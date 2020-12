En busca del futuro perdido

¿Futuro? —dirán muchos—. ¿Qué es eso? La respuesta no es simple, pero al mismo tiempo resulta necesaria: porque sin futuro, el presente no se justifica. Sin embargo, hace tiempo que el planeta entero parece vivir así, carente de mañana, gastando a cuenta en una permanente ilusión cortoplacista pagada en cómodas cuotas con tarjeta. Pero el mundo se está agotando. Y que se sepa, no existe otro.

Fue en Gran Bretaña, durante el surgimiento del movimiento punk, que se lanzó la consigna “No future”. Lo hizo en el lejano 1977 el legendario y revulsivo grupo Sex Pistols: “No future / No future/ No future for you// No future / No future / No future for me”, cantaba el salvaje Johnny Rotten hace ya cuarenta y tres años, y desde entonces las cosas no han hecho sino empeorar. Hoy se vive en un ahora constante, instantáneo, frágil, en un estado de distracción permanente, generado por la velocidad infinita de los medios digitales. Estimuladas de manera constante, las criaturas de esta época parecen haber olvidado la pausa: ya no saben mirar, porque han entregado sus ojos.

Leer un libro, sentado ante la mesa de un bar. Caminar y detenerse a contemplar la forma de las nubes en el cielo de verano, los lapachos en flor, un balcón donde los malvones entregan su fulgor discreto. En la hondura de esos gestos habita el sentido olvidado. El futuro tendrá raíces en un presente que lo acune, que lo imagine y lo busque con pasión innegociable. Sin embargo, nadie persiste, nadie ahonda, nadie combate. El futuro es de todos, y no se puede comprar. Solo con generosidad es posible construirlo.

En el porvenir, que es lo que nos espera, los hijos por nacer se abrazan con los muertos más hermosos. Los frutos del amor, que sin duda vendrán, se unen en ese tiempo utópico a quienes soñaron y pensaron una Tierra de todos, donde lo mejor de los hombres —la solidaridad— desplace al egoísmo del centro del mundo, que actualmente ocupa. Marcel Proust, en su famosa “En busca del tiempo perdido”, intentó que el pasado permaneciera vivo, como una catedral etérea. Y vaya milagro, lo consiguió. Nuestra tarea es otra: lograr que la esperanza no se extinga y abandone su ligazón infecunda con el “yo” para unirse, de manera indisoluble, al “nosotros”. Que así sea.