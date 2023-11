"Perder la relación comercial con Brasil no es una opción, no es sustentable"

“ No tener relaciones con Brasil y China es una locura absoluta. Efectivamente, no hay nada que lo desmienta completamente pero no creo que se corten los negocios, no creo que pueda ocurrir. No es sustentable , para todo el sector industrial argentino sería una catástrofe romper el Mercosur”, explicó Crespo y agregó: “No tiene ninguna lógica, lo veo imposible social y políticamente ”.

En los días previos al ballotage, Milei sentenció frente a grandes empresarios: "En la cuestión comercial considero que el Mercosur ha fallado brutalmente y no logró pasar de una unión aduanera defectuosa. Yo voy a estar alineado con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. No quiero saber nada con comunistas, eso no quiere decir que como privados no puedan comercializar con China o con Brasil, no voy a estar aliado con ellos".

No obstante, la postura que llevará adelante La Libertad Avanza (LLA) no está clara ya que la designada canciller Diana Mondino mantuvo este lunes en Brasil una reunión con canciller del vecino país, Mauro Vieira, y el actual embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, y desmintió que se cortarán las relaciones entre ambos países. Subrayó: “Decir que vamos a cortar relaciones era un disparate mayúsculo”. Remarcó: "No hay ninguna posibilidad de que los dos países trabajen separados o en disonancia”.

Incertidumbre

Brasil es el primer socio comercial y un muy importante proveedor para argentina de insumos industriales. Es por eso que desde los sectores productivos comenzaron a inquietarse frente a las declaraciones del futuro presidente. “La gran incógnita hoy es lo que pasa en Argentina. En Brasil tenemos un panorama claro para dónde se está yendo. Brasil no va a tener un crecimiento muy significativo, por lo menos este año no cierra con crecimiento alto. La política hacia la Argentina con Lula es de una predisposición y una mayor integración con la región, especialmente con Argentina, reforzar el Mercosur. Retomar la agenda activa en política externa que tenía Lula”, apuntó Crespo sobre el tercer mandato de Lula como presidente de Brasil.

El tema -sostuvo- es Argentina. "El presidente electo rechaza el Mercosur, parece que rechaza el tema de los Brics, dice que el comercio es un tema privado. Más bien la incertidumbres es por el lado argentino, por el lado brasileño es más de lo mismo y esto va a estar en buena medida influenciado por como evoluciona la macro en Argentina. Si el nivel de incertidumbre es muy grandes y se va a recuperar el peso, si van hacia una inflación y después una dolarización. Lo que veo es mucha incertidumbre del lado argentino. Del lado brasileño sabemos más o menos hacia dónde se va. Para 2024 tienen algún plan de volver con algún plan un poco más ambicioso en materia de infraestructura y eso creo que sería favorable para Argentina. Más que nada la gran pregunta es que va a pasar en Argentina”, resaltó el profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Aunque sin precisiones aún sobre la nueva gestión, Crespo consideró: “No creo que sean tan locos de romper relaciones con Brasil o algo por el estilo. Primero porque van a tener una reacción muy grande de todo el sector productivo. Lo mismo con China. Imagínate si se rompe una relación con China, el agro por lo menos en hipótesis sería un sector favorable a Milei, o por lo menos contrario a un gobierno peronista, va a explotar. Como le pasó a Bolsonaro cuando comenzó a amenazar con algún tipo de ruptura o cuando comenzó a amenazar con problemas con China le saltó todo el agronegocio y tuvieron que recular”.

El economista considera que “hay límites que los pone la propia sociedad, que los ponen los trabajadores o los ponen los empresarios o los ponen los sectores medios”. En ese sentido, consideró que “hay cosas que no se pueden hacer” y apuntó que “más que nada es un juego de reacciones”. Pero “perder Brasil no es una opción, no es sustentable” y “no tiene ninguna lógica”. “Lo veo imposible social y políticamente”, destacó.

“Argentina es un país donde algunos sectores, por ejemplo el empresariado no tiene un canal directo con la política. Me parece que hay un grado muy importante aún de autonomía de la política. Una medida de ese tipo tendrá una reacción importante, por ejemplo de sectores industriales, incluso sectores agropecuarios sobre todo con China en caso de los agropecuarios. Esto de algún modo se manifiesta en la política, vas a tener algún tipo de protesta grande”, agregó y recordó que en la era Bolsonaro en Brasil cuando se intentó amenazar con hacer algo con China se les dio vuelta “no sólo la agronegocio incluso algunos canales de televisión vinculados a iglesias evangélicas que reaccionaron con muchísima violencia contra el gobierno”.

Crespo advirtió que el tema clave es que pasará en Argentina. Si el país entra en un sendero de altísima inflación, inestabilidad macroeconómica, “que quizás postergue cualquier decisión” en el escenario comercial. “Hasta tanto se clarifique esto último, si entras en un en un clima de hiperinflación, de dolarización de facto o algo por el estilo tal vez ni se tomen medidas con relación a comercio”, indicó y agregó: “Nadie te va a impedir exportar me parece pero vas a tener un escenario muy turbulento a nivel macroeconómico y político, tal vez haya un funcionario que ni sepa que está haciendo en el ministerio, eso eso va a ocurrir en muchos ministerios”.

No obstante, Crespo consideró que todo depende de los acuerdos políticos que terminen de tejerse. “Es una coalición que llega con mucha debilidad, no tiene diputados, no tiene gobernadores, no tiene intendentes. Tiene diputados pero no en cantidad suficiente como para gobernar entonces está loteando un poco el aparato del Estado y ahí depende a quién le toca a cada uno y quién llega a cada lugar y que margen de autonomía tiene. La gran incertidumbre es lo que va a pasar en Argentina, por el lado brasileño más o menos podríamos decir que está funcionando con piloto automático, así que no te esperes un viento de cola de Brasil porque efectivamente Brasil no está creciendo a tasas altas. Este año cerrará con un 1 y medio, dos por ciento de crecimiento. Estamos hablando una economía que crece poco. No esperes ningún cimbronazo ni nada, porque la economía brasileña es estable. No habrá impulso pero tampoco vas a tener una contracción severa y nada por el estilo. En principio por el lado brasileño podemos esperar la normalidad, el tema es más que pasa con Argentina y es más una incertidumbre política que estrictamente económica”, subrayó.