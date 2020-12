La batalla por las palabras

D_NQ_NP_673144-MLA30799537706_052019-O.jpg

Días atrás leía un libro de Tamara Kamenszain, recientemente publicado por el sello Ampersand en su colección Lectores. No suelo coincidir con las miradas que la poeta y ensayista porteña lanza sobre la literatura, y tampoco con la mayoría de sus gustos, pero me detuvo una frase con la que describe a la prestigiosa semióloga Julia Kristeva: “Arriesgada como siempre —escribe Kamenszain—, la pensadora se atreve a reflotar términos casi anacrónicos como amor, pasión o incluso madre…”. El impacto fue fuerte: automáticamente deposité el libro sobre la mesa de luz y me detuve a asimilar lo leído. “Amor”, “pasión” y “madre” son vocablos de una fuerza sísmica. La autora, sin embargo, asegura que son “casi anacrónicos”. Pero entonces, me pregunté en la noche, ¿qué clase de mundo es este, que despoja de sentido a palabras tan hermosas y necesarias? La única respuesta fue el silencio.