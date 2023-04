La semana: vuelve la cumbre de los puertos y la economía fluvial

maquinas.jpg

Exposiciones II: santafesinos conquistan el sur de Brasil

Santa Fe tuvo una participación destacada en la feria de supermercadistas que se realizó en Curitiba y contó con la participación de casi 50 pymes argentinas. Es que el gobierno de la provincia apoyó institucionalmente a las pymes santafesinas y se animó junto a Came a desembarcar en el sur de Brasil, una región con 12 millones de potenciales consumidores, en una expo que no está en el calendario nacional de ferias y exposiciones que siempre privilegia la participación en Apas de San Pablo. Sin embargo la cercanía y hábitos de consumo similares a los argentinos hacen de Curitiba una gran región para hacer negocios. El grupo de empresarios del sector alimenticio que llegó a Brasil para establecer nuevos negocios en Expo Apras 2023 se encontró con una feria de primer nivel y logró contactos impensados. Siempre es una apuesta a futuro participar de una feria internacional pero gracias a la labor de Ricardo Diab, hoy secretario general de Came, un hombre conocedor del sur brasilero desde hace tiempo y fuertes relaciones en la Federación de Comercio, Bienes, Servicios y Turismo del Estado de Paraná y el Sembrae el recibimiento no dejó de sorprender durante los tres días de estadía en Curitiba.

Comercio exterior: contactos que maduran

No es fácil cerrar operaciones en los pocos días que dura una exposición pero con el tiempo los negocios llegan. Así fue que mientras se desarrollaba Expo Apras 2023, el secretario de Comercio Exterior de Santa Fe, Germán Burcher, recibió la noticia de la gente de Tregar de que habían cerrado el envío de un productos a Vietnan. Se trata de un negocio que nació luego de la participación de la firma santafesina en la Misión Comercial e Institucional a Singapur y Vietnam que se llevó a cabo en septiembre del año pasado.

Mucho más que alimentos

No sólo los alimentos despertaron el interés de los supemercadistas brasileros. La empresa Liliana llegó a Expo Apras 2023 con su línea de electrodomésticos para el hogar. El sur del vecino país se presenta como un nuevo territorio a explora y, se trata del único país limítrofe que la empresa con planta en Baigorria aún no realiza exportaciones: ya comercializan con Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. “Creemos que es una gran oportunidad. Las rondas de negocios nos dejan una muy buena perspectiva. Hoy estamos en un buen posicionamiento, y al estar cerca hacemos flete terrestre y eso es conveniente. Además, al tener multiproductos podemos enviar un contenedor con mayor surtido”, apuntó Gustavo Lara Bergese, gerente Comercial de Liliana.

Comercio exterior II: relación al tope

El comercio bilateral entre la Argentina y Chile registra valores superiores al período pre pandemia y en 2022 el comercio total alcanzó los u$s 5.797 millones, 60,7% por encima de 2019, según destacaron funcionarias en el marco de la II Reunión de la Comisión Administradora Bilateral del Acuerdo Comercial entre ambos países. De esta manera, ambos países avanzaron en la implementación del acuerdo comercial, en el marco de la segunda reunión de la comisión administradora bilateral del acuerdo comercial entre ambas naciones. En ese período, la Argentina registró exportaciones a Chile por u$s 5.020 millones, con un crecimiento del 63,5% respecto de 2019, e importaciones por u$s 778 millones, un 45% superior a 2019.

Tecnológicas: Fyo capta u$s 20 millones en tercera ON

La empresa fyo (Futuros y Opciones.com S.A.), especializada en servicios para el agro, emitió su tercera Obligación Negociable en el mercado de capitales por 20 millones de dólares. El título se emitió a tasa 0% con un vencimiento a 36 meses. “El mercado recibió de manera positiva nuestra oferta por la integración en especie con la Serie I. Aproximadamente el 50% del vencimiento de esta serie, previsto para octubre de este año, quedó cubierto con este canje. Esto nos pone contentos porque significa que el mercado nos sigue acompañando y apostando por el crecimiento de la compañía", comentó Federico Lamelas, director de Administración y Finanzas de la empresa. “Con la obtención de los fondos adicionales buscamos potenciar nuestro ecosistema de servicios para el agro en la Argentina”, expresó Luciano Morielli, director Comercial de la empresa. Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron fyoCapital, BACS, Banco Hipotecario, Rosental, Parakeet Capital, Santander, Galicia, Balanz, Facimex Valores, ICBC, Invertir en Bolsa, Industrial Valores y Latin Securities.

fyo.jpg

Tecnológicas II: alta participación de las mujeres en el país

La Argentina lidera en la región el porcentaje de participación de candidatas mujeres para puestos de trabajo en la industria tecnológica, con un promedio del 45% del total de los postulantes, alrededor de 10 puntos por encima de Uruguay y Brasil, que cuentan con un nivel del 35%. “Argentina es uno de los países de la región establecidos como hub de tecnología, que proporciona talento bilingüe calificado”, sostiene el informe de la firma BairesDev, considerada como una de las principales empresas de desarrollo de software. Si bien el sector sigue siendo dominado en su mayoría por hombres, está claro que cada vez más compañías le apuestan al recurso femenino, así mismo cada vez más mujeres se empoderan y deciden estudiar y aplicar a este tipo de sectores.

Tecnológicas III: reelección en el polo local

El jueves 20 de abril se renovó la comisión directiva del Polo Tecnológico Rosario que estará a cargo de la institución por el periodo 2023-2025. El actual presidente del PTR, Ignacio Sanseovich, de la empresa Tecso Coop, renovó su mandato y será acompañado nuevamente por Federico Rojkin, de Wiener Lab, como vicepresidente ejecutivo.

polo.jpg

Empleo: Cargill busca más de 50 pasantes

El Programa de pasantías de Cargill 2023 tiene puestos disponibles en cuatro provincias en Argentina. En total, son más de 50 oportunidades dirigidas a diferentes áreas de la empresa, una de las mayores empresas de alimentos que opera en el País desde 1947. Los estudiantes interesados en participar en el proceso de selección deberán estar cursando carreras de las áreas de ciencias humanas, exactas o biológicas y podrán inscribirse hasta el 07 de mayo. Las vacantes están disponibles en las siguientes ciudades: América (1), Bahía Blanca (1), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (8), Lincoln (1), Pergamino (1), en la Provincia de Buenos Aires; Río Cuatro (3), Laboulaye (2), en la Provincia de Córdoba; Villa Mercedes (3) en la Provincia de San Luis; Alcorta (1), Puerto General San Martín (5), Puerto Punta Alvear (2), Rosario (18), Villa Gobernador Galvez (4) y Venado Tuerto (3) en la provincia de Santa Fe. El proceso de selección será 100% virtual y ciego, es decir, se omitirán algunas informaciones que influya en la selección del candidato.

Trastienda: pulseada entre Nación y provincias

La tensión por la falta de dólares abrió una nueva pulseada. La del gobierno nacional con los Estados provinciales, que junto a las empresas acumulan más de u$s 3 mil millones en depósitos. En el Ministerio de Economía analizan en estricta confidencialidad distintas alternativas para poder captar esos dólares, a cambio de algún instrumento que les cierre a los Estados nacionales, y que podría incluir algún reconocimiento del tipo de cambio, a imagen del dólar soja o el dólar agro. Aunque no todas las provincias están en la misma situación, lo cierto es que la pospandemia dejó a un Estado nacional lleno de necesidades y a un consolidado provincial con buena salud fiscal. En buena medida, esta situación refleja el esfuerzo de gasto que tuvo que hacer la Nación para capear las consecuencias de la emergencia sanitaria y empujar la reactivación con transferencias, créditos y obra pública, volcadas siempre al territorio. Ya el año pasado había circulado la versión de que se estudiaba en el Palacio de Hacienda la colocación de un título entre las administraciones nacionales, para hacerse de liquidez. Esta puja distributiva al interior del sector público es incipiente de incierta resolución. Por lo pronto, al Banco Central le alcanza con que las provincias aflojen en su rol de demandantes de divisas. En el último trimestre los gobiernos provinciales compraron más de u$s 530 millones al precio oficial.