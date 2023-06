La gramática de la violencia

Podemos pensar, claro está, que el mensaje no nos involucra, que no le hablan ni a la sociedad ni a los diferentes niveles del Estado. Podemos, pero no es lo que nos enseñaron en la escuela ni lo que la escuela enseña hoy en día, mal que les pese a los agoreros de nuestro sistema educativo. Créanme, no se trata de hacer una defensa ingenua de la escuela argentina del siglo XXI, que por cierto enfrenta enormes dificultades para enseñar a todas y todos, y ni hablar con cumplir con la promesa del ascenso social. Ahora: ¿no será que la hemos dejado demasiado sola?

Me pregunto por esas niñas y niños que escuchan las balas, que miran la violencia a la cara, me pregunto también por las y los que leen y escuchan los mensajes de miedo en los celulares y se sienten parte de una ciudad condenada. Cuando estas preguntas se acercan, me resuena un fragmento del final del libro Los monos, de Germán de los Santos y Hernán Lascano (2017). Hay sobre el final una imagen que me impactó por su realismo y porque hace seis años dejaba a la vista parte del camino por recorrer: “La violencia no termina cuando alguien vació un cargador en un blanco que ya no se mueve. En el alma de la nena que se abraza a la madre con la remera manchada de la sangre de su padre, la violencia pervive. Y ese estrago espectral pero concreto aún no ha sido abordado”.

Quizás algún día busquemos en el archivo el momento en el cual empezamos a escribir niñez, escuela, violencia y narcotráfico “todojunto”. En ese momento sabremos si los que hoy nos consterna sirvió para cambiarlo.

En el caso de la nena —que es de diferentes maneras el de muchos pibes y pibas— como en el de nuestras escuelas, vale la pena empezar por no dejarlas solas.

(*) Profesora en ciencias de la educación, docente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), doctoranda en educación y especialista en entornos virtuales de aprendizaje.