Dos muertos en un choque múltiple en avenida Circunvalación

Las víctimas fatales son un remisero (alrededor de 43 años, dijo la fiscal interviniente) y una mujer mayor (56) que se trasladaban en un Renault 19 y que quedó aplastado entre dos camiones (uno transportaba maquinaria agrícola y el otro cereal). La mujer estaba estaba llevando a jugar al fútbol a su nieto de 13 años, que viajaba en el asiento trasero y sobrevivió tras quedar acorralado en el vehículo.

La información preliminar expuso que al menos nueve vehículos quedaron involucrados en este tremendo siniestro vial. Tres serían motocicletas, que quedaron debajo de distintos vehículos. Además, un auto quedó aplastado entre dos camiones que trasladaban una maquinaria agrícola y cereal.

“De golpe apareció una enorme cortina blanca que no dejaba ver nada”, manifestó uno de los camioneros en referencia al humo que había en la zona. Es más, las columnas de humo continuaron durante toda la noche de ayer. Además, el camionero contó que “veníamos circulando y no se veía nada. Bajamos un poco la velocidad y el choque en cadena fue inevitable. A mí me chocaron de atrás y estamos todos golpeados”.

Como consecuencia del impactante siniestro vial, el tránsito quedó cortado sobre la mano que va hacia el norte, mientras que en la mano que viene hacia el sur la circulación quedó restringida debido a la presencia de los vehículos de auxilio.

Este choque en cadena generó un auténtico caos en el tránsito, sobre todo teniendo en cuenta que era el horario de salida de una jornada laborable y por esta avenida venían circulando todo tipo de vehículos, muchos autos, camiones, y también motos.

Esos inconvenientes en el tránsito de la zona derivaron inmediatamente en extensas colas que superaron los 3 kilómetros, incluso hasta cinco horas después del siniestro vial.

Presencia de humo

Todos los que fueron arribando a ese dramático escenario destacan una gran presencia de humo por quemas de basura y pastizales. Los responsables de la asistencia médica revelaron que los dos fallecidos se trasladaban en el mismo auto, en el que también viajaba un menor de edad que pudo salir con vida.

Los testigos y vecinos de la zona aseguran que en el momento del accidente en cadena había incendios de pastizales que podrían ser los responsables de la impactante tragedia, y también que ese tipo de problemas son habituales en ese sector aledaño a Circunvalación.

Incluso, algunos recordaron que el lunes de esta semana hubo columnas de humo en el mismo tramo de la avenida de Circunvalación.

“Siempre hay nubes de humo en esta zona”, afirmó uno de los testigos que se acercó a dar una mano en el rescate de personas, conmovido por la envergadura del accidente, cuyas tareas de rescate continuaron hasta pasadas las 22. “Queman basura y pastizales, eso es un peligro constante acá, de todos los días”, reclamó.