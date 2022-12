La UCA midió un 43,1% de pobreza en el tercer trimestre

En ese marco, Salvia destacó que en 2022 “se redujo la indigencia” respecto de los terceros trimestres de los últimos tres años (8,4% en 2019, 9,8% en 2020 y 9% en 2021).

salvia.jpg Pobreza. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social.

Asimismo, sostuvo que en gran medida por esa ayuda social “no hubo un aumento explosivo” de la pobreza sino “un mantenimiento”, con pequeñas variaciones “irrelevantes” desde el punto de vista estadístico.

Al respecto, indicó que el gasto social representa actualmente aproximadamente el 17% del Producto Bruto Interno (PBI) y “sin esos recursos, la pobreza hubiera crecido mucho más”.

A diferencia de la medición tradicional por ingresos, la UCA realiza habitualmente un relevamiento de pobreza multidimensional, que incluye variables como alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente saludable, accesos educativos y empleo y seguridad social.

En esa medición, la matriz en el tercer trimestre de este año señala que el 39,2% de la población es pobre multidimensional, el 29,5% está en el grupo de los “no pobres por ingresos pero con privaciones no monetarias”, el 3,7% en el de “pobres por ingreso sin privaciones no monetarias” y el 27,6% restante no son pobres ni tienen carencias no monetarias.

Salvia advirtió que “con cada crisis aumentan los índices de pobreza, a la vez que con cada período de recuperación no logran recuperar el punto de partida”.

Salvia remarcó la heterogeneidad dentro del mercado laboral, al punto que “es mayor la desigualdad al interior de los trabajadores que la diferencia entre las ganancias de los empleadores y los salarios en general”.

Entre los principales datos del informe del Odsa de la UCA, se destacan que la pobreza por ingresos alcanzó al 43,1% de las personas (aproximadamente unos 17 millones) y el 32,7% de los hogares.

Un dato relevante del informe es que en la franja de hasta 17 años, la proporción se eleva al 61,6%.

Dentro del 39,2% de población en condiciones de pobreza multidimensional, un 16,6% se encuentra en situación de pobreza multidimensional no estructural y un 22,6% en pobreza estructural.

En una simulación de la evolución de la indigencia sin el aporte de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Odsa precisó que el 9,9% de la indigencia observada en 2020 hubiera sido del 24,8%, la del 9% de 2021 treparía al 16,9% y la del 8,1% de 2022 al 17,8%.

La diferencia habría sido mayor si, además de la AUH, se excluyeran otros programas y pensiones no contributivas.