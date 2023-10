Todo por el dólar: el efecto Milei calentó la plaza rosarina

Fiscella comentó que incluso los actores que están bloqueados para operar dólar financiero, que en general son los importadores, están buscando comprar activos para dolarizarse. Se vuelcan a los Cedear o alguna obligación negociable. “Esa clase de instrumento pueden comprarlo, aunque no venderlo y convertirlo, y lo adquieren siempre referenciado a alguna acción del exterior, una ON o deuda de una empresa global, buscan cuanta mercadería se te ocurra para llevársela”, precisó.

La nueva corrida cambiaria tiene al dólar financiero y al dólar blue como protagonistas. “No hay un techo claro, se venía venir que iba a pasar los $ 1.000, hace unos meses había discusión de precios, hoy los clientes nos dicen que compremos al precio que sea, en el tiempo que te permitan. Eso es algo peligroso”, resaltó.

Para Fiscella la realidad superó cualquier pronóstico. “Las conversiones que están planteando le erraron hace bastante tiempo cuando el dólar de la dolarización tenía que valer $ 500 ó $ 700 y hoy vale $ 1.000 ó $ 1060, de seguir este ritmo y con toda esta dinámica no tengo dudas de que el dólar va a valer mucho más, está ingresando a una especie de espiral peligroso, que no tiene resolución de política económica enfrente porque no hay posibilidad de hacerla ya que no hay nadie que haya asumido y no hay programa económico de un gobierno saliendo”, indicó.

El economista recordó que cuando se instaló la idea de una posible dolarización intentaron tranquilizar no dando el precio, pero después de las Paso tiraron algunas referencias del precio que podría tener: “Están equivocadísimos, el dólar puede llegar a $ 10 mil tranquilamente en una espiralización; se impulsa la dolarización eso y se está trabajando con la profecía autocumplida, el componente psicológico en un momento de fragilidad económica trabajado por alguien que puede llegar a ser presidente no puede generar otra cosa que lo que se está viendo”.

“El daño que puede hacer alguien que no tiene el mando, que no tiene responsabilidad y se puede deslindar de la responsabilidad muy fácilmente y puede hacer declaraciones incendiarias tiendo el horizonte claro de que puede ser quien acceda al poder”, señaló.

Y para dejar en claro que se trata de “un daño autoinflingido, sin necesidad”, enfatizó que “no cambió nada en la economía desde el viernes pasado, intentan trabajar con una profecía autocumplida para que todo se vaya bien al fondo y que de ahí sea más fácil dolarizar la economía”. En todo caso, señaló, después “tendrá que responder a la población respecto de los ingresos”.

En Rosario, el dólar blue llegó a tocar los $1.100, pero promedió los $1.060 durante toda la rueda, y cerró a $1.050. Los clientes minoristas tuvieron dificultades para hacerse del billete y pagaron un valor bastante más alto que que los grandes clientes.

Durante la rueda el dólar oficial minorista se vendía a $ 365,50. En el mercado bursátil el dólar contado con liquidación crecía 4,8% hasta $923,66, y el dólar MEP subía 1,3% a $851,29. Por último, en el segmento mayorista la moneda se ubicaba en $ 350,10.

