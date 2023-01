"El Nido", la película que se adelantó a la pandemia

“El guión ya estaba escrito desde 2015; funcionó y recibimos financiación, así que estaba a salvo”, contó Temponi sobre las circunstancias del rodaje sorprendido por la pandemia. “No hace falta decir que, mientras estábamos grabando, nos dimos cuenta de que en realidad estábamos presenciando que una pandemia peligrosa ocurría de verdad. Pero creo que ya había algo en el subconsciente de los autores y guionistas. De alguna manera, sabíamos que la próxima crisis no sería una guerra, sino algo más natural” , reveló Temponi al sitio Cineuropa en el marco de la presentación de su ópera prima en el Trieste Science+Fiction Festival.

El director Mattia Temponi (foto) elogió al actor Luciano Cáceres como "el mejor de su generación".

Aunque el film se rodó en Italia, su puesta en marcha comenzó en Argentina luego de la participar de Blood Window, un programa para cine de género de Ventana Sur, el mercado de cine latinoamericano organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Marché du Film del Festival de Cannes. “La idea de rodar en español surgió de la productora Rosanna Seregni que también sugirió participar en Blood Window. “Obviamente, fue una experiencia extraordinaria. A ella se le ocurrió la idea de una coproducción con Argentina y de usar la lengua española para hacer la película más internacional”.

“Tenía que ser una colaboración más que financiera, que no sólo girase en torno a las ventas internacionales y a los mercados potenciales; también tenía que ser artística. Esto no sólo me permitió trabajar con un actor, Luciano Cáceres, al que yo describiría como el mejor de su generación, sin exagerar, pero también con un músico increíble como Julián Vat, el director de Quinteto Fundación Astor Piazzolla. Esta contribución artística sólo podía proceder de Argentina”, afirmó el director.