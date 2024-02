Los jubilados siguen cobrando lo mismo que en diciembre con una inflación superior al 20%

Desde la Defensoría de la Tercera Edad manifestaron que la modificación de movilidad no es una "fórmula mágica" que resolverá los problemas estructurales del país

A la espera de los datos de inflación de enero que se conocerán este miércoles y que se espera que vuelvan a estar por encima de los 20 puntos, la franja poblacional de los jubilados es una de las que más padece la situación . En ese marco, desde la Defensoría de la Tercera Edad remarcaron que la mínima sigue siendo la misma que en diciembre y que la modificación en la fórmula jubilatoria no va a resolver un problema estructural del país , además de que diversas administraciones nacionales aprovechan para hacer el ajuste sobre la seguridad social.

>> Leer más: El poder adquisitivo de las jubilaciones ya es el más bajo desde la crisis del 2002

Al respecto, enumeró que en 2018 la incidencia de la seguridad social sobre el PBI era de 11 puntos, mientras que tras la presidencia de Alberto Fernández esa cifra bajó a 6,5. Ahora, en apenas dos meses, la administración de Javier Milei ya recortó 0,2 puntos: "Esta administración está contenta porque logró superávit en enero, que fue del 0,2 y que cayó de la incidencia de la seguridad social sobre el PBI. Lo que llaman ahorros son vidas que se pierden y sacrificios de los jubilados y pensionados".

"Se habla de la movilidad jubilatoria como la fórmula mágica que va a resolver un problema estructural. Hay 5 millones de jubilados que cobran 5300 pesos por día y 2 millones que nunca tuvieron bono y cobran 6600 pesos diarios, además de 1 millón que cobran pensiones no contributivas que equivalen al 70% del haber mínimo", graficó el defensor de la Tercera Edad, para agregar: "La fórmula de la movilidad siempre tuvo como objetivo mantener el poder adquisitivo y no recomponerlo, por lo cual hoy mantener el poder adquisitivo de las mínimas, que son de 105 mil pesos, es mantener la nada. Hoy nuestro sistema político tendría que hablar cómo recomponer ese haber a estos 8 millones de argentinos que se están muriendo de hambre ya que están por debajo de la línea de la indigencia que fijó el Indec, en 200 mil pesos".

Menor consumo de medicamentos

Semino citó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) "ratificado por la Cámara de Farmacias" respecto de que cayó el consumo de medicamentos en un 45%: "Es un insumo de demanda inelástica, es decir que uno no lo compra porque quiere o le gusta. Estamos viendo, desde hace mucho, que el jubilado ya no consume el medicamento según lo prescriba su médico sino que lo hace conforme a lo que tenga en el bolsillo y eso se paga con enfermedad. Estamos en un verdadero disparate".

Si bien varios son los jubilados y pensionados que reciben ayuda de sus familias para llegar a fin de mes, Semino dijo que "nadie llega a los 60 años para depender de la familia" y afirmó: "Para los casta, anticasta y demás, a los 65 años la biología nos ofrece 25 años más de vida plena con calidad, siempre y cuando demos las condiciones sociales para que eso ocurra".