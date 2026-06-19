Un grupo sueco se quedó con una empresa argentina de transporte de caudales de efectivo Transportadora del Interior gestiona efectivo en Rosario, Córdoba y Capital Federal. Pertenece al Grupo Coinag, dueños del banco de nombre homónimo 19 de junio 2026 · 18:10hs

Transportadora del Interior se encarga de la gestión y el transporte de efectivo

El holding sueco Loomis compró una compañía argentina que se encarga de la gestión y el transporte de efectivo en Rosario, Córdoba y Capital Federal. En particular, se trata de la empresa Transportadora del Interior, que pertenece al Grupo Coinag, quienes también son dueños del banco de nombre homónimo.

Según trascendió en un comunicado oficial, la compra ascendió a u$s 19.000.000. Se espera que la operación con el Grupo Coinag y una serie de accionistas minoritarios se concrete durante el tercer trimestre de este año.

Transportadora del Interior fue fundada en 2018 y se dedica al transporte y la gestión de caudales de efectivo, tanto para instituciones financieras como para comercios minoristas. Tiene sede operativa en Rosario, entre sus tres sucursales emplea a aproximadamente 200 personas y cuenta con una flota propia de vehículos. Sólo el año pasado, generó ingresos por u$s 10.000.000.

La compra “Con la adquisición de Transportadora del Interior, expandimos nuestra presencia en América Latina hacia dos de las áreas económicamente más fuertes de Argentina (Rosario y Córdoba)”, expresó Aritz Larrea, presidente y CEO de Loomis, a través de un comunicado oficial del grupo empresarial sueco.

Previa a la adquisión, Loomis contaba con filiales en Misiones y Corrientes. El holding funciona en el país desde 2012, cuando compró otra empresa de transporte de caudales, llamada Vigencia, la cual contaba con 190 empleados en aquel entonces.