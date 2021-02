Reestructuración de deuda exitosa

La deuda en dólares para los años que le restan en el mandato de Alberto Fernández, luce elevada, pero no tanto. En el año 2021 los vencimientos de capital de la deuda en dólares suman u$s 18.813. Sin embargo, u$s 9.625 millones corresponden a una letra colocada al Banco Central que se renovará automáticamente, y el total a vencer suma u$s 9.188 millones. De este total, podríamos estar refinanciando algunos vencimientos del año 2021, u$s 3.736 millones son dos vencimientos del FMI que operan en septiembre y diciembre de este año.

También se podría refinanciar un vencimiento del Club de Paris de u$s 2.371 millones en mayo. Si el Ministro realiza una reestructuración exitosa de estos pagos, las obligaciones por deudas de capital del tesoro serían de U$S 3.081 millones para el año 2021.

En este contexto, deberíamos pensar que las reservas del Banco Central no están frente a un escenario de fuerte caída, y daría la impresión que se pueden honrar las obligaciones emergentes del mercado de bonos en dólares.

El Tesoro tiene deuda en pesos, a valor nominal y ajustadas por inflación, pero en esta nota nos explayaremos respecto a las deudas en dólares. Inferimos que las deudas en pesos serán renovadas, y que los intereses exitosamente refinanciados.

Resulta llamativo que los mercados de bonos soberanos coticen en paridades tan bajas, inclusive en niveles inferiores a los que cotizaban previo a la reestructuración de la deuda. Por ejemplo, el bono AL35D cotiza a u$s 32,11 y tiene una tasa de retorno del 17% anual, lo que nos coloca con un riesgo país exorbitante, que le pone un techo al mercado de acciones argentinas. El índice merval no logra superar el valor de U$S 360 que se ha constituido en un techo.

Una primera mirada, podría suponer que el mercado descuenta que el gobierno no lograra una reestructuración de deuda con el FMI, y menos aún con el Club de París, ambas deudas son impagables dada la escasez de reservas que tiene el país.

El stock de reservas es de u$s 39.498 millones, y los vencimientos de capital del Club de París y el FMI para el año 2021 suman u$s 6.107 millones, esta suma es impagable ya que las reservas netas liquidas del BCRA no llegarían a u$s 500 millones.

Respecto del año 2022, la deuda de capital en dólares a vencer suma u$s 28.169 millones, de ese total u$s 7.758 millones corresponden a una letra colocada al Banco Central que se renovará automáticamente, y vencen u$s 17.658 millones del FMI, si se lograra refinanciar exitosamente esta deuda, quedarían a vencer u$s 2.753 millones, una cifra mínima.

Para 2023, la deuda de capital asciende a u$s 31.062 millones, de ese total u$s 9.425 millones corresponden a una letra colocada al Banco Central que se renovará automáticamente, con lo cual el total a vencer suma u$s 21.637 millones, sin embargo, si el gobierno logra refinanciar una deuda del FMI de u$s 18.727 millones, el total a vencer sumaría u$s 2.910 millones.

En resumen, el gobierno debería abocarse de lleno a refinanciar la deuda del FMI y el Club de París, arribando a un acuerdo antes de mayo. Si en dicha reestructuración logra postergar pagos hasta el año 2026, Alberto Fernández habría despejado del horizonte inmediato vencimientos de deuda por un total de u$s 42.492 millones.

Este es un hermoso regalito que le dejo la administración de Mauricio Macri, que dado el componente político y atípico del crédito debería encontrar eco para una reestructuración sin mayores inconvenientes.

El problema es que Argentina ha limitado el pago de la deuda externa de las empresas privadas y Estatales, a esto hay que sumarle los problemas en refinanciar la deuda la provincia de Buenos Aires, y la reestructuración de deuda con FMI más Club de París.

Los bonos argentinos cotizan a precios de un país que está en cesación de pagos, esto está directamente relacionado con los vencimientos del Club de París y el FMI este año, y los que vienen para el año 2022 y 2023, en todo concepto suman u$s 42.492 millones, más del 10% del PBI y superior al 100% de las reservas.

Argentina no tiene reservas para afrontar los pagos con el FMI y el Club de París, hasta que no se termine esta negociación deberemos convivir con un riesgo país elevado que le pone un techo a los activos argentinos. Si el gobierno logra una reestructuración exitosa de la deuda con el Club de París y el FMI, cuyos pagos se proyectarán a partir de 2026, en 2021 debería desembolsar pagos de capital equivalentes a u$s 3.081 millones, para 2022 sumarían u$s 2.753 millones y para 2023, u$s 2.910 millones. En tres años tendría que pagar u$s 8.744 millones, una cifra muy fácil de honrar.

Los pagos de la deuda se pondrían cuesta arriba desde 2025 en adelante, y mucho más desde 2026 en adelante si desde ese año se comenzaría a pagar la deuda refinanciada con el FMI y el Club de París.

Esta gestión de gobierno tiene el camino despejado de deuda, si solo sí, logra un buen acuerdo con el FMI y el Club de París. Si se despeja este escenario de incertidumbre, tenemos un plan de vacunación rápido y se achica el déficit fiscal, los bonos y las acciones argentinas deberían cotizar a valores mucho más elevados que los actuales.

Levantar consignas contra la libertad de mercado, aplicar controles de precios y seguir embistiendo contra las instituciones de la Nación, sólo lograrán generar un clima de mayor incertidumbre.

La resolución de estos problemas está en manos de la clase política, el acuerdo con el FMI tiene que salir con aprobación del Congreso, no se debería dejar pasar esta oportunidad, tendríamos 3 años de gracia para arreglar lo que no funciona.

Si refinanciamos u$s 42.492 millones de deuda con el FMI y Club de París para comenzar a pagar en 2026, tendríamos 4 años con bajos pagos de deuda pública, y el esfuerzo se sentiría en 2025, poniéndose cuesta arriba desde 2026 en adelante, ya que en ese año habría que comenzar a pagarle al FMI y el Club de París, si solo sí, lográramos una reestructuración exitosa.