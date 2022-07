Polémica entre vecinos y la Iglesia por un depósito de cremaciones

Los habitantes consideran que el emplazamiento está prohibido por las normativas urbanísticas vigentes en Rosario y les traería diferentes molestias , tanto por las implicaciones psicológicas de tener un cementerio cerca, como porque desvaloriza sus propiedades, pero desde la Municipalidad sostuvieron que no hay regulación que no hay normativa específica que los regule.

La obra tiene lugar al aire libre, en un pequeño espacio verde pegado a la vereda y a 20 metros del ingreso a una escuela. El grupo que reclama sostiene que habían logrado que se detuviera mediante una queja interpuesta ante el municipio, pero la ejecución se retomó la semana pasada tras el visto bueno de las autoridades, y es inminente la puesta en funcionamiento.

La construcción es un foso a tierra con un caño, una losa y un pedestal con una imagen religiosa, donde hay lugar para depositar unas 5 mil cremaciones. "Están enterrando muertos. Si durante las celebraciones hay viento, se vuelan las cenizas sobre nuestras casas. No queremos que nuestros hijos se críen frente a pompas fúnebres", se quejaron los vecinos, quienes se sienten protagonistas de una lucha asimétrica contra la institución.

El grupo sostiene que la ampliación de los cementerios existentes y la incorporación de nuevas necrópolis en el ejido de la ciudad es un tema prohibido según la ordenanza de 1997 que regula la materia. Además, indican que este uso urbano no está admitido según el área urbanística a la que corresponde, el segundo anillo perimetral.

Según los vecinos, "la ley indica que toda actividad relacionada a usos mortuorios tiene específicos requerimientos arquitectónicos, formales y funcionales que fundamentalmente tienen que ver con la protección de las vistas de los vecinos, e incluso respetar una distancia de 150 metros de escuelas y demás actividades con afluencia de público".

Por eso, iniciaron el reclamo administrativo en la Municipalidad a través de una queja ante la oficina de Obras Particulares del Distrito Norte. El expediente se inició el 2 de junio, y las obras se detuvieron por unos días, pero luego fueron retomadas por la parroquia. El subsecretario de Ambiente incluso recibió a una representante de los denunciantes para empaparse sobre el caso. También juntaron firmas e ingresaron una nota al Concejo Municipal, que debería definir si hace falta una norma específica para el tema.

Desde la Municipalidad sostuvieron que un cinerario no es un cementerio, ya que no hay cadáveres sino cenizas, que no son materia de derecho, por lo que las normativas vigentes no aplicarían. "La ciudad cuenta con una ordenanza que regula los cementerios, las casas velatorias, el tratamiento de los cuerpos e incluso las cremaciones, pero no hay regulación específica de este tipo de construcciones", señalaron. También puntualizaron que no es la única de la ciudad, pero si la primera frente a la que algún vecino presenta su descontento. De hecho, hay cinerarios reconocidos como de interés municipal por el rol que cumplen.

En segundo lugar, aclararon que no hubo una orden de paralización de Obras Particulares, como adujeron los vecinos. "El personal fue al lugar a raíz del pedido, y constató que no era ni una superficie cubierta ni semicubierta, sino una perforación y un sendero, por lo que no requería permiso de edificación", comunicó una fuente del Palacio de los Leones. Lo que sí se cursó fue una consulta al área de Fiscalización Ambiental, desde donde marcaron que no hay normativa que contemple su regulación tampoco desde esa perspectiva.

Novedad

El cristianismo cree en la resurrección de la carne, es decir que el cuerpo no muere para siempre, sino que al morir todos van hacia una nueva vida en el más allá. Históricamente, se creía que quemar los cuerpos estaba cerca de una herejía, porque contrariaba ese principio. Pero en 1983, atenta a la necesidad de las personas de tener un lugar cercano donde ir a visitar a sus muertos y ante la superpoblación de los cementerios, donde tampoco es barato mantener una parcela, la Iglesia reformó el Código de Derecho Canónico y aceptó que la cremación es válida si se arrojan los restos en un lugar sagrado.

Actualmente, es el destino que siguen los cadáveres en el 25 por ciento de las defunciones, y luego las cenizas son depositadas en tierra, arrojadas al aire o en algún curso de agua, ubicadas en cementerios o domicilios particulares. La práctica de tener lugares específicos es relativamente nueva en la ciudad, y el primero se levantó en la parroquia Santa Rosa de Lima (Mendoza 1300). En 2015 el Concejo lo declaró de interés cultural para la comunidad.

En pocos años se sumarían otros en Nuestra Señora de Lourdes (Santiago 1100), San Miguel Arcángel (9 de Julio 3500) o San Ramón Nonato (Punta Lara 500), hasta llegar a un total de 20 autorizados por el Arzobispado, 15 de los cuales ya están en uso. Allí se cumple el servicio de depositar las cenizas a cambio de una contribución de dinero.

El caso que afecta al barrio es muestra entonces de una problemática urbana más amplia, ya que podría abrir un abanico de conflictos desparramados por toda la ciudad. Para los vecinos, "es claro el impacto negativo en términos urbanísticos que tendría una situación descontrolada de este uso". En tanto, para las autoridades, el resto de los cinerarios no ha contado con ningún tipo de oposición por parte de la ciudadanía, por lo que creen que no habrá tal problema.

Felicidad eterna

"La idea es que la gente entierre a sus difuntos, que rece por ellos, y si son cenizas que se pongan en un lugar santo, no en la casa o que se dispersen", señalaron desde el Arzobispado rosarino para explicar la multiplicación de estos espacios que facilitan que los fieles encuentren un lugar santo donde depositar los restos mortales de sus seres queridos. "Es una práctica cristiana que se lleva a cabo con mucho respeto, como corresponde, y con permiso de la Municipalidad", declararon.

En Argentina no hay una costumbre muy extendida de ir a los cementerios a rezar por los muertos, pero sí de ir a pedir por ellos a los templos. "Para el que tiene fe, cuando se reza por los difuntos en esa parroquia, también se incluye a los del cinerario porque están en un lugar santo donde se celebra misa todos los días. Es una obra de misericordia dentro de la Iglesia, para que estén en la felicidad eterna", explicaron.

En tanto, descartaron que a San Juan Evangelista lleguen cortejos fúnebres como en un cementerio, algo que temen los vecinos, ya que cuando se crema un cuerpo, solo concurre un puñado de familiares a una misa íntima. La parroquia incluso argumenta que vecinos de la cuadra aportaron fondos para la tarea, y dijeron que el cura trasladó el lugar donde se va a hacer el cinerario ante las quejas. Además, manifestaron que la práctica no tendrá impacto ambiental. "Siempre va a ser mejor que esté en un lugar depositado a que la gente las tire al río, al aire libre, la cancha de Newell's o Central", cerraron.