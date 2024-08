Elecciones en la FUR: el frente reformista conducirá por tercer año consecutivo el espacio estudiantil

Franco Bartolacci: "No hay universidad pública sin salarios dignos para docentes y no docentes"

"Me siento orgullosa de la confianza que depositaron en mí, es un desafío bastante grande que también demuestra un camino recorrido dentro de la agrupación y en Derecho, acompañada por gente que hoy permite que yo esté en ese lugar", dijo a La Capital la joven estudiante, quien sucede en la presidencia de la FUR a Flor del Alba Cruz.

La herencia radical

Agustina Rosso Sasia tiene 26 años y una historia de militancia que se remonta a su adolescencia, cuando a los 13 empezó a participar de la Juventud Radical de Chañar Ladeado, localidad santafesina ubicada a unos 162 kilómetros al oeste de Rosario. "Mi abuelo fue un gran militante de la Unión Cívica Radical y en mi casa la cuestión política también pasaba siempre por el partido", contó la nueva presidenta de la FUR.

Ya en Derecho se incorporó en segundo año de la carrera a la agrupación 1983. Después llegó la pandemia y una "militancia virtual". Con la vuelta a la presencialidad fue elegida por sus pares para encabezar en 2022 la lista de Consejo Directivo y al año siguiente la presidencia del centro de estudiantes.

La agenda de la FUR

A la hora de hablar de los proyectos que apunta a llevar adelante, Agustina dijo que la idea es trabajar sobre problemáticas detectadas en las distintas facultades, como el tema de los alquileres, la salida laboral y las prácticas profesionales. "El rector (Franco Bartolacci) habla en sus discursos sobre la necesidad de una Nueva Reforma Universitaria, el tema de lo largo de las carreras, la participación estudiantil. Por eso la idea es no solo trabajar en esas temáticas, sino hacerlo en conjunto con el resto de los gremios y los claustros, para aunar esfuerzos y conseguir todo lo que se necesita".

Consultada acerca de su mirada sobre la realidad nacional y las políticas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, dijo: "Este momento es un poco desesperante, porque la realidad es que hoy los docentes cobran un salario indigno y tiene que salir a buscar otros trabajos. Los videos de la UBA reflejan muchísimo esto que hoy no pueden vivir de la docencia. Para nosotros también es bastante triste, porque si bien somos militantes políticos también muchos somos ayudantes alumnos, con aspiraciones a seguir en las materias. Y en muchas carreras la principal salida laboral es la docencia. Por eso más allá que es necesario el financiamiento para los gastos administrativos, si no hay salarios dignos la universidad no se puede llevar adelante. Por eso tenemos que estar unidos y pensar en conjunto algunas propuestas que puedan visibilizar y muevan un poco la estructura del gobierno actual".