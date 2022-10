El "downtown" rosarino empieza a recuperar su vida nocturna

“Hay consultas en ese sector, y la idea es que todas las iniciativas afirmen el proceso de reconversión que ya está atravesando el microcentro de la ciudad”, apuntó Agustina González Cid, secretaria de Planeamiento. Existen locales comerciales ociosos, que se espera que se vayan ocupando. Varios gastronómicos que tienen base en Pichincha llamaron para averiguar por esos espacios, pero los dueños ya tomaron nota de cómo se valorizarán sus inmuebles y especulan con el precio de los alquileres.

Con todo, los desarrolladores están convencidos de que la zona va a resurgir con fuerza ahora que el bar está funcionando (con gran ocupación) por un movimiento de derrame. Por ejemplo, los dueños del Majestic Hotel están pensando en reconvertirlo, para generar dentro de la misma estructura un co-living y aprovechar la valiosa terraza para armar un bar rooftop y darle otra movida al lugar.

"Ya hubo varias reuniones, estuvimos trabajando y viendo incluso qué modificaciones habría que hacer a las habitaciones. La verdad que el lugar está buenísimo y creo que el Savoy va a traccionar", contó Ari Milsztejn, CEO de G70 Desarrollos Inmobiliarios, autores de la propuesta para cambiarle la cara al lugar. ¿Qué es el co-living? Una nueva modalidad de alojamiento turístico para viajeros y trabajadores nómades, con piezas pequeñas y foco en las zonas comunes compartidas, contratos flexibles y la búsqueda de la sociabilidad entre los que se hospedan.

Por el momento hay mucha especulación y pocos movimientos definitivos, pero lo que sí se sabe es cómo reaccionaron ciertas zonas de la ciudad. Por ejemplo, en Pichincha, cuando abrió R&F en Oroño y Jujuy, Milsztejn fue el primero que activó inversiones en la deseada esquina de Jujuy y Alvear cuando en la zona no había nada. Empezaron con Deck Pichincha, que no funcionó porque a la zona todavía le faltaba consolidarse y no era la propuesta gastronómica que correspondía al sector y al momento. Lo mismo pasó después con Piacere, para finalmente terminar instalando Peñón del Águila, que sí fue un éxito.

"Claramente, cuando alquilamos esa esquina prácticamente no había movimiento. Pichincha no existía y Rock & Feller's derramó muchísimo. Era una incógnita, pero después, obviamente, empezaron a instalarse las cervecerías nuevas y otras propuestas interesantes en la zona y el barrio explotó", apuntó. El CEO confía en que en el centro va a pasar lo mismo, y la tercera sucursal sea un puntapié importante para que se genere movimiento gastronómico.

Los comerciantes de la zona están contentos por el impulso que dará a ese radio; en las inmediaciones no solo hay bares y restaurantes, sino también otro tipo de negocios. "Estamos contentos con lo de Rock & Feller's, como también esperando con expectativas la apertura del complejo La Favorita. Todo esto contribuye positivamente al centro", dijo Roberto Solans, del Hotel República, ubicado a media cuadra. Se suman al entusiasmo de los propietarios de la histórica agencia de viajes Promar, con casi 70 años de existencia, la tradicional zapatería Casino o la ya clásica panadería Nuria.

En tanto, Planeamiento prepara un proyecto para peatonalizar la cuadra de San Martín entre Santa Fe y San Lorenzo que luego mandará al Concejo. Antes de eso, la idea es hacer una prueba piloto sin necesidad de obra para dejar el suelo a nivel, con la inversión que eso implica, sino como se hace en una ciudad turística: cerrando el tráfico en determinado horario. Es probable que se realice en el marco de la edición de diciembre de la Noche de Peatonales, con actividades coordinadas con el Espacio Cultural Universitario de la UNR para llegar hasta Córdoba y San Martín.

Inmobiliario

Por el lado de la construcción, a menos de una cuadra por calle San Martín al 500 hay otro desarrollo que G70 tiene gran interés en reflotar. Se trata de una estructura vieja que tiene muchos años, que ya recibió el visto bueno del Imae (Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras) y la idea es ponerla en valor. Son casi 9.000 metros cuadrados donde podría funcionar un co-living de unos 100 departamentos, más dos niveles de cocheras y también tiene espacio para coworking.

"Estoy convencido de que la zona va a tomar un valor importante y se va a ir posicionando, aunque obviamente va a llevar tiempo. Va a ser muy importante el papel de la Municipalidad para incentivar a los desarrolladores a que empiecen a construir en el centro y no se vayan a la periferia", estimó Milsztejn.

En tanto, la enorme cochera que tiene entrada por San Lorenzo y por Santa Fe tiene cartel de venta. Podría ser utilizada por algún desarrollo que aproveche la ordenanza especial que permite solicitar permiso para construir edificios más grandes en estacionamientos. Podría albergar torres, con un mix de oficinas y departamentos de vivienda. Sería el primer producto de la normativa diseñada por la actual gestión para ocupar espacios muertos del microcentro y devolverles la vida.

Justo en la esquina frente a Rock & Feller's hay un proyecto en Planeamiento de la constructora Edeca (con muchos emprendimientos privados, pero también conocida por ganar muchas licitaciones para obra pública), por el que se estaba discutiendo la necesidad de proyectar estacionamientos subterráneos, pero por el momento quedó parado. Es un gran solar ubicado en un lugar privilegiado, que se valorizará a partir del desembarco de la cadena.

En tanto, la Secretaría también trabaja de manera inicial en un plan especial para reactivar San Lorenzo y Santa Fe, como ya salió anteriormente para San Juan y Maipú, debido a que el carril exclusivo cambia la lógica comercial, y las conductas urbanas de esta zona son muy propias por las oficinas y bancos que perdieron movimiento por la digitalización. Ambas calles se encuadran dentro de la estrategia general de reordenamiento urbano que pretende la Municipalidad para la zona.