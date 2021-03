Anya Taylor-Joy: ¿La próxima chica Almodóvar?

“No soy tan fanático de ver series en televisión, (pero) la última que he visto que me ha gustado mucho es «Gambito de dama» y adoro absolutamente a la actriz, que he leído en alguna entrevista que quiere trabajar conmigo y voy a decirle que sí. Ya me comunicaré con ella para decirle que absolutamente, porque es un físico que me interesa muchísimo; puede ser mil personajes distintos y es muy, muy buena actriz”. Así se refirió Pedro Almodóvar a la argentina Anya Taylor-Joy.