Los dólares financieros y el blue caen en el marco de una recesión que se acelera

El Banco Central vendió u$s 142 millones luego de varias jornadas en posición compradora.

El Banco Central (BCRA) vendió este jueves u$s 142 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), aunque acumuló en los últimos 29 días un saldo positivo de u$s 2.357 millones. Eso se dio en el marco en el cual los dólares financieros y también el informal o blue, vienen mostrando una sucesiva desaceleración, que si bien desde el gobierno valoran, para los economistas obedece a la profundización de un proceso recesivo en Argentina.

El analista financiero, Christian Buteler explicó que “tras el shock inflacionario que estamos viviendo, la gente no está teniendo capacidad de ahorro porque los ingresos no lograron seguir los aumentos de precios y no hay pesos extra, ni para comprar dólares, ni para hacer un plazo fijo”, dijo y explicó que además, “mucha gente necesita vender sus ahorros en dólares a los efectos de poder cubrir sus gastos”.