tres primeros años de la universidad. Es una convocatoria abierta para todas las provincias, con prioridad para los colegios de Santa Fe. Ahora está llegando el equipamiento, los pibes van a poder venir al laboratorio y usar el mismo equipamiento que usamos nosotros. Van a hacer EM_DASHentre otras experienciasEM_DASH química, síntesis química; extracción de compuestos usando cromatógrafos; clonado de proteínas, purificación de proteínas; bioinformática donde van a poder ver las moléculas en aparatos de 3D que traigo de Alemania. El espacio lo hemos remodelado para eso. Hay muy pocos institutos en la Argentina que puedan tener espacios para este tipo de proyectos.





—¿Cómo impactan estas experiencias en las vocaciones científicas?

—El 80 por ciento de los estudiantes que llegaron al Max Planck no nos conocía. El 52 por ciento, que es un número muy fuerte, no solamente se anotó en una carrera universitaria, sino que lo hizo en carreras como bioquímicas, farmacia, medicina, biotecnología o química; que es lo que aquí les enseñamos: las ciencias biológicas, las ciencias exactas y naturales, y las neurociencias.





—¿Qué opinás de la desaparición del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación?

—En la Argentina el 98,5 por ciento de los científicos somos profesores de la universidad pública o investigadores del Conicet. Es decir, el conocimiento en la Argentina lo genera el Estado. Si el Estado no financia la educación y la ciencia no hay conocimiento. Y lo que diferencia a un país rico de uno pobre es la cantidad y calidad de conocimiento generado. Sin conocimiento no hay futuro y sin ciencia no hay desarrollo. El que determinaba las políticas de desarrollo científico era el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, si se lo reduce a una Secretaría está clara cuál es la intención. También es importante decir que no se generaron junto con la creación de este Ministerio instancias de reflexión en un contexto territorial, donde se concientice sobre su importancia. No se comunicó la ciencia a la comunidad. No se amplió la cultura científica de la gente. Entonces no se puede defender lo que se ignora. No alcanza con decir que la creación de este Ministerio fue la medida más importante de los últimos años. Hay que decirlo con todas las letras: crear este Ministerio fue la decisión de un gobierno que desde la plenitud de lo político decidió poner a la ciencia y la tecnología en el centro de la escena nacional y al servicio del desarrollo.