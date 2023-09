El fenómeno Leda ya impacta en las reservas hoteleras en Rosario

Algunos establecimientos detectan un mayor porcentaje de reservas los martes, cuando la mujer brinda la bendición a sus fieles en la ex Rural

SI bien todavía no es un fenómeno masivo, algunos hoteles de Rosario están detectando un aumento de reservas de personas que llegan a la ciudad a ver a Leda Bergonzi, la mujer a quien se le atribuyen poderes de sanación que todos los martes recibe a enfermos y necesitados en el predio de la ex Rural. Aunque no se le pueden poner aún cifras oficiales, el fenómeno se percibe en algunos establecimientos del rubro.