Sube la tasa, baja la liquidez y el dólar se aleja del techo de la banda

La inflación de diciembre marca un nuevo tope para el régimen cambiario a partir de febrero. Los bonos bajaron y subió el riesgo país

13 de enero 2026 · 21:41hs
El gobierno trata de mantener el precio del dólar alejado del techo de la banda cambiaria. La tasa en pesos se dispara.

El gobierno trata de mantener el precio del dólar alejado del techo de la banda cambiaria. La tasa en pesos se dispara.

Los bonos de deuda bajaron y el riesgo país subió, en una jornada caracterizada por la disminución del precio del dólar y el aumento de las tasas de interés de corto plazo. La falta de liquidez le marca el ritmo a un mercado en el que el gobierno intenta desacoplar el precio de la divisa de la aceleración inflacionaria, que obligará a elevar el techo de la banda cambiaria a partir de febrero.

Las tasas cortas volvieron a alcanzar niveles muy elevados, con la caución a un día tocando picos de 150 % TNA en el inicio de la semana. Esto sucede en medio de una renovada crisis de liquidez, en momentos de una firme demanda de pesos y ante la búsqueda del gobierno de controlar el tipo de cambio.

En ese marco, el Tesoro enfrenta una nueva licitación con el desafío de lograr casi un 100 % de rollover, por el magro nivel en el que se encuentra la cuenta que tiene en el Banco Central (BCRA).

“El cambio de año no trajo un relajamiento de las condiciones de liquidez y, con un BCRA que sigue retirando más pesos vía ventas de Lelink que los que inyecta con sus compras en el mercado libre cambios”, expresó la consultora 1816, que también remarcó que la tasa de caución volvió a trepar a máximos desde el 7 de enero de enero pasado.

El lunes, la caución a un día alcanzó un máximo de hasta 150 % TNA, aunque promedió 35,2 % TNA durante la rueda, mientras que la tasa Repo se ubicó en 33,1 % TNA en promedio, indicó Cohen Aliados Financieros.

Nueva banda

Enero debutó con el ajuste por inflación del piso y techo de las bandas y con el programa de compra de reservas. Para controlar el tipo de cambio, el Tesoro salió a vender dólares y el BCRA ofreció bonos dólar linked.

El flamante dato de inflación de diciembre, del 2,8 %, es clave para la dinámica del dólar, ya que determinará cuánto va a subir el techo de la banda durante febrero.

La aceleración del Indice de Precios al Consumidor (IPC) presiona para una mayor corrección del tipo de cambio. Desde 2026, el Central comenzó a indexar las bandas al último dato de inflación disponible. Como los ajustes se realizan a inicios de cada mes, la última cifra oficial que se conoce en ese momento es la de dos meses previos. Por ello, al cierre de enero el techo tendrá una variación mensual del 2,5 %, equivalente a lo que subió el IPC en noviembre. A partir de este incremento, el 31 de enero el precio tope será de $ 1.564,30. Asimismo, al 28 de febrero ese valor se corregirá en un 2,8 % y alcanzará los $ 1.608,10.

Actualmente el dólar oficial mayorista se encuentra en los $1.457. Por lo tanto, el “billete verde” debería subir 10,3 % en el próximo mes y medio para coquetear con el techo de la banda, algo que el gobierno busca evitar a toda costa, incluso utilizando herramientas de intervención para contener las presiones alcistas.

El equipo económico viene manteniendo en enero la cotización oficial lejos de las bandas, con ventas del Tesoro y la intervención en futuros y dólar linked.

Mientras la inflación crece, el tipo de cambio apenas se deslizó un 1 % en el último mes, lo cual amenaza con volver a atrasar el tipo de cambio.

El dólar oficial anotó el martes su mayor baja diaria en dos meses, mientras el mercado siguió atento a la volatilidad de las tasas. El Banco Central compró divisas por séptima rueda consecutiva y cerró la jornada con un saldo neto positivo de u$s 55 millones en su intervención diaria. Igual, las reservas brutas del organismo cayeron u$s 88 millones, hasta los u$s 44.680 millones.

En este marco, la cotización en el Banco Nación bajó $ 5 a $ 1.485, mientras que en el segmento mayorista, el dólar cedió $ 10,50 a $ 1.457, por lo que se ubicó a 5,8 % del límite superior de la banda, que se ubicó en $ 1.542. Se trató de la mayor distancia con el techo de la zona de flotación en casi dos meses.

El riesgo país

Entre los activos financieros, el S&P Merval cedió por segunda jornada consecutiva. Cayó 1,3 %, mientras que su contraparte en dólares perdió 0,9 % y perforó los 2.000 puntos.

Los bonos soberanos también bajaron, por lo que el riesgo país tocó máximos en un mes, en torno de los 581 puntos básicos.

El Tesoro anunció las condiciones de la primera licitación del año, en la que ofrecerá cuatro Lecaps/Boncaps con vencimiento en febrero 2026, mayo 2026, noviembre 2026 y junio 2027; cuatro Boncers a vencer en mayo 2026, noviembre 2026, junio 2027 y junio 2028; un Bontam con vencimiento en agosto 2026; y dos bonos dollar-linked que vencen en febrero 2026 y marzo 2026.

Desde Max Capital recordaron que el Tesoro enfrenta vencimientos por $ 9,5 billones.

El Indec dio a conocer el índice de inflación de diciembre.

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

El secretario de Trabajo de Santa Fe, Juliio Genesini, analizó la situación laboral.

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, negocia otros reclamos en el marco de la reforma laboral

Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos

