La semana: los ingresos de Bioceres superaron los u$s 400 millones

Bioceres, la compañía argentina de biotecnología con sede en Rosario, dio a conocer los resultados financieros del segundo trimestre de 2023, su cuatro trimestre fiscal y entre los resultados se destaca que registró un total de ingresos de u$s 104,7 millones, marcando un retroceso interanual del 9%. Sin embargo, en todo el año fiscal, el monto fue de u$s 419,8 millones, un 12% más que en el ciclo pasado. de las ventas, la mayor tajada proviene de la división de protección de cultivos (u$s 45,1 millones), la cual fue seguida por semillas y productos integrados (u$s 20,8 millones) y nutrición de cultivos (u$s 38,8 millones). A su vez, la compañía informó que el margen bruto trimestral fue del 39%, mientras que el anual rondó el 44%. Así, obtuvo una ganancia bruta de u$s 40,5 millones y u$s184,5 millones, respectivamente. En este último caso, la mejora frente al año anterior fue del 24%. “Si bien el año fiscal 2023 fue desafiante debido a las condiciones externas, fue un año en el que demostramos la resiliencia de nuestra organización, ajustando planes de negocios para asegurarnos de seguir superándonos”, sostuvo Federico Trucco, actual director ejecutivo de Bioceres. Si bien los resultados de Bioceres fueron generalmente positivos, las acciones que cotizan en Wall Street no gozaron de impulso, por lo que todavía acumulan una baja de casi el 8% en lo que va del año.

bioceres.jpg Bioceres cotiza en el Nasdaq. El empleo en la industria del software La industria del software en la Argentina generó 35 mil nuevos puestos de trabajo en los últimos dos años, lo que representa un incremento de 21,5%, por lo que ya supera las 140 mil personas empleadas en la actividad, según datos difundidos por la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi). Al celebrarse el 13 de septiembre el día del programador la entidad destacó la evolución del empleo en la actividad que pasó de 20 mil personas ocupadas en 2004 “a más de 140 mil en 2023” y proyectan un “crecimiento de hasta 500 mil para 2030”. La Cessi difundió también que anualmente entre 10 mil y 15 mil puestos de trabajo quedan sin cubrir en el sector, por lo cual la entidad mantiene un compromiso con planes de capacitación como Argentina Programa con el Gobierno nacional y otros como #YoProgramaEnMiCiudad, Potenciado Programadores, Portal Primer Empleo, entre otras iniciativas. También remarcaron que “en los últimos 15 años se duplicó la participación femenina” y la previsión es que para 2030 “la fuerza laboral femenina rondará 50% del total de la industria”. Entre los perfiles más buscados por las empresas del sector, figuran programadores; desarrolladores seniors; especialistas en inteligencia artificial y robótica en general; diseñadores de aplicaciones móviles y arquitectos de sistemas.

Rechazo a amparo de aceitera sancionada por no liquidar sus divisas La Justicia rechazó una acción de amparo de la aceitera El Cerco SRL, que había sido sancionada por la Dirección General de Aduanas (DGA) por faltar a la debida liquidación de divisas producto de sus ventas al exterior. El Juzgado Federal Nº1 de Rosario rechazó el reclamo presentado por El Cerco S.R.L. y avaló la sanción aplicada por la Aduana. La aceitera había sido suspendida del Registro de Importadores y Exportadores por faltar a la debida liquidación de divisas, y como consecuencia de la sanción que le impuso la Aduana en los términos del artículo 97 del Código Aduanero. La sanción oportunamente tuvo lugar debido a que “vencido el plazo estipulado de 10 días, la firma no había ingresado las divisas al país, ni había garantizado la liquidación de las mismas a través de un seguro de caución para poder seguir operando en comercio exterior”, indicaron desde la DGA. Precisaron que, además, “tras solicitar reiteradas prórrogas, la aceitera no fue capaz de demostrar ni el ingreso de las divisas correspondientes, ni reclamos ante un supuesto incumplimiento de pagos de un importador extranjero”. “En lugar de cumplir con la normativa vigente, la empresa dedicada a la exportación de subproductos de la fabricación de aceite de soja prefirió la vía judicial y optó por presentar un recurso de amparo”, el cual fue rechazado por el Juzgado Federal N de Rosario, indicó la Aduana. El organismo estatal avanzará con la suspensión de la firma por el término de 45 días si no liquida las divisas, según se informó en un comunicado.

Sobornos para favorecer a fondos buitres El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, consideró que la “corrupción judicial anti-Argentina” salió a la “luz en Estados Unidos” y lo comparó con el viaje a Lago Escondido de “jueces y Ceos del Grupo Clarín”, al referirse a la denuncia de una parlamentaria estadounidense sobre el supuesto pago de sobornos a un miembro de la Corte Suprema de ese país para favorecer al titular del fondo buitre NML, Paul Singer. “El viaje a Lago Escondido de los jueces y CEOs de Clarín es la versión criolla de la corrupción judicial anti-Argentina que hoy sale a la luz en EEUU”, dijo Soria desde a red X (exTwitter). Se refirió así a lo declarado por la diputada estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, donde denunció el presunto soborno del empresario Paul Singer al miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, en su intervención sobre el caso argentino. De la misma manera el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, coincidieron en señalar “la gravedad” de los hechos denunciados por Ocasio-Cortez. “La denuncia de Ocasio-Cortez es gravísima y escandalosa. Así consiguieron fallos los fondos buitres contra la Argentina, como bien señala @CFKArgentina. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la justicia aún hoy no investigó”, publicó el presidente en su cuenta de la red social X . El mandatario compartió en su cuenta el tuit que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había publicado minutos antes, en el que también apuntó contra la justicia de Estados Unidos por haber favorecido “a los fondos buitre” en relación a la Argentina, al hacerse eco de la denuncia realizada por la legisladora estadounidense.

Hay un viejo aforismo que reza… "Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad".



Pensar en grande Hace poco más de un año Banco Macro presentó ante la sociedad su propósito. Una idea muy potente que invitó a todas las comunidades de nuestro país a tomar el desafío de pensar en grande. En 2023, apenas unos días después de cumplir 45 años, Banco Macro vuelve a invitar a los argentinos a ser protagonistas reafirmando su compromiso. "Desde Banco Macro seguimos construyendo el futuro, honrando nuestros principios, estando siempre cerca de los clientes y de sus familias. Esa es la manera en cómo hacemos las cosas. Hoy más que nunca tenemos el desafío y la responsabilidad de seguir pensando en Grande” aseguró Gustavo Manríquez, Gerente General de Banco Macro. “Cuando comenzamos a pensar sobre cómo continuar nuestro diálogo con la sociedad nos preguntamos: ¿quién es el argentino que en los últimos tiempos más pensó en grande? La respuesta fue unánime…. Lionel Scaloni”, reveló. Scaloni expone claramente los valores de Banco Macro. Es un reflejo de una forma de ser. Alguien que pensó en grande trabajando duro, manteniendo siempre los pies sobre la tierra e incentivando las relaciones humanas. Un director técnico que desde su bajo perfil construyó el camino que nos consagró campeones del mundo. Un argentino que piensa en grande, que piensa en Macro. Compromiso con la seguridad vial General Motors y CESVI renuevan su acuerdo para promover la seguridad vial mediante la promoción de una cultura vial más segura. El convenio incluye el intercambio de recursos, capacitaciones y generación de contenidos para distribuir en diferentes canales de comunicación de alcance nacional y regional. Raúl Mier, Director Comercial de GM Argentina asegura que “este acuerdo sigue buscando la constante concientización acerca de la Seguridad Vial. Estamos convencidos que la relación estratégica con CESVI que incluye a nuestro vehículo Chevrolet Cruze al servicio de sus capacitaciones, que es un estandarte de calidad de manufactura nacional y por su alto nivel de seguridad desde sus versiones base, es muy positiva para toda nuestra cadena de valor en Argentina y regional. Sobre excelentes experiencias seguimos generando una constante y necesaria concientización sobre este tema clave en la sociedad”. El convenio contempla por parte de General Motors el préstamo de unidades Chevrolet Cruze que se utilizan para el dictado de cursos de CESVI a nivel nacional. Estos vehículos, que son de fabricación nacional de la planta industrial ubicada en la localidad de Alvear -en conjunto con el SUV Tracker iniciado en el año pasado-, son utilizados para las diversas actividades prácticas en los servicios de capacitación que ofrece CESVI. En el último año, CESVI capacitó en sus instalaciones a más de 6.125 personas en 570 cursos. Campaña de educación financiera Con el stand up y el humor como recurso para desarrollar un contenido accesible sobre una temática que suele resultar poco amigable, el Banco Santa Fe presentó una original campaña de educación financiera con recomendaciones y consejos para gestionar las finanzas personales y reconocer y prevenir las modalidades delictivas, para protegerse ante posibles estafas virtuales. El Banco convocó a los reconocidos comediantes Laila Roth y Ricardo Bisignano, de gran éxito a nivel nacional y popularidad en redes sociales, con quienes se produjeron 8 piezas audiovisuales que en tono de humor y de manera sencilla, logran trasmitir los conceptos fundamentales para operar en forma segura en sus canales digitales. La campaña puede ser recorrida en la web del Banco Santa Fe https://www.bancosantafe.com.ar/personas/educacion-financiera y se complementa además con reels, posteos y stories en Instagram, piezas de radio y pósters en todas las sucursales. Sobre las recomendaciones de seguridad desde el banco se resaltó que nunca un empleado solicitará datos personales ni bancarios por ningún medio (ni nombre de usuario, ni contraseña de Home Banking o cajero automático, ni clave bancaria, ni código de seguridad SMS, ni número completo de tarjeta de crédito o transferencias de efectivo), dado que no se requieren esos datos para resolver las consultas, y recomendó a sus clientes estar siempre alertas para evitar ser víctima de los diversos métodos que utilizan los ciber-delincuentes para obtener la información, que incluyen también el envío de mensajes de texto (SMS) o whatsapp que redireccionan a páginas no oficiales y falsos perfiles en redes sociales. La entidad recordó que se comunica exclusivamente a través de sus canales oficiales: el sitio web https://www.bancosantafe.com.ar; @bancosantafe (Instagram), /BancoSantaFe (Facebook) y el whatsapp +5493412501873. Resaltó además que si alguna persona sufrió alguna estafa o sospecha estar siendo víctima debe comunicarse de inmediato con el Banco a través de la línea telefónica exclusiva 0800 444 6273 (de lunes a viernes, de 7 a 19 hs. opción 5, y fuera de esos días y horarios, opción 2), o al whatsapp +5493412501873. Soluciones digitales para facilitar las gestiones de los asegurados En el marco de un proceso de transformación digital que viene llevando a cabo desde hace varios años, Sancor Seguros presenta una evolución de su plataforma de autogestión, con la incorporación de nuevas funcionalidades y mejoras. A través de este portal, al que se ingresa desde www.sancorseguros.com.ar, los asegurados pueden realizar un importante número de gestiones y consultas relacionadas con sus seguros. Entre las principales acciones, se destacan la de consultar sus pólizas; descargar documentación (como, por ejemplo, la que se necesita para circular en vehículos); denunciar, firmar y adjuntar documentación de siniestros; consultar el estado de los mismos; pagar el seguro o adherir a póliza electrónica. Por otra parte, y en línea con las tendencias actuales de comunicación, otra de las novedades es la habilitación del canal de WhatsApp, a través del cual es posible descargar documentación, denunciar siniestros, solicitar asistencia vehicular o comunicarse con uno de los asesores de atención al cliente, en cualquier momento y lugar. Con estas herramientas y junto a los Productores Asesores, aliados estratégicos en la gestión del negocio, Sancor Seguros continúa desarrollando soluciones para brindar un mejor servicio a los asegurados. axion.jpeg La mejor del año de Latinoamérica Debido a las buenas prácticas y optimizaciones en la operación, Axion Energy ganó el premio a la mejor refinería del año de Latinoamérica, entregado por la Asociación Mundial de Refinación (World Refinning Association), en la Conferencia Latinoamericana de Tecnología de Refinación (LARTC), que se llevó a cabo en Río de Janeiro.La refinería estuvo nominada junto a su par de Mataripe, de Acelen, y a la refinería Paulínia (Replan) de Petrobras. Luego de recibir el galardón en la ceremonia realizada en Río de Janeiro, Diego Mouriño, vicepresidente de Operaciones Downstream de Axion Energy, destacó: “Tuvimos el placer de que la Asociación Internacional de Refinación nos premiara como la mejor refinería del año de Latinoamérica, lo cual para todos los que formamos parte del equipo de Campana es la frutilla del postre a un ciclo que lleva más de diez años de transformación absoluta, con un nivel de inversión histórico y que nunca se había visto”. N5 consiguió inversores N5, la empresa de software para la industria financiera –que registra tasas anuales de crecimiento del 200%– logró captar la atención de grandes inversores en una reciente ronda de financiación, generando un interés ocho veces mayor de lo esperado. Con la inyección de capital, la compañía buscará continuar desarrollándose y atender la creciente demanda de sus servicios. "Desde hace un tiempo venimos experimentamos un aumento exponencial en el interés sobre nuestra plataforma. Este escenario nos empujó a buscar a grandes socios que nos permitirán con su visión estratégica, atender a más clientes y seguir escalando nuestra solución", afirma Julian Colombo, CEO de N5, que acaba de anunciar la apertura de 800 vacantes a nivel global. El directivo, con más de 20 años de experiencia en bancos, confiesa que la lista de interesados ha ascendido significativamente, con clientes que solicitan el servicio con anticipación, por lo que, para brindarles una respuesta, usaran parte de la inyección de capital para aumentar su presencia de 15 a 25 países. Los inversores que participaron en la ronda son: Illuminate Financial, una empresa de capital de riesgo que cuenta con Limited Partners (LP) de algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo, como J.P. Morgan Chase, Citi, Barclays, BNY Mellon, S&P Global y Jefferies; Exor Ventures, la rama de inversiones de riesgo de Exor N.V., holding controlado por la familia Agnelli y accionista de Ferrari, Stellantis, CNHI y The Economist; Madrone Capital Partners, una empresa de capital privado asociada a la familia Walton, accionistas mayoritarios de Walmart; LTS Investments, la holding de inversiones de las familias Lemann, Telles y Sicupira; Arpex Capital, la holding de inversiones de los emprendedores André Street y Eduardo Pontes; y Overboost, una aceleradora y especialista en el desarrollo de proyectos digitales con más de ocho años de experiencia en el mercado de capital de riesgo. La plataforma N5 Now fue reconocida por Microsoft en 2022 por los beneficios que los clientes experimentaron al implementar la solución que permite derribar la barrera natural que impide que, por ejemplo, un banco innove, ya que libera a estas instituciones de la complejidad de sus sistemas heredados.