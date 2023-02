Protesta del campo: Federación Agraria se declaró en estado de alerta y movilización

Leer más: Protesta del campo: debaten medidas urgentes para reclamar al gobierno nacional por la sequía

Como una forma de enfrentar la grave crisis que atraviesa el campo por la sequía Achetoni propuso dar tiempo al gobierno nacional hasta el lunes después de la muestra Expoagro - es decir hasta el 13 de marzo - para que “se suspendan embargos, juicios, procesos de pagos de anticipo del impuesto a las ganancias y pago de pasivos en los bancos”.

“Sé que las medidas estructurales hay que pedirlas, pero si no pedimos las coyunturales van a salir de circuito y no les va a importar que saquen las retenciones porque no van a estar más. Pidamos lo coyuntural con un tiempo perentorio, la semana que viene es Expoagro, le damos hasta el lunes de la semana siguiente para que respondan efectivamente suspender embargos, juicios y todo el proceso de pago de anticipo y de ganancias y todo el proceso de pasivos en los bancos. Eso queremos en primera instancia. Si no tenemos respuesta desde hoy nos declaramos en alerta y movilización”, propuso Achetoni.

Además, y ante las reiteradas mociones presentadas por los productores agropecuarios presentes, Achetoni promovió la realización de asambleas en cada filial de FAA para organizar una gran movilización frente al Congreso de la Nación para que todos escuchen, “los que están y los que pueden llegar a venir”, en referencia a políticos del oficialismo y de la oposición que buscan disputarse los cargos electorales este año.

“Para adelante vayamos programando asambleas para movilizarnos al congreso para exigir que dejen de arrodillarnos pagando impuestos, retenciones y que unifiquemos la paridad cambiaria, que hablemos todo un mismo idioma. Ma que dólar soja, el que tiene un tambo ¿en qué se benefició? Se encarecieron los insumos, para la ganadería lo mismo, los criaderos de cerdo, los arrendamientos que se fijan en quintales de soja. Le dijimos que iba a pasar esto”, resaltó Achetoni.

El dirigente aseguró que la movilización al Congreso será para "ir a interperlarlos para que generen las políticas públicas que necesitamos para salir de esta tremenda crisis que tenemos". El pedido de movilización a Buenos Aires fue una de los reclamos más escuchados durante la asamblea y despertó opiniones a favor y en contra.

"De la marcha a buenos aires no le sacó el culo a la jeringa, los vamos a ir a interpelar. Vayamos preparándonos. Marchemos", resaltó Achetoni al cierre de la jornada.

“Hartos de las promesas incumplidas, la Federación Agraria Argentina se manifiesta para exigir soluciones ya”, fue el título del texto en el que se promovía el llamado a la concentración a la vera la Autopista Rosario-Buenos Aires y Ruta 90, a la altura de Villa Constitución.