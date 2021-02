"Queremos orientar la promoción industrial hacia las pymes"

-Maquinaria agrícola, acoplados y remolques vienen creciendo fuerte. En bienes durables, un sector muy golpeado en la gestión anterior, recuperaron su nivel de actividad la línea blanca y los pequeños electrodomésticos. Se contrató a muchas personas y con perspectivas de ventas importantes. Si bien se piensa que el comercio se deterioró, ese tipo de consumo se fortaleció, apalancado por planes como Ahora 12 y Ahora 18. El sector automotriz es el más golpeado y más atrasado, pero está mejor. El que no la está pasando bien es el sector carrocero. La tiene difícil hasta que no se restablezca el movimiento de personas, la posibilidad de viajar en ómnibus. Y se ve que no va a ser igual el tema transporte. Las siderúrgicas están trabajando a pleno, dentro de las restricciones que tienen para completar sus planteles. Tienen un 20% del personal afectado por tener algún problema de riesgo frente al Covid. El sector alimenticio está trabajando bien. Tenemos un poquito de preocupación por un sector que no es menor, que tiene una importancia estratégica particular, que es el sector de fabricación de biodiesel. Sobre todo las pymes, que son las que participan en el corte con el gasoil. Vienen de años duros, complejos, con paradas de un año por falta de precio. Ese tema se solucionó el 31 de diciembre pero hoy están con una incertidumbre muy grande y no sabemos qué perspectivas hay hacia adelante.

-¿Cuál es el problema que realmente afecta a este sector?

-Hay una cuestión económica muy fuerte. En una opinión muy personal, el gobierno nacional no está acompañando a este sector de biocombustibles y energías renovables como creo que se debería. De alguna manera es el único que se orienta para cumplir los compromisos internacionales, del Protocolo de Kioto, para mostrar que el país está disminuyendo su contaminación. El poder de las petroleras y de las provincias petroleras hoy está prevaleciendo y hay serios indicios de que, de ir a una nueva ley, que es lo que intentan algunos, el biodiesel no va a ser favorecido. Hay un proyecto a nivel de gobierno que impulsa el bioetanol pero plantea la reducción del corte del biodiesel y la inclusión en el negocio de otros sectores que hoy lo tenían vedado. No es ni más ni menos que decir que dejemos que las petroleras se metan en el negocio. Eso finalmente va a matar a las pymes. No entendemos por qué hay una visión tan sesgada. Y por qué no se visualiza que hoy hay una industria implantada, desarrollada, con inversiones desde hace mucho tiempo y que no podemos borrarla de un plumazo. Hay planteos de que es una industria subsidiada, que tiene un mercado cautivo, pero hay que recordar que se creó por una ley que fue instrumentada hace 15 años y demostró que genera valor, no solamente desde el lado medioambiental. Dejando de lado el biodiesel que producen las grandes exportadoras o cerealeras para exportación, justamente, las productoras diseminadas en toda la provincia son las que participan en el corte y sustituyen la importación.

-¿Cuál es la nueva propuesta de promoción industrial que está trabajando la provincia?

_Apenas iniciamos la gestión vimos que el régimen de promoción es lastimoso. Hoy hay 37 empresas que tienen un expediente por el que solicitaron ingresar al régimen de promoción industrial, cuando no muchos años atrás eran doscientas o más. Esto muestra el nivel de deterioro que hubo a nivel industrial. El régimen contemplaba a la incorporación y exención de ciertos impuestos si había inversiones o incremento de capacidad y que eso se tradujera en incremento de mano de obra. También vimos que menos de un 20% de las empresas se llevaban el 80% de los beneficios. Eran las más grandes las que tenían la mayor cantidad de beneficios y las pymes tenían una incidencia bajísima. No es que no se valore la inversión de las grandes empresas pero sí se percibe que muchas de esas inversiones no están supeditadas a tener un beneficio de un régimen de promoción. Para una pyme puede tener una incidencia en la inversión, realmente la promoción industrial. Con esa visión estamos trabajando hace un tiempo en generar, no una nueva ley, que no hace falta, sino simplemente modificar el régimen y ver de qué manera podemos revertir el deterioro y que sea al revés, las pymes las más favorecidas y atrás las más grandes. Simplemente bajando un poco la barrera de entrada para que una pyme pueda hacerlo. Por ejemplo, se exige que haya un nivel de incremento de producción determinado y de mano de obra. Estamos tratando de llevar adelante un programa que se llama “Construyendo industrias”, que va apalancar las inversiones de naves industriales en parques y áreas industriales. La radicación en parques es uno de los ítems a tener en consideración. Creemos que va a tener un éxito importante porque muchas industrias que tienen sus terrenos en parques y áreas comprados y lamentablemente no pueden iniciar su mudanza porque no pueden construir su nave industrial. Si tenemos créditos muy accesibles para esto lo vamos a poder lograr. Después de Buenos Aires, tenemos la mayor cantidad de parques y áreas industriales reconocidas. Hoy tenemos 50 reconocidos y otros 10 más en tratativas. Es una cantidad muy grande y muchos no tienen prácticamente radicación, cuesta muchísimo para una empresa enterrar plata en una nueva nave industrial.

La Industria Santafesina.jpg ChachiVerona

-¿Cómo viene el proyecto de mudanza de la DAT a Zona i?

-Fue muy bueno propiciar su radicación en Zona i. La gestión anterior le asignó un lugar. Había un proyecto ejecutivo pero se analizó y, la verdad, es que no cumplía a nuestro entender las necesidades de la Dirección de Asistencia Técnica (DAT). Generamos un nuevo proyecto de tres plantas,. En su planta baja es una nave totalmente libre, con puente grúa, espacios modulares, pensado para una Dirección que hace diferentes tipos de ensayos y puede requerir espacios amplios. Hay que hacer todo con un criterio de nave industrial. Eso está presentado. Logramos que el área Polo Tecnológico sea reconocida como parque tecnológico por Nación. Eso nos permitió presentar un proyecto de implantación de la DAT dentro del área y obtener un Aport eno Reembolsable (ANR) por $ 60 millones. Esto no nos permite toda la obra pero es una buena ayuda, y puede volver a solicitarse. El proyecto está aprobado, es muy lindo. También tiene una mirada de género y, dado que es un lugar con mucho personal femenino, habrá una guardería para que mujeres y hombres puedan dejar a sus hijos en horario laboral. Los tiempos no son como nos gustaría pero viene todo muy bien, estamos esperando que se monetice el aporte. Tenemos un lugar ocupado porque el predio está lleno de autos incautados por la Justicia a gente investigada o en proceso y están en el lugar que ocuparía la DAT. Es por demás de interesante este nuevo proyecto, casi duplicaría su superficie. Hoy la Dirección está casi de ocupa en un lugar que cedió el Conicet y nos encontramos con que no se pagaron los gastos comunes desde principio de 2018. Con este nuevo proyecto tendríamos un edificio con 2.400 ó 2.500 metros cuadrados disponibles, con un concepto de planta libre para que no tenga restricciones en cuanto a sus capacidades y potencialidades. La DAT siempre está muy cerca del sector industrial.Además, hoy tenemos un programa en marcha que se llama “Tecnopyme” y tratamos que toda necesidad tecnológica que las pymes puedan tener pueda ser asistida por los centros tecnológicos de la provincia, que por suerte hay muchos en la provincia, y se los va apalancar con un ANR de $ 250 mil pesos para estudios o gestión o asesoramiento que se de. También estamos con el lanzamiento de un centro tecnológico nuevo en la ciudad. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial firmó con la Universidad Nacional de Rosario un convenio para un centro tecnológico de la maquinaria agrícola.

Creció la industria en enero

La producción industrial creció en enero 4,8% y exhibió el mejor resultado de los últimos 35 meses según la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Con similar tendencia, aunque con un porcentaje menor, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) estimó que la mejora fue del 2,5% en el mismo período.

“El primer mes del año arrancó con buenos datos para la industria manufacturera”, indicó Ferreres en su informe. El alza se explica, por el impulso de la industria del crushing, “la cual anotó una suba de 37,9% ya que en enero se procesó la mayor parte de los granos que quedaron sin procesar por los conflictos laborales de diciembre”.

“También se destaca el avance de los minerales no metálicos, principales insumos de la actividad de la construcción, que crecieron 25%, y la producción automotriz, con una suba de 17,5%”, agregó el trabajo.

Por su parte, Fiel pronosticó, de acuerdo con información preliminar, que en enero la producción industrial mostró una mejora interanual del 2,5%. “Siguiendo con el desempeño de fn de 2020, la producción automotriz registró eun buen comienzo de año encadenando tres meses de mejora interanual”, sostuvo.