Boleto: Nación quiere ir a un esquema de "subsidios al usuario"

¿De qué se trata esto? "Una de las alternativas sería ampliar el universo de personas a las que llega el descuento de 55%. Subsidiar a la gente y no a los empresarios. Pero no se sabe en cuánto tiempo", comentaron desde el gobierno provincial. Hoy ese universo en la ciudad es de 183 mil usuarios, e incluye al personal doméstico registrado, jubilados, beneficiarios de la Ansés y ex Combatientes de Malvinas, entre otros.