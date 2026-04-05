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Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: "No existe"

La comuna intervino por tercera vez con recursos propios en dos cruces clave de la traza nacional. El presidente de la comuna cuestionó con dureza la ausencia de Nación.

5 de abril 2026 · 14:36hs
Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: No existe

En Chabás, el abandono de la ruta nacional 33 ya no se denuncia solamente con comunicados, reclamos o presentaciones judiciales. Ahora también se muestra con máquinas comunales trabajando donde debería hacerlo el Estado nacional. Y esta vez, además, quedó resumido en una frase del presidente comunal Lucas Fanelli, mientras supervisaba una nueva intervenci{on sobre esta traza: “Hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, teniendo en cuenta que el gobierno nacional no existe”.

La comuna volvió a realizar trabajos de bacheo en las intersecciones de la ruta 33 entre Monserrat Servera y Manuel Quintana. No fue una acción aislada ni excepcional. Según remarcaron desde la gestión local, se trató de la tercera vez que la comuna debió actuar con recursos propios para intentar aliviar un problema que, en rigor, corresponde a la órbita federal.

Las autoridades de Chabás sostienen que el deterioro de la ruta 33 llegó a un punto crítico y que cruzar de un lado al otro en su paso por la localidad se había convertido en una maniobra cada vez más riesgosa. Las huellas y deformaciones del asfalto, advirtieron, provocaban roces, daños materiales y serias dificultades tanto para peatones como para vehículos.

En un pueblo atravesado por un corredor clave para la producción, el cuadro se vuelve todavía más delicado por el contexto. Chabás atraviesa una etapa de alto movimiento por la cosecha y además se encamina hacia mayo, mes en el que la localidad suma otro pico de circulación por la realización de la Fespal (Feria y Seminarios de Producciones Alternativas e Intensiva). En ese escenario, la falta de mantenimiento dejó de ser un problema estructural para convertirse en una urgencia diaria.

“Frente a esta situación, y poniendo en primer lugar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad, hemos decidido llevar adelante por tercera vez un nuevo raspado sobre la ruta Nacional 33”, señalaron desde la gestión comunal. El argumento fue claro: intervenir para reducir riesgos y dar una respuesta inmediata, aun cuando la responsabilidad formal del mantenimiento no les corresponde.

El trasfondo del conflicto agrega un elemento todavía más grave. Desde la administración de Fanelli recordaron que el tema ya fue judicializado y que existe un amparo en curso con una medida cautelar favorable para que el gobierno nacional intervenga de inmediato sobre ese corredor, lo cual es su responsabilidad. Pese a eso, denuncian que la orden sigue sin cumplirse.

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