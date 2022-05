Récord en máquinas agrícolas: Santa Fe alcanzó la producción más alta de los últimos 25 años

De acuerdo con datos de IERAL (2021), 17 de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe poseen producción de maquinaria agrícola, aunque la mayor parte se concentra en el sur santafesino. “Las localidades de Armstrong y Las Parejas, ubicadas ambas en el departamento Belgrano, lideran el ranking de localidades con mayor número de empresas en la provincia con 74 y 73 plantas cada una”, sostiene el informe.

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero del Indec, a nivel nacional el sector registró un crecimiento acumulado del 51,5 por ciento en el año respecto del 2020, superando el desempeño del rubro Maquinaria y equipo (que engloba a esta y otras actividades productivas), así como también al Nivel General del índice. Es decir, el sector tuvo un mejor desempeño que el resto de las actividades, y fue uno de los que con mayor dinamismo traccionó al resto de la economía.

Este buen desempeño sectorial tiene una particular implicancia para la economía provincial. De acuerdo con datos de IERAL (2021), se encuentran radicadas en Santa Fe 533 empresas fabricantes de maquinaria agrícola y agropartes, lo que representa el 44 por ciento de las empresas totales del país y la convierte en la provincia líder del sector (Córdoba posee 398 empresas, 33 por ciento del total; y Buenos Aires 162 fabricantes, 14 por ciento del total).

Este crecimiento tiene su correlato en la generación de empleo, ya que el mismo creció un 15 por ciento desde el piso de la pandemia del coronavirus Covid-19 y es el más elevado desde el tercer trimestre del 2013.

De acuerdo a los datos de Empleo Privado Registrado por provincia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el total de puestos privados en el tercer trimestre del 2021 (último dato disponible) el sector empleó directamente a 5.396 personas. Es decir, un 15 por ciento más que el piso marcado registrado en el 1er trimestre del 2020 en plena crisis del Covid-19.

El informe también muestras que, según los datos del ministerio, la fabricación de maquinaria agrícola tenía empleadas un total de 13.516 personas en el tercer trimestre del último año, por lo que Santa Fe representa el 40 por ciento del empleo total en el rubro, lo cual condice con el número de empresas que se encuentran localizadas en la provincia (el mencionado 44 por ciento del total).

Estos datos son del empleo privado registrado, por lo que no está contemplado ni el empleo no asalariado ni el asalariado no registrado, por lo que es altamente probable que el empleo total asociado al rubro sea un número superior.

Además, las ventas de maquinaria en la provincia acumularon 13 meses consecutivos de crecimiento interanual; y las exportaciones provinciales de maquinaria tuvieron su mejor año desde 2014

Esta reactivación viene impulsada fundamentalmente por una sólida demanda interna. El contexto de alta brecha cambiaria, suba de precios de commodities agrícolas, tasas de interés bajas en términos reales (junto con programas de financiamiento para el agro impulsados por los gobiernos de los distintos estamentos del Estado) resultó propicio para fomentar la capitalización de los productores en capital de trabajo, que permita mejorar la productividad en las próximas campañas.

Acorde con esto, los datos de ventas de maquinaria agrícola en la provincia (que también incluyen maquinaria importada) exhiben un incremento interanual en las unidades vendidas en prácticamente todos los meses del último año (la única excepción fue el mes de enero 2021), que se extendió incluso hasta comienzos del año que corre.

Además, en términos absolutos, en noviembre del año último se alcanzó un total de 230 patentamientos de maquinaria, lo que representa un máximo desde al menos enero de 2016. No obstante, esta tendencia se cortó en el mes de marzo, cuando se registró la primera caída interanual en las ventas de maquinaria en 15 meses.

A pesar de que el principal destino de la producción es el mercado interno, en el último año también se observó una marcada recuperación en las exportaciones provinciales de maquinaria agrícola.

De acuerdo con datos del IPEC, en el 2021 se exportaron más de 2.100 tn de maquinaria agrícola santafesina. Esto representa un incremento del 73 por ciento respecto del año anterior y lo convierte en el mayor volumen exportado desde el 2014. Además, medido en valor, las exportaciones alcanzaron más de 12 millones de dólares, un récord desde el 2016. De todas maneras, tal como queda claro observando el gráfico, los datos aún se ubican por debajo de lo ocurrido en años anteriores.