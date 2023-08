Peirano: "No hay experiencia en el mundo de desarrollo sin ciencia"

El proceso electoral puso sobre la mesa dos caminos posibles para Argentina. Uno va a contramano del desarrollo y siempre termina en un evento desafortunado o en el desorden y el caos. Propone retirar al Estado de funciones básicas, como la promoción científica. El otro camino es profundizar lo que estamos haciendo. Que no es contraponer el Estado al mercado, ya que el modelo que tenemos es de promoción de la ciencia, que tiene énfasis en lo estatal, y en la tecnología y la innovación, que requiere de empresas, de industria, del agro, de un país con servicios sofisticados. La contraposición es, entonces, entre un modelo público privado y un modelo en el que se desarticulan elementos claves de la economía. Después de las Paso quedó al desnudo el pensamiento de uno de los candidatos a presidente, a favor de una Argentina sin ciencia, sin producción, donde reine la especulación financiera. Una idea que se presenta como novedosa pero huele a viejo porque es la de los 90. Me toca presidir una agencia que en estos cuatro años va a completar el otorgamiento de 8 mil proyectos, evaluados y auditados por la propia comunidad científica. Esta inversión sólo tiene sentido si podemos llevar los resultados de la ciencia hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, transformar la matriz exportadora. Y esta transformación hoy viene de la mano del conocimiento. La tercera fuente de divisas del país es la economía del conocimiento. Con la exportación de servicios sofisticados y con otros casos puntuales. Uno es el de la rosarina Keclon, una empresa que nace del corazón del Conicet. Los u$s 250 mil iniciales los aportó la Agencia pero después, con ese aval, el proyecto logró escalar y movilizar inversiones por u$s 14 millones, hasta conformar una planta industrial de altísimo nivel para producir una enzima que se usa en la industria para extraer con mayor eficacia el aceite que viene de la soja. Ayudó a expandir las exportaciones en u$s 500 millones. Una enzima que además se exporta. El sistema científico tecnológico es una fábrica de pesos que se convierten en dólares. Y ese es el camino que tiene que recorrer Argentina para solucionar los temas que hay que solucionar y tener sueldos más altos, trabajos formales y dólares genuinos para que la clase media tenga un instrumento de ahorro. Tenemos que estabilizar la economía pero con eje en la producción y el valor agregado. No hay solución desde desarmar lo que funciona bien. Y la ciencia, la producción con valor agregado en la Argentina, hoy funcionan bien. Los problemas no están en la micro sino en la macro. Como todo país de desarrollo intermedio, Argentina tiene contrastes. Hay cosas en las que ya llegó al desarrollo o está muy próximo a él, como es el sistema público-privado en materia de ciencia, tecnología e innovación. Eso tiene que ser un unto de apoyo, no podemos desarmarlo.