Videojuego rosarino fue premiado en un festival internacional de Brasil

La industria de los videojuegos no para de crecer y Argentina busca su lugar en el mundo. La ciudad aporta lo suyo con un gran equipo de profesionales. Los rosarinos de An Otter Game Studio fueron seleccionados como ganadores de la categoría "Mejor juego mobile" en la gala de premiación del BIG Festival que se realizó en San Pablo, Brasil, y reunió a los mejores desarrolladores de Latinoamérica y también de otras latitudes.

Los otros ganadores argentinos fueron para la categoría Gran impacto: asuntos sociales “Atuel” del desarrollador Matajuegos y en la categoría Mejor multijugador “Dorfs: alquiler de martillos” del desarrollador Ravegan.

Certamen internacional

Sobre el BIG Festival dijo que es “muy parecido a la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) pero mucho mucho más grande”. Agregó que la gala de premiación, a diferencia de la de Argentina, “es bastante más internacional”.

“Es un festival internacional, hay mucha gente de Europa, Estados Unidos, países asiáticos como China o Japón. De varios lugares del mundo que cuentan con una industria más desarrollada”, precisó.

El mercado de los videojuegos en el mundo representa alrededor de u$s176 mil millones y tiene 3 mil millones de potenciales clientes. En Argentina hay más de 135 empresas dedicadas a este negocio. En Argentina la industria del videojuego es un sector que en 2022 movió u$s 72 millones, según el Observatorio de la Industria Argentina de Videojuegos, de la Universidad Nacional de Rafaela (UnRaf), pero tiene un gran potencial para crecer.

“Esta distinción representa para el estudio una validación de la industria para el producto que creamos y nos motiva para poder terminarlo. Nos muestra que estamos en una buena dirección, que la calidad del producto está a la altura de juegos de otros países, países con otro tipo de recursos. Además, nos sirve particularmente para poder vendernos mejor como estudio, genera más confianza en un posible inversor. Nos abre otras puerta que quizá sin la validación del certamen no tendríamos”, subrayó Fernández.

Sobre el videojuego

Sequenza, el videojuego que fue galardonado en Brasil, pertenece al género cozy games. Los videojuegos están hechos para entretener y muchos son pura acción pero ahora crece un nuevo nicho: videojuegos para relajarse, con un ritmo mucho más calmado y música tranquila. La idea es que sea un acompañante que brinde calidez al usuario en un momento de estrés.

Fernández explicó que Sequenza es un juego de rompecabezas musicales en el que el jugador tiene que conectar diferentes nodos, que hace un sonido diferente y una vez que lo conectas puede iniciar un pulso que va recorriendo esas conexiones y al final consigue “una melodía en loop bastante tranqui”. No hay tiempo. No hay nadie que te corra. No podés perder.

“Puede no salirte pero no es que perdés sino que no encontraste la ficha que va en el lugar. Es un juego ATP, sencillo de entender. disfrutable para todos. Lo que más llama la atención del juego es la originalidad, eso no se ve muy seguido en videojuegos”, resaltó y agregó que la categoría cozy games es “para relajarse, no tienen violencia, no tiene tiempo, podés rejugar varias veces, ir y venir, jugarlo a tu estilo y con tus capacidades”.