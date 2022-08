Alexander Sokurov duda si podrá volver a filmar en Rusia

El realizador ruso Alexander Sokurov afirmó que seguirá viviendo en Rusia “sean cuales sean las circunstancias”, al llegar al Festival de Locarno, Suiza, para presentar su nuevo filme, “Fairytale” (Cuento de hadas). “La vida no terminó... Soy ciudadano de Rusia y viviré allí, sean cuales sean las circunstancias, porque es mi patria y también siento responsabilidad hacia mis alumnos”, sostuvo Sokurov. “Sin embargo -añadió-, no se excluye que directores como yo ya no podremos trabajar allí. Está claro que quiero seguir, tengo muchas ideas e intentaré hacerlas en todos los sentidos”, agregó, según consigna la agencia Ansa.