Súper locales se quejan por subas de 80 por ciento en energía

Los supermercadistas rosarinos están muy preocupados y temen por la continuidad de algunos comercios. Además de la fuerte caída del consumo que enfrentan, el golpe más fuerte viene del aumento de los servicios. Sergio López, presidente de la Cámara de Supermercadistas de Rosario (Casar), advirtió que el incremento de la tarifa de energía eléctrica, que rondó entre el 80 y 85 por ciento interanual, pone en jaque a los súper más pequeños.

El empresario supermercadista explicó durante una entrevista en La Ocho que la "fuerte caída del consumo fue del 20 por ciento en promedio durante el año pasado, exceptuado el rubro cárnico que subió entre un 28 por ciento y 30 por ciento".

López advirtió que también se está volviendo "difícil la subsistencia" por el aumento de la energía eléctrica. "Realmente es nuestra preocupación máxima, no podemos más con los costos de tarifas sumado a la presión tributaria. Nunca sabemos cuánto vamos a pagar. Los negocios con entre 8 y 15 empleados están pasando un momento de crisis terrible", puntualizó.

El supermercadista local agregó que desde el sector no entienden "como el gobierno municipal y provincial y el nacional se echan la culpa uno a otro y no intervienen".

"Vemos las boletas con impuestos que nadie sabe explicar. Estamos viendo que muchos asociados ya no van a poder pagar la próxima factura, es mucho aumento en una época de poco consumo. No sabemos lo que vamos a pagar en materia de energía. No tenemos un precio real, no podemos calcular nuestros gastos. Lo de las tarifas es insostenible", describió López alarmado.