Los bonos volvieron a bajar y el riesgo país se acerca a los 1.200 puntos

Fuentes del mercado aseguraron que a lo largo de la jornada "se noto el flujo de exportadores", lo cual mantuvo en calma a las cotizaciones. El BCRA compró u$s 174 millones, el segundo saldo más alto en cinco meses. En ese marco, las reservas brutas internacionales crecieron en u$s 84 millones para culminar el martes en u$s 28.407 millones.