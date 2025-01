Rosario registró sólo 13 casos de dengue en esta temporada

Cuando se analizan las curvas y las evoluciones año tras año, en líneas generales siempre que se produce un gran brote, al año siguiente se reducen los casos. La temporada 2023-2024 tuvo un registro oficial para todo el país de 583.297 casos confirmados y 419 fallecidos. En esta temporada 2024-2025 que comenzó en septiembre pasado se contabilizaron casi 280 casos de los cuales en su gran mayoría no reportaron antecedentes de viaje.

En Santa Fe hubo en la temporada anterior 61.600 casos, lo que triplicó el registro anterior, en el 73 % de los casos tuvieron a Rosario como epicentro. "Siempre después de la gran ola, la tendencia es a la baja. Pero no hay que relajarse", insistió Vignoni. Dentro de las acciones del programa provincial Objetivo Dengue, a lo largo del año pasado unos 80 mil santafesinos recibieron la vacuna Qdenga, en especial grupos etarios de adolescentes y jóvenes y personal provincial de la salud, policías y bomberos. "La vacuna previene más las complicaciones que la transmisión, pero es algo más que suma. Hay que esperar a terminar la temporada para realizar un análisis más completo", destacó el subsecretario de Salud.

Rosario: dato alentador

De todos modos, el dato es alentador: si se compara la semana epidemiológica número tres del 2025 con igual semana del 2024 surge el contraste. Son 150 casos acumulado en Rosario en la temporada anterior contra sólo 13 de la actual.

"Otro marcador que influye es que al no tener tantos casos, permite optimizar los bloqueos y repetir las tareas en los entornos de cada caso y así aletargar el brote y hacerlo más lento. Por ello, cuando hay muchos casos en simultáneo eso se dificulta", remarcó Vignoni, para insistir en "no relajarse" seguir con el descacharrado, eliminando reservorios y efectuar la consulta temprana ante los primeros síntomas para facilitar bloqueos e intervenciones prematuras. Esto signos de alarma son: fiebre persistente durante varios días, dolor abdominal intenso, vómitos y sangrado. También se destacó la labor sostenida de los operadores sanitarios en el territorio con la colocación de ovitrampas.

Más advertidos

A comienzos de enero, Matías Lahitte, infectólogo, a cargo del área de Epidemiología de la Municipalidad, también trazó un balance de lo hecho en materia de prevención y acciones sanitarias a lo largo de esta temporada. El funcionario había aludido a la marcada caída de casos en provincias como Chaco y Misiones, lo que colabora para bajar los contagios por antecedentes de viajes a estas provincias. Y a su vez recordó un diciembre más amable en materia de temperaturas, lo que contribuyó a la no proliferación de casos. En enero de 2024 había más de 60 confirmados contra 13 de esta temporada. Luego, en marzo pasado se desató el brote con miles de contagios y el saldo de 17 fallecidos.

Además de las tareas preventivas y la labor constante en los barrios, otro punto son los resultados inmediatos de laboratorio para descartar sospechosos y confirmar casos para avanzar con el bloqueo en las manzanas donde reside el paciente.

En septiembre pasado el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) anunció que bajo una inversión de 700 millones de pesos se quintuplicó la producción de repelente, desde el año pasado y con una elaboración a marzo próximo de 450 mil frascos que se distribuyen efectores públicos en toda la provincia.

Repelentes

El secretario de Cooperación de la provincia, Cristian Cunha, adelantó que se llegarán a los 600 mil frascos de repelente contra 83 mil de la temporada 2023-2024 y por primera vez se entregarán 2.400 mochilas de fumigación en municipios y comunas para el rodeo de nueve manzanas cuando se hacen los bloqueos. A su vez, se entregarán 240 termonieblas y 40 mil litros de la sustancia para la fumigación. Rosario recibió 300 millones de pesos extra para el trabajo territorial de los 1.500 millones aportados para toda Santa Fe.

En las escuelas se hizo una capacitación en prevención de dengue para mediano plazo. "Esperábamos disminuir los casos pero sobre todo atenuar la curva, y cuando hay pocos casos juntos se puede planificar los bloqueos y evitar que se propague. Se hizo mucha difusión, lo importante es que la gente lo tiene en agenda, junto a la vacunación a todos aquellos que tuvieron dengue entre 15 y 59 años y las fuerzas federales. Todos se pueden vacunar en forma gratuita con el certificado de contagio y concurrir al Geriátrico Provincial", remarcó Cunha en diálogo con La Capital. Otro dato a remarcar: Santa Fe capital pasó de 374 a cero casos.

Guardia en alto

Pero como se afirmó: "A no bajar la guardia". Argentina tiene una tendencia a la baja pero en Brasil, México y Perú tienen un incremento de los casos. Esto puede tener impacto en los contagios por antecedentes de viaje. Se esperan más casos para finales de febrero y marzo. Es por ello que se trabajará también en lo que se denomina "la medicina del viajero" que pondrá la lupa sobre las personas que se trasladan a lugares endémicos. Hay dos temporadas que al menos dos serotipos no circulan en el país y se buscará que no ingresen.