"Los acuerdos de precios no resuelven el problema de la inflación pero bajan las expectativas"

Calentando motores en un año electoral De Mendiguren busca retrucar con números el relato de la oposición a la que le pide “un poco más de respeto hacia lo que se ha hecho”, porque “si hubo un especialistas en dejar bombas fueron ellos”, retrucó.

También llamó a los empresarios a “tener memoria”. Este gobierno “pagó sueldos, dio moratoria, bajó tarifas y no solo tenemos que decir gracias, también hay que hacer un aporte”, aclaró en referencia a dura pulseada por los precios que se agigantó en el verano. “Si hay un acuerdo que tiene dos patas, precios y abastecimiento, hay que cumplirlo”, advirtió.

- ¿Cómo se explica esta fuerte tensión en la puja distributiva?

- Hay intereses distintos en la economía, no sólo en la política sino en los grupos económicos. Acá hay un grupo muy importante que cree que Argentina tiene como única salida una devaluación brusca. Así pasaba cuando asumió Sergio Massa como ministro y nosotros dentro de su equipo. Se venía una presión enorme pero teníamos claro que hacer eso en un país sin reservas, con inflación muy alta y pérdida del poder adquisitivo del salario, hubiese sido muy perjudicial. Nosotros apuntábamos a salir de esa situación. Los pronósticos eran lo peores y decían que íbamos a un default en pesos, a devaluar, que los organismos internacionales nos soltarían la mano. Lo primero que se hizo fue trazar un camino para normalizar esas variables macroeconómicas. Massa planteó encaminarnos en el sendero de: orden fiscal, fortalecimiento de reservas, promoción de exportaciones y sostener el nivel de actividad. Respecto del primer punto tomamos el gasto en casi 12% del PIB y terminamos cerrando el año 2022 en 2,5%. El tema de las reservas era clave. Cuando un país en una situación de vulnerabilidad no tiene reservas, un arbolito de calle Florida te causa un perjuicio y había que juntar dólares. Pero el problema de Argentina es el crecimiento económico y esa es mi responsabilidad. Vos podés ordenar la macro, pero si no crecés y no aumentás el ingreso de dólares genuinos vía las exportaciones, todo es efímero. Ese es el verdadero camino. Los problemas sociales concretos que tenemos, el temor al default en pesos, la restricción externa se solucionan de una sola forma que es creciendo. Ese plan de estabilización lo planteamos distinto a los que históricamente se hicieron en Argentina que seguían la receta del FMI y la primera víctima era el salario. Sólo queda recordar la experiencia de la Alianza cuyos actores hoy son los mismos: Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, y algunos más. Esta misma oposición de hoy gobernaba en 2001 y para garantizar el pago de los intereses de la deuda le quitó el 13% a los jubilados. La diferencia es que hoy lo que pretende el equipo económico y el gobierno es ir a un plan de estabilización. Por eso avanzamos sobre los gastos superfluos y simultáneamente lanzamos medidas que fomenten la exportación y el crecimiento económico. Lo hacemos premiando, dando alivio fiscal, al crecimiento adicional, agregado de valor. Un ejemplo es el respaldo a la economía del crecimiento, que es el cuarto exportador de Argentina. Lo mismo con la cadena agroalimentaria, el sector automotriz, petrolero. Es decir, mientras buscamos estabilizar las variables movilizamos el crecimiento de todos los que podamos.

- El relanzamiento de Precios Justos, que incluye más control y productos, ¿es una respuesta a la pulseada que plantearon los empresarios con una aceleración inflacionaria e incremento del dólar?

- La inflación tiene dos patas: una la estructural que es la macro _la política fiscal, monetaria, la política de ingresos_ y la otra son las expectativas. Son dos cosas que van simultáneamente. Sobre la primera parte se está trabajando en ordenar lo fiscal, no emitir, bajar el gasto. El otro tema es la expectativa inflacionaria. Si cuando te sentás a analizar la inflación futura lo haces teniendo en cuenta la pasada, le echás nafta al incendio. Cuando este gabinete económico asumió, la inflación estaba en el 7,4% y proyectada anualmente daba 140%. En estos meses con trabajo, estamos en el 4,9% o 5,1% y la proyección da 80%. Esto quiere decir que lo que se hizo ahora para frenar la expectativa permite proyectar otras cifras. Sabemos que los acuerdos de precios no resuelven el problema inflacionario, pero sirven para bajar la expectativa. Son como un puente de plata que permite, mientras se ordena lo macroeconómico, tener un tiempo sin tirar la nafta de la inflación pasada. Pero en paralelo para preservar el poder adquisitivo convocamos a la paritaria, al Consejo del Salario. Acá no se trata de que no exista ese debate. Para nosotros la inflación es una de las cosas más serias que tenemos que atacar para lograr la recuperación del poder adquisitivo del salario. Sin salario, no hay mercado interno y sin eso ningún crecimiento es sustentable. Hemos mantenido el nivel de actividad - hoy sigue mejorando- pero el problema urgente es que al que trabaja no le alcanza la plata. El ministro Massa fue a un acuerdo de precios y fue claro al señalar que a los empresarios (me incluyo porque soy industrial) en el momento de la crisis toda la sociedad no sostuvo. El gobierno pagó sueldos, dio moratoria, bajó tarifas. Tenemos que decir gracias y también hacer un aporte. En agosto (tras la salida de Martín Guzmán ndr) cuando había mucha incertidumbre, muchos empresarios dejaron de vender y los que vendían ponían un sobreprecio para cubrirse muy fuerte. Ninguna de las hipótesis catastróficas se dio pero los que hicieron eso no bajaron esos precios.

- ¿Tienen colchón por esa suerte de aumentos “preventivos”?

- Hay un colchón que es para discutir. Está claro que esta no es la solución para la inflación, pero sí para bajar las expectativas. Frente a eso nos sentamos con las empresas, vemos sus problemas y sus necesidades. Y lo que le estamos tratando de pedir y exigir es que haya reciprocidad, sobre todo a aquellos sectores que tienen productos de la canasta básica alimentaria. Hoy a la gente la plata no le alcanza y el 70% de salarios se va entre alimentos y artículos de tocador. Por eso que apuntamos ahí. A esas empresas también el Estado las está ayudando facilitando el acceso a insumos, también con crédito a 180 días. Pero si hay un acuerdo que tiene dos patas, precios y abastecimiento, hay que cumplirlo.

- ¿Eso no ocurría?

- Notamos que no se cumplía. Es difícil controlar. Hicimos una aplicación, luego se armó un lío bárbaro por los controles de los gremios. Aquí hay que decir que nadie delegaba el control. Era un relevamiento de precios como el que hacen todos, la UIA, las organizaciones de consumidores, etcétera. En este aspecto había dos temas, por un lado el precio y por otro las cantidades. Esto último no se estaba cumpliendo. Respecto del abastecimiento se veía que las empresas derivaban los productos a los canales que no tenían el acuerdo. Por eso no bajaron los precios lo suficiente y esperado. Frente a eso los volvimos a llamar. Se adoptó un sistema distinto de control mediante una aplicación que desarrolló Arsat con Amazon mediante el cual podemos monitorear millones de productos en distintos momentos del día.. Pero hoy debería haber un grado de responsabilidad en función del momento que estamos viviendo.

- La producción y la inversión se sostienen y crecen pero hay muchas quejas por falta de dólares, inflación ¿Hay una falta de compromiso con el modelo o directamente a los empresarios no les cierra?

- Cuando se habla de empresarios es muy amplio el concepto. Yo como industrial tengo memoria. Hoy me pregunto ¿qué propuestas concretas tengo enfrente? Si me tengo que guiar por lo que hicieron en el gobierno anterior salgo corriendo. No es relato, las cifras lo demuestran. El gobierno de Macri dejó una caída acumulada de la actividad del 4,6% y con este modelo, a pesar de la pandemia se logró un crecimiento acumulado del 7,4% respecto del último trimestre de 2019. La inversión viene creciendo 8 trimestres consecutivos con tasas interanuales superiores al 10% y en el macrismo bajó 22% al final de su gestión versus el inicio. La industria durante el período de Cambiemos cayó 13% (enero 2016 vs diciembre 2019) y con este gobierno creció 15,8%. Lo mismo se repite respecto de empleo, exportaciones y balanza comercial. Hoy tenemos crecimiento y no podemos desconocer que la inflación es global y tampoco cómo entró el país a esta crisis. Veníamos de un 54% de inflación pero con caída de la actividad económica del 2% y en default, y pretenden que tengamos la misma performance. No es serio.

Insumos y divisas

- Pero los problemas de falta de insumos son reales

- Los empresarios siempre peleamos por lo que nos falta y nos olvidamos de los antecedentes. Entonces salimos de esto, estamos vivos, seguimos facturando. Hoy el problema no es vender, el problema es comprar. No tenemos insumos es cierto, pero para usar una metáfora, no podemos tirar al chico para vaciar la bañera. Tenemos un problema concreto de falta de dólares, pero estructuralmente los estamos generando. Con el otro modelo económico era récord el saldo negativo de la balanza y había endeudamiento para cubrirlo. Hoy no te podés endeudar más. Comprendo que es grave el problema de la falta de insumos pero estamos tratando de resolverlo, primero juntando dólares, con proyectos como el gasoducto, por ejemplo, y luego ordenando esa caja de Pandora con las que se permitían todas las delincuencias posibles con el con la tema de la brecha. Mucha gente legítimamente adelantaba importaciones, pero otros triangulaban y se llevaba dólares, era una estafa.

deme3.jpeg "Tenemos un problema concreto de falta de dólares, pero estructuralmente los estamos generando", dijo De Mendiguren.

- ¿Cómo está funcionando el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (Simi), ya que sigue habiendo quejas?

- Bueno, vamos avanzando bien todos los días. Cada vez se quejan menos los sectores. Yo monitoreo eso mucho, porque si bien no administro las SIMI tienen que ver con el nivel de actividad. Y lo que no teníamos claro era la magnitud del problema, porque al que le va bien no te llama, lo hace el que tiene problemas y muchas veces como se quejan públicamente parecería que todo está mal y estalla. Y no es así. Yo a diario miro el nivel de actividad, que no cayó, el consumo de gas, que tampoco cayó y llamo a la Ministra de Trabajo para monitorear los pedidos de suspensiones y en los últimos 2 meses hubo sólo 35 pedidos. La clave es ver la magnitud de los hechos. Sabemos que el problema está, en las grandes cifras no aparece el nivel de tragedia que a veces se dice. Estamos desesperados por resolverlo. Mes a mes, estamos puliendo más el sistema, entendiendo más el tema.

- En la región uno de los sectores que les planteó su reclamo fue el de los carroceros ¿tuvo alguna resolución ese tema?

- Vinieron con ese problema y dialogué con ellos y con la empresa Marco Polo. Inicialmente pensé que el problema era con esa empresa de origen brasieleño pero cuando el reclamo profundo es que no tienen insumos para competir con Marco Polo. En definitiva me piden que les dejemos importar al mismo nivel que esa empresa porque tienen mucho trabajo. En la reunión con esa empresa yo le marque que tenían unos 700 empleados e importaron por u$s 21 millones, mientras que los carroceros locales tienen similar cantidad y les dieron habilitaciones por 1,2 millón. Nos vamos a volver a juntar y voy a hacer con ellos un plan.

- ¿Con inflación, restricción de dólares, y estas medidas de ordenamiento fiscal y monetario, sumado al tema de la sequía, se podrá cumplir la previsión del crecimiento del 2% planteada en el presupuesto 2023?

- La sequía la estamos evaluando todos los días. Recibimos a la mesa de enlace y tuvimos un diálogo perfecto. Lo primero y clave es identificar de qué hablamos cuando hablamos de sequía. Si de un corte de humedad de 10 u 80 centímetros, si es la zona de Pergamino o el norte de Santa Fe, si es sobre el trigo, la soja, el girasol o la hacienda. Es muy heterogéneo. Además, tampoco tenemos subsidios para darle a todos. La mesa de los pequeños productores dijo que a los grandes la seca los hace tambalear y ellos los fumiga. Creo que hicimos lo que había que hacer. Primero el ministro Massa juntó a varios funcionarios de Aduana, por tema de los fertilizantes y agroquímicos; del Banco Nación por financiamiento; yo por los subsidios de tasa, y de Afip. Nunca vi a todos en una mesa para solucionar un problema. Hicimos un diagnóstico en base al pronóstico que nos dio Inta porque escuchamos al que sabe.

- ¿Van a mantener el subsidio de tasa para las distintas provincias?

- Sí, estuve en estos días en San Luis por eso y casi todas las provincias ya suscribieron. Otros planes ortodoxos planteaban que había que subir la tasa porque si no la gente se iba al dólar y nos fundíamos. Yo siempre digo que no es un subsidio de tasa, sino una inversión en tasa, porque si tengo que mantener el nivel de actividad y elevo los tipos de interés abortamos el crecimiento. Durante mi gestión en el Bice les demostré el éxito que tuvimos cuando dimos una tasa especial a la producción. Nos pagaron todo, mantuvimos el nivel de actividad. Es una inversión porque el empresario sigue trabajando, pagando sueldos y mantiene el nivel de actividad.

El impacto de la sequía

-¿Están evaluando cuál será el impacto económico de la sequía en las economías del interior?

- El martes tenemos que terminar de definir algo para el sector de la carne y las economías regionales. A Mendoza fuimos, asistimos luego del granizo. Estamos actuando rápido en eso. Para nosotros uno de los objetivos es recuperar el poder adquisitivo del salario y el empleo, mantener el nivel de actividad y para eso no podés descuidar una economía regional que es dónde está el trabajo. El único sector que permite mitigar, resolver, los problemas del interior son las economías regionales, por eso el gobierno le sacó las retenciones que tenían con la gestión anterior. Hoy queremos comunicar un poco de tranquilidad porque 22 de las 24 provincias están casi con pleno empleo.

- El crecimiento se sostiene pero sigue pendiente la recuperación del poder adquisitivo hoy uno de los principales cuestionamientos, no solo desde afuera sino del propio frente de gobierno ¿Cómo se resuelve?

- La gente está ocupada pero no le alcanza la plata. Lo sabemos, no lo ignoramos, por eso llamamos a los acuerdos de precios. Cuando hay crisis tenés dos problema: desempleo y pérdida de poder adquisitivo del salario. En el país se juntaron los dos muchas veces, desocupación récord y bajos ingresos. Nosotros, a través del mantenimiento del nivel de actividad mantuvimos el empleo, pero nos falta. Cometimos errores. Creo que el crecimiento no se repartió bien. Pero si no se ordenan las variables es muy difícil cualquier otra cosa. Ir al Fondo lo único que nos permite es ganar tiempo. No nos obligaron a la reforma laboral, hicieron concesiones Ahora el tema es qué hacer con ese tiempo. Si nosotros en este período no cambiamos la matriz productiva, que es la que lleva a la permanente crisis, firmamos el próximo default. De allí nuestra obsesión por leyes y medidas que premien el crecimiento y el valor agregado. Nos falta el acuerdo político. El 2001 lo tuvo y el radicalismo y el peronismo se juntaron y salimos. Después cada uno hizo su camino.

-¿Ese acuerdo político todavía no llega?

- Yo no hablo de acuerdo político para todo, pero sí sobre algunas cuestiones clave. En el Congreso hay un conjunto de dirigentes razonables de todos los partidos que van a acompañar esta agenda de crecimiento. El radicalismo con lo que pasó en 2001 no puede dudar de lo que nosotros estamos planteando como proyecto nacional. ¿Quiere entregar el gas, volver a la política de especulación financiera?. Ahora se hacen los distraídos y dicen que hacen una alianza parlamentaria y no electoral. Se tiene que definir. La política perdió la grandeza de objetivos. El debate nuestro es cómo crecer.

-Hace un par de días Juntos por el Cambio sacó un comunicado donde hablaba de la bomba que dejaría el gobierno en materia de inflación y endeudamiento en pesos ¿Por ahí vendrán las presiones económicas en un año electoral?

-Escuché a la oposición y me gustaría que tengan un poco más respeto hacia lo que se ha hecho. Porque si hubo un especialista en dejar bombas fue esta oposición. En 2001 y en 2019, una deuda con el FMI, todos los indicadores quedaron para atrás. En ambos casos el peronismo no miro atrás, no busco culpables, y se ocupó de desarmar esas bombas. En 2019 dejan un kit de deuda defaulteada en pesos, deuda en dólares que todos sabían que era impagable. Nosotros nos ocupamos de eso. Fuimos al FMI, arreglamos con acreedores privados. ¿De qué hablan? A los problemas no se le grita, se los soluciona. Yo lo que no veo es que ellos estén preocupados por la solución. No dicen qué harían, ven que estamos apagando el incendio y cierran la manguera. Ninguno de los que habla puede mostrar un éxito relativo en su gestión en la lucha anti inflacionaria. Es un momento difícil, por lo aportemos en lugar de subirnos al banquito a dar instrucciones.