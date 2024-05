El trueque regresa con fuerza para intercambiar productos y alimentos

Así se demuestra en la Feria del Trueque Villa Manuelita, que comenzó hace menos de un mes y tuvo que habilitarse tres veces por semana ante la incesante demanda de los vecinos. Hoy cuenta con casi 700 feriantes y sigue creciendo a puro intercambio de productos. Un lugar donde existen reglas del juego: no medicamentos, no autopartes, no bebidas alcohólicas o alimentos que provengan de la ayuda del Estado. Y donde también hay recompensa: en cada encuentro se les da una merienda a los pibes y se sortea un carrito donde se aportan productos en forma solidaria.