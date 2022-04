José María Muscari: "La obra no habla sólo de sexo, sino también del verdadero goce"

En medio de esa intensa actividad, el creador contó cómo es “Sex”, un espectáculo que calificó como una “fiesta de los sentidos”, un show “de carácter internacional y performático más que una obra de teatro” que tiene texto, música y coreografías y hasta “una impronta medio discoteca en la que se canta en vivo, se baila, hay stripers y desnudistas. Creo que el público se va a encontrar con algo muy moderno sobre el universo del sexo y en donde en algún momento se van a identificar. Pero no habla solamente de sexo, sino también de cuerpos, de deseo, de diversidad, de lo que nos pasa con el verdadero goce, que en definitiva es lo que tenemos más vedado”, adelantó.

Trailer oficial de SEX de Muscari

¿Cómo surgió la obra en 2019?

Dentro de un par de meses se está por cumplir tres años ininterrumpidos en escena porque no nos detuvo ni la pandemia. De hecho durante la pandemia el espectáculo se reconvirtió de manera virtual y luego volvimos con la nueva normalidad. Desde hacía mucho tiempo tenía ganas de hacer un espectáculo en donde el sexo fuera el eje troncal. Si bien la sexualidad, la transgresión, lo moderno, lo disruptivo tiene que ver con mi teatro, nunca el sexo había sido protagonista cien por ciento. Siempre había sido un condimento. Me pareció que era hora de visitar esa temática de manera más profunda y protagónica. Dejé germinar esas ideas en mi cabeza. Tenía en claro que no quería un espectáculo convencional, que sucediera solamente sobre el escenario, sino que quería una escena más quebrada, no con un público participativo pero sí activo, y así surgió el estreno más todas las versiones que tuvo. Pasamos por la versión virtual en la pandemia, el streaming, en un autocine, otra medio café concert que actualmente se presenta en una sala donde además se come y se toma y la versión tour que es la que llega a Rosario. Todas me dieron muchísimas satisfacciones y ya tuvo más de 300 mil espectadores en sus distintas versiones.

Si bien lo disruptivo siempre fue parte de tu producción, ¿por qué tuviste necesidad de hablar específicamente de sexo?

Básicamente porque era un tema que estaba dando vueltas. Creo que elige determinados temas o a veces las obras te eligen porque tienen que ver con la necesidad de quien comunica o que tiene algo para decir. En ese sentido me pareció que estaba bueno que si bien siempre aparecía la sexualidad, pudiese hacer un espectáculo en el que claramente pudiera manifestar mis ideas sobre la sexualidad. Siento que el sexo está lamentablemente bajo el ala de lo prohibido, porque es una industria a nivel mundial y todo lo prohibido genera más dividendos que lo que no lo es. Me parecía que estaba bueno jugar y poner en tensión esas líneas. Creo que es un espectáculo que ilumina una zona oscura, porque el sexo siempre es asociado a lo oscuro, y el espectáculo es totalmente luminoso y glamoroso, que también tiene que ver con la zona de las fantasías o la perversión, pero no desde ese lugar corroído, y para eso fue fundamental armar cada una de las versiones un equipo de personas reconocidas.

78290100.jpg El coreógrafo Mati Napp y el director José María Muscari.

¿Cómo se armó el elenco?

También la idea es que arriba del escenario haya personas famosas, como Christian Sancho, Ginette Reynal, Valeria Archimo, Celeste Muriega, Mario Guerci, Nacho Sureda, Maxi Diorio, Sebastián Francini, Soledad Bayona, Tito Díaz, Ana Devin y Martina Lapcak, todas personas muy conocidas para el público por su desempeño mediático, por su talento, por su trabajo como actores, modelos. Eso apoya, sostiene y potencia muchísimo la idea de quitarle oscuridad al concepto del sexo.

¿Cómo es el espectáculo y la puesta en escena?

En principio el espectador se va a encontrar con un espectáculo auténticamente mío, que tiene mi sello de principio a fin, con algo que se asemeja más a un show de carácter internacional y performático que a una obra de teatro. No contamos una historia. El espectáculo se vale no solamente de los textos sino también de lo musical y hasta una impronta medio discoteca en algún momento, se canta en vivo, se baila, hay stripers, desnudistas, hay de todo y eso lo vuelve muy particular. Creo que el público se va a encontrar una con algo muy moderno sobre el universo del sexo y en donde en algún momento se van a identificar. Pero no habla solamente de sexo, sino también de cuerpos, de deseo, de diversidad, de lo que nos pasa con el verdadero goce, que en definitiva es lo que tenemos más vedado.

78290102.jpg Ginette Reynal y el actor rosarino Christian Sancho.

¿De qué manera se relaciona lo sexual con un goce más ligado a los afectos, a necesidades de otro tipo?

Justamente el espectáculo abre un abanico sobre todo eso. El sexo no es una única cosa. Hay gente que tiene más relacionado el sexo a lo físico e incluso a lo pornográfico y otra que lo tiene totalmente relacionado a los sentimientos. Lo atractivo de “Sex” es que juega con todos esos extremos y en el medio de todas las variantes y en algún momento se van a identificar con lo que se dice o pasa en el escenario desde su propia cadencia y su propia pulsión sexual. Me pasa continuamente que el espectáculo genera no solamente un entretenimiento y ayudar a viajar a conocer el planeta del goce sino que también mucha gente me escribe diciendo cuánto los ayudó a repensar o hablar con su pareja de algunos temas o cómo se dieron cuenta que les gustaba algo y no se habían dado cuenta o cuánto hace que tenían el sexo dormido o cuánto influyó para que algo se encienda en un vínculo. En ese sentido, el espectáculo tiene algo muy catártico que no sólo tiene el entretenimiento sino que se transforma en una especie de actividad práctica porque algunos espectadores encuentran determinadas cosas sin ir a buscarlas o ejercicios que los activan en relación a su propia sexualidad.

Decías que hoy todavía el sexo es algo oscuro o prohibido. ¿Es así cuando la pornografía es accesible en internet?

Yo no quiero relacionar el sexo a la pornografía específicamente, lo que sí puedo decir es que de la boca para afuera hemos evolucionado un montón sobre temas de sexualidad que es otro mundo distinto al de la pornografía. De la boca para afuera hemos evolucionado, pero de la boca para adentro sigue siendo un tema inquietante. El gran éxito es en primera instancia porque es de sexo, si no fuera así no sería el éxito que es. En segunda instancia la obra está sostenida por un montón de talento, de trabajo y no es solamente una muestra de cuerpos. Entonces ahí se completa algo. Ya tenemos más de tres mil entradas de preventa y mucha gente no sabe con qué se va a encontrar. Lo que los convoca es la idea legitimada y no oscura de que a partir de una obra de alguien que ya conocen, que ya vieron “La casa de Bernarda Alba” o “Casa Valentina” u otros trabajos míos, de alguna manera legitima la idea de poder compartir con su mujer o mi marido, o mis amigos. No voy a entrar a un mundo oscuro o a un tugurio. Lo atractivo del espectáculo es que durante lo que dura la obra los lleva a otros lugares, como si estuvieran en Nueva York, Berlín o París porque tiene algo bastante internacional en su factura escénica, además de una megaproducción en esta época poscovid, pospandemia, con doce personas en escena, otras diez abajo para que todo funcione.

78290101.jpg Valeria Archimo y el modelo local Mario Guerci.

¿Cómo afectó la pandemia a la sexualidad?

Creo que durante la pandemia por supuesto hubo algo de sexo casual que de alguna manera se vedó, se detuvo. Lo atractivo de la pospandemia es que creo que hay algo de liberación, de hecho catártico que representa el sexo y el entretenimiento, la búsqueda de emociones. De ahí es que “Sex” gana por todos lados. Primero porque te emociona en vivo, segundo porque es más atractivo que un streaming, tercero porque ahora sí se puede ir al teatro y que “Sex” pueda ser la fiesta de los sentidos que es en cada función. La gira comenzó hace un mes y es una explosión en cada lugar que vamos. Nunca ví al público explotar como en “Sex”, salvo en un recital de Madonna o Luis Miguel. Lo más atractivo de “Sex” es que no tiene ese tipo de ídolo. Es una construcción donde el ídolo es el producto y el producto es lo que hace la platea estalle de esa manera.

¿Cómo cambiaron al sexo las aplicaciones?

Siento que las aplicaciones, como todo, dependen del uso que uno les da. Hay personas que creo que tienen más sexo con las aplicaciones que con las personas de carne y hueso y hay otras a las que les sirve para tener sexo. Depende mucho de la libido, del morbo y del vínculo que uno tiene con las aplicaciones. En mi caso las uso un montón, es un momento en el que estoy soltero por lo cual disfruto del encuentro y la libertad que me permiten, me acercan a un montón de personas que nunca me hubiera imaginado. Adentro de la aplicación no soy igual que en Instagram. En una app de citas o de sexo uno se despersonaliza un montón y eso es lo atractivo también. De golpe en una app aparece algo que ilumina tu día o tu vida, nunca se sabe.

Paralelamente al teatro estás en “El hotel de los famosos”. ¿Cómo estás viviendo esa experiencia?

Es un momento muy pleno laboralmente porque tengo cuatro obras, “Sex” en Buenos Aires con otro elenco; “Perdida Mente”, que es sobre la neurociencia, basada en conceptos de Facundo Manes, con Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio, Patricia Sosa, y este sábado también estreno “Julio César”, con Moria Casán a la cabeza en el Complejo Teatral Buenos Aires. A eso le sumo estar en un programa súper exitoso como es “El hotel de los famosos”, el que tiene más alto rating del canal y eso me da una adrenalina y una energía. Nunca había participado de un reality, desde ese lugar de coach emocional. Creo que está buenísimo lo que pasa adentro del hotel, no se parece a otros realities, hay desafío, juegos, tiene algo bastante internacional y para mí es un desafío. Es un experimento súper atractivo para analizar.

Elenco-Julio-Cesar-Jose-Maria-Muscari-CTBA2022_foto-carlos-Furman0267-1068x808.jpg Muscari junto a Moria Casán en la versión de "Julio César" que se estrena este sábado en el porteño teatro San Martín. También actúan Marita Ballesteros, Malena Solda, Alejandra Radano, Mirta Wons, Mario Alarcón y Fabiana García Lago.

¿Cómo decidiste montar “Julio César” con Moria Casán?

Es un estreno muy deseado, lo vengo madurando desde hace muchísimo tiempo. Es la primera vez que dirijo una obra de Shakespeare. Había hecho grandes clásicos como “La casa de Bernarda Alba”, “Electra”, de Sófocles; “Madre Coraje”, de Brecht, pero me faltaba visitar a un autor tan extraordinario y tan atemporal como Shakespeare. Me metí con una obra que me parece de una absoluta candencia y actualidad que es la historia de cómo esas personas se vuelven locas para acceder al poder, cómo son capaces de todo, incluso de matar para manejar las voluntades del pueblo que los elige en el Senado. Lo atractivo es que es una adaptación libre y con mi sello y que nos habla continuamente de lo que nos está pasando en nuestra política. Me encanta que Moria Casán por primera vez visite el teatro oficial, el teatro San Martín, con un elenco extraordinario encabezado por Marita Ballesteros, Malena Solda, Alejandra Radano, Mirta Wons, Mario Alarcón, Fabiana García Lago, es un elenco verdaderamente muy estelar, en una obra que tendrá 10 semanas de funciones y después viajamos para representar a Argentina en España.