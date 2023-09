Abuso sexual en infancias: un libro que rescata la escucha para afrontar el trauma

Si otra cosa confirma la publicación del sello Chirimbote, cuya edición estuvo a cargo de Nadia Fink, es cómo experiencias tan dolorosas y arrasadoras como éstas, psíquica y físicamente, pueden ser abordados por grandes y chicos a la vez, sin incomodidad ni golpes bajos. Las imágenes de Ferrer acompañan el zeigeist que captura el texto, crudo y directo en la sencillez de la voz que lo encarna, pero siempre deseante: de reír, de jugar, de volver a divertirse, que no renuncia a la candidez ni a la inocencia ni a las ganas, y que viene acompañado por una guía muy concisa sobre cómo identificar y acompañar situaciones de abuso sexual infantil.

Hay algo que pasa en esta historia en particular y es que pareciera relatar, con los dibujos y las palabras, un mundo de varones donde las que intervienen para modificarlo son solo mujeres: la madre de Dante y Cinthia —la que “ayuda a chicos y a chicas que les pasan cosas feas como las que me pasaron a mí”—, la que le dijo que “valiente no es nunca tener miedo, sino animarse a pedir ayuda cuando pasa algo que nos hace sentir mal”.