El veranito financiero llevó al riesgo país a perforar el piso de 500 puntos

El indicador bajó a 494 puntos, su nivel más bajo en ocho años. El BCRA volvió a comprar divisas y el dólar subió. Córdoba volvió al ruedo

27 de enero 2026 · 22:03hs
El ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, logró rearmar el carry trade.

Los bonos operaron con fuertes subas en Wall Street y el riesgo país perforó los 500 puntos por primera vez en ocho años. Se consolida así el veranito que vive el mercado financiero y que el gobierno nacional intentará aprovechar este miércoles para abaratar el costo de la deuda en pesos, en una nueva licitación del Tesoro. Mientras, el Banco Central sigue comprando dólares y el S&P Merval en dólares tocó un máximo en un año.

La mejora en la cotización de los bonos de deuda que cotizan en Wall Street empujaron el riesgo país a un descenso hasta los 494 puntos básicos, lo cual acerca la posibilidad de que el ministro de Economía, Luis Caputo, vuelva a tomar deuda en Wall Street.

El riesgo país acumula una caída de 78 puntos desde que la autoridad monetaria comenzó a sumar dólares a las reservas. Y compró u$s 1.050 millones desde el 5 de enero. Más reservas mejoran la posibilidad de repago, por lo cual los acreedores festejan.

También contribuyó a la mejoría que Ecuador, un país que tuvo una evolución similar del índice que mide el JP Morgan, volvió un día antes al mercado de deuda global, alentando el regreso local.

Argentina, de todos modos, es uno de los países con mayor riesgo país de la región. Brasil, por caso, tiene niveles de riesgo de 200 puntos básicos. Mientras tanto, las empresas y las provincias siguen aprovechando el menor interés y tomando deuda, que a su vez permite al Banco Central absorber más divisas.

Córdoba colocó deuda

De hecho, Córdoba concretó el martes una nueva emisión de títulos por u$s 800 millones en el mercado internacional para financiar obras públicas y mejorar el perfil de su deuda. La operación se realizó a nueve años de plazo, bajo ley del Estado de Nueva York, con un cupón anual de 8,6%.

La operación alcanzó una demanda máxima cercana a los u$s 1.600 millones. Participaron más de 119 cuentas inversoras, lo que evidenció un fuerte interés del mercado. Del total, U$S 308 millones correspondieron a inversores locales.

De la mano de la fuerte baja del riesgo país, el S&P Merval saltó 3,6% a 3.244.319,97 puntos, mientras que, medido en dólares avanzó 24%, a 2.148 unidades, y toca su máximo nivel desde el 31 de enero de 2025.

En este contexto, el Tesoro enfrenta otro desafío. renovar una billonaria deuda en pesos que vence el miércoles. Para eso ofrecerá cuatro Lecaps con vencimientos entre marzo del 2026 y enero del 2027, una letra a tasa Tamar con vencimiento en agosto del 2026, cuatro Boncers con vencimientos entre julio del 2026 y junio del 2028, y un instrumento dollar-linked con vencimiento en abril de ese año.

El Tesoro enfrenta vencimientos por $ 9,5 billones tras el canje de deuda de la semana pasada y deberá asegurar un elevado nivel de rollover.

Dólar en alza

En el mercado cambiario, el dólar oficial encadenó su tercera suba consecutiva, aunque se mantuvo a más de 8% del techo de la banda de flotación, mientras las tasas de corto plazo llegaron a perforar el 20% durante la jornada. El mayorista subió $ 5 (+0,4%) hasta los $ 1.442,50. El minorista aumentó $ 5 a $ 1.465. En ese marco, el Banco Central compró otros u$s 32 millones y elevó las reservas brutas hasta los u$s 45.779 millones.

En el mundo, el dólar tocó su nivel más bajo desde 2022. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU subieron en la previa de una licitación de u$s 70.000 millones en títulos a cinco años. Los metales, en tanto, volvieron a repuntar luego de que el oro y la plata borraran gran parte de sus avances en la rueda anterior, con el oro operando cerca de los u$s 5.080 la onza. “El precio del oro podría superar los u$s7.000 hacia fin de año”, afirmó el experto Frederique Carrier.

