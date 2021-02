Lowrdez Fernández: "Bandana fue el mejor camino que pude tomar en mi vida"

¿Cómo será el show de Bandana en Rosario?

La esencia de Bandana va a estar de vuelta en el escenario, con una banda que la rompe toda. Van a sonar los clásicos de siempre aggionardos a algo más rockero y habrá también música disco, hay lentos y preparamos unas baladas muy lindas que tiene Bandana ¡Con Lissa siempre decimos que vuelvan los lentos! Pero lo que más queremos es estar con ustedes, devolver el cariño que nos da Rosario es fundamental. Este año tuvimos que acomodarnos al streaming, pero con este show se van a sorprender. Los clásicos van a estar y vamos a estar proyectando “Fuego”, que hace poquito lo sacamos y espero que lo reciban bien. Por suerte todos los comentarios que recibimos son magníficos, lo mismo pasó con la canción “No, no, no” y “La punta de la lengua”, la gente los canta como si fuesen “Maldita noche”, que hace veinte años que está vigente. No paro de sorprenderme, Bandana me ha dado tantas satisfacciones y también creo que me pasa lo que le pasa al público, que cada canción tiene un lugarcito en algún momento especial de su vida.

¿Cómo vivís la vuelta a los escenarios?

Son tiempos difíciles y vamos viendo detalles del show paso a paso, con los tiempos de la pandemia y cuidándonos del coronavirus, pero estamos muy emocionadas y nos sentimos muy privilegiadas de poder volver, porque muchos colegas no están pudiendo tocar para nada. Toda esta movida es gracias a la gente, al público rosarino que nos recibe con muchísimo cariño y el teatro Broadway es hermoso. El año pasado hicimos dos streaming pero ¡no es lo mismo! En lo personal lo vivo con muchos nervios, como siempre antes de un show. ¡El día que se me vaya esa sensación me voy a tener que retirar!.

El año pasado estrenaron “Fuego”. ¿El dúo con Lissa tiene una impronta más urbana y menos pop?

“Fuego” es un tema que produjo El Chávez, quien hizo también “La bomba loca” (de Gustavo Cordera). Nos pareció aggiornarnos a lo que también nosotras escuchamos. Si bien es un tema bastante efectivo, se vienen canciones más combativas, más femeninas, que cuentan lo que nos pasa a todas día a día, a las adolescentes que van creciendo y a las mujeres en general. “Uso pollera pero también pantalón” dice una de las letras y para nosotras es un honor poder compartir el tema nuevo y estrenarlo prácticamente ahí con ustedes ¡Es necesario el perreo rosarino!.

¿Cómo es la relación con Lissa y con el resto de las chicas?

Con Lissa me miro arriba del escenario y ya sé lo que piensa comer pasado mañana, pero nos pasa eso con el resto de las chicas también. Este año se cumplen 20 años de Bandana, ¡Y yo lo estoy tirando en los medios así meto presión para reunirnos y disfrutar del color de las voces de todas! Porque aunque tuvimos que hacer un trabajo bastante grande de adaptación de las canciones por el hecho de que todo era preparado para cinco voces, ese cambio fue muy placentero y lo logramos desde un lugar muy genuino. En esto le tengo que dar mérito a la banda que suena tremendo. En este último tiempo la idea era cubrir los shows que quedaban luego de que Valeria decidiera dejar el grupo, pero la verdad es que cuando nos presentamos solas la gente sigue demostrándonos mucho cariño. Tenemos muchos temas más, ojalá podamos festejar a fin de año con todas las chicas y hacer algo de música. Se las extraña y cada una cubría una parte importante.

A veinte años del debut de Bandana, ¿cómo lo ves en retrospectiva?

Es sorprendente, creo que lo que puedo ver de lejos y la particularidad es que en ese momento nos conocieron primero como personas y luego como artistas. Las cinco teníamos una esencia muy diferente y cada persona del público se sentía identificada con cada una de nosotras. Y tengo que decir que la banda tiene unos temazos... A veces renegué un poquito porque yo tenía ganas de hacer mis cosas, con otro estilo musical, pero me volví a enamorar y doy la vida por Bandana. En realidad para mí la música es todo, ya desde muy chica. Entrar en Bandana fue un desafío porque yo era re rockera, sin embargo pienso que fue el mejor camino que pude tomar en mi vida, porque aprendí a respetar los otros géneros y en especial entendí que todos le ponemos mucho esfuerzo. Hay que respetar y no hay que andar señalando al que hace, sino que simplemente hay que hacer.

Ustedes empezaron con Bandana a los 18 y 19 años, ¿cómo ves a los y las jóvenes de la escena musical de hoy?

Las pibas y los pibes argentinos salen adelante, van al frente. Veo que proponen algo nuevo y los veo comprometidos políticamente, cosa que en mi generación estaba casi prohibido “por las dudas”. Soy de la generación que tenía muchos temores y mucha presencia de los padres, pero ahora veo a los jóvenes muy comprometidos. La escena del trap está muy fuerte, por más que el trap se haya generado en otro lado y hace tiempo. Hablando de trap mi novio me aggiornó la cabeza, antes de conocerlo yo venía escuchando a Nino Bravo y cantando José Luis Perales... Me encantaría compartir escenario con los jóvenes, aunque yo sería como una especie de Lady “Gagá” en vez de Lady Gaga, no podría rimar, ni participar de una batalla de gallos. Lissa la tiene más clara con esa historia, es la referente hiphopera pero a mí se me hace trabalenguas. Igual Nino Bravo para mí era re rockero. Por otro lado, que Bandana sean cinco mujeres fue sin querer, fuimos más por el deseo de hacer cosas y cumplir nuestro sueño. Suena cliché pero es así, no habíamos pensado en el empoderamiento femenino a la hora de formar el grupo, pero le dimos energía a miles de chicas que lo estaban necesitando.