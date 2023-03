Massa y el Fondo Monetario evaluaron las amenazas al acuerdo

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo ayer en Washington una reunión con la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, con quien evaluó la última revisión del acuerdo que aprobó hace dos semanas el staff técnico del organismo. El compromiso será tratado en los próximos días por el directorio para que se pueda concretar el desembolso de alrededor de u$s 5.300 millones.

Durante el encuentro se abordó el desenvolvimiento de las principales variables económicas de los últimos meses y, en particular, el efecto de la sequía sobre el comercio exterior y las medidas que están adoptando para evitar las maniobras de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.

La última revisión del acuerdo que aprobó el staff el 13 de marzo incluye una dispensa sobre la acumulación de reservas este año ante el efecto de la sequía, sobre el que todavía no se informó oficialmente el monto, ya que se aguarda el visto bueno del directorio del organismo para hacer públicos esos números.

En esta línea, el ministro señaló que los directivos del FMI coincidieron en acompañar “la decisión del gobierno de continuar avanzando con medidas que fomenten el incremento de exportaciones con el objetivo de fortalecer las reservas”.

Por su parte, Gopinath también destacó la “buena reunión” que mantuvo con los funcionarios argentinos.

“Se discutió la cuarta revisión del programa, el severo impacto de la sequía y la importancia de las acciones para aumentar las reservas y continuar movilizando financiamiento interno de manera sostenible”, señaló Gopinath en su cuenta en la red social Twitter.

Junto a Massa estuvieron el jefe de Asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur; el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel; y Santiago García Vázquez, responsable de comunicación de la cartera.

Otra de las cuestiones que se trataron en la reunión fueron las cautelares judiciales para la importación de productos que, que tras haber superado los u$s 2.600 millones, fueron perdiendo volumen hasta alcanzar la cifra de u$s 23 millones en la actualidad.

En la reunión, Michel evaluó el funcionamiento de las acciones de control de las maniobras de sobre y subfacturacion, algo sobre lo que puso la lupa el staff técnico del FMI. En su exposición, el titular de la Aduana también subrayó la evolución de las acciones de control y destacó el funcionamiento del área de fiscalización externa de valoración.

En lo que respecta a la agenda de Massa en EEUU, para hoy tiene previsto un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado. También podría sumarse también una reunión con el Banco Mundial. Ayer acompañó al presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvo en la Casa Blanca con su par de EEUU, Joseph Biden.

La semana pasada, la nueva vocera del FMI y ex jefa de misión del Fondo en el caso argentino, Julie Kozack, aseguró que el directorio del organismo tratará “muy pronto” el caso argentino para aprobar los u$s 5.300 millones pautados, tras el visto bueno de la revisión técnica del staff, Ponderó el manejo prudente de las políticas macroeconómicas de la segunda parte de 2022 y dijo que “típicamente hay un período de tiempo” que se toma el directorio de no menos de dos semanas desde la aprobación de la revisión técnica.

Según confirmaron fuentes del equipo económico, la expectativa del gobierno es que el directorio pueda abordar el tema en los próximos días y curse su aprobación antes de que finalice la semana.

Crédito del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó ayer un crédito de u$s 150 millones para Argentina, que será destinado a mejorar la integración social y las condiciones habitacionales de hogares vulnerables.

El ministro Sergio Massa se reunió el lunes con el presidente de la entidad, el brasileño Ilan Goldfajn para planificar el cronograma de desembolsos de créditos del primer semestre, que comenzó con este préstamo. Massa acompañó al presidente en su visita oficial a EEUU.