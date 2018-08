Desconcertados, paralizados y llenos de incertidumbre. Así se manifestaron ayer distintos referentes de los sectores vinculados al consumo doméstico, a la comercialización de bienes durables y a la industria ante la vertiginosa suba del dólar de las dos últimas jornadas. Esperan que en las listas y en las góndolas la nueva remarcación de precios comience a plasmarse la semana próxima, aunque aún sin certezas sobre los porcentajes a los que llegarán los aumentos. En cambio, ya se detecta una retracción del consumo ante la situación de desconfianza.





"La corrida de ayer y anteayer todavía no se tradujo en las listas de precios y en las góndolas, esperamos que esto se verifique la semana que viene", señaló Juan Milito, titular del Centro Unión Almaceneros de Rosario. "Está por cambiar el mes y ya hay algunos anuncios de aumentos en mercaderías que no tienen que ver con la suba del dólar a 40 pesos sino con listas anteriores, cuando trepó a 31", dijo, y citó el caso de yogures para los que se esperaban subas del orden del 8 por ciento y cervezas de un 12 por ciento.

"Lo que uno prevé es que estas nuevas subas del dólar se van a trasladar a precios. Y hay artículos donde pega más fuerte, como el café, aceite y harina", dijo. En otros productos "el aumento también va a llegar con un poco más de pausa, como la yerba, que no debería tener ningún impacto pero que viene siguiendo el comportamiento del dólar", agregó.

"Estamos preocupados porque se siente una retracción del consumo que es lógica porque la gente está muy preocupada y compra menos. Toma recaudos: el que tiene algo todavía para gastar se retrae y hay mucha gente que hoy ya no tiene más para gastar", indicó. También dijo que a los almaceneros "no podemos especular y dejar de vender". En cambio, "los hipermercados están en otras condiciones porque son formadores de precios y van a tomar recaudos a ese nivel, no quieren liberar stock porque la mercadería va a ir subiendo", agregó.

Desconfianza

Ricardo Diab, presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), dijo que hace tiempo "decíamos que la paridad del dólar estaba atrasada, y así lo demostraba la falta de competitividad que podía tener alguna empresa, pero de repente pasamos a otro estadío".

"Aquel que estaba por hacer alguna operación no la puede hacer. No hay precio, no sabe si está comprando bien o si va a comprar mal, y eso genera parálisis", describió.

La crítica situación "también genera problemas financieros y económicos en aquellos que tenían alguna inversión o estaban ligados al dólar", indicó Diab, y alertó sobre las consecuencias negativas que la disparada de la divisa tiene "fundamentalmente sobre las pymes".

Sobre la situación del empleo, Diab observó que las paritarias cerradas "están desfasadas y el empresario no está en condiciones de pagar mucho más". De todos modos, esto opera como un bumerán sobre el consumo. "Si los asalariados no tienen cómo comprar será difícil mantenerlo", indicó.

Sin referencias

Sergio Angiulli, presidente de la Cámara de Ferreteros de Rosario, dijo que en el sector "estamos totalmente desconcertados porque no hay precios". Según reveló "en estos dos últimos días hay proveedores que suspendieron la entrega de productos, con lo cual estamos vendiendo sin referencias y sin saber si podremos reponer ese bien", dijo.

"En el sector de ferreterías tenemos una inflación parecida a los aumentos del dólar", agregó Angiulli. "Si bien hay producción nacional, los insumos generalmente son importados, por lo cual los aumentos son muy fuertes, y un asalariado que sigue percibiendo el mismo sueldo ya no puede comprar, por ejemplo, una máquina o una herramienta que sale 40 por ciento o 60 por ciento más que antes", dijo.

"La situación me enoja muchísimo porque hay distribuidores que están especulando, que suspendieron las ventas argumentando que no saben cuánto deben cobrar", indicó.

Ayer en Rosario algunas cadenas de electrodomésticos sacaron de la venta los productos y sólo dejaron los de mayor precio, especulando con los aumentos producto de la suba del dólar.

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados, Alberto Beltrán, dijo que "las empresas cortaron las ventas y no saben qué aumentos aplicar". Y señaló: "Deben quedar muy pocas listas en vigencia y no sabemos qué va a pasar. Todo se va para arriba". Aunque aclaró que no se retiraron productos de góndolas por la necesidad de vender. Sí reconoció que "algunas empresas suspendieron o anularon las ventas hasta el lunes, por falta de precio".

El dueño de la marca de productos Marolio y de Maxiconsumo, Víctor Fera, dijo ayer que "los proveedores suspendieron las ventas porque no saben cuál es el valor del dólar, han perdido la confianza en la economía". No obstante, aclaró que "no hay desabastecimiento momentáneamente" y sostuvo que los proveedores justifican la falta de distribución en que "no saben a qué precio vender y que van a mandar una nueva lista".

También indicó que "el dólar impacta un 70 por ciento en la canasta familiar: harina, trigo y aceite están súper dolarizados, en el promedio da 70 por ciento".

El presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac), Gabriel Bornoroni, señaló que ayer que recibió llamadas de muchos asociados desconcertados por la escalada del dólar. También que esperan que haya un incremento en los surtidores en los primeros días de septiembre. "Hasta la semana pasada, antes de esta nueva corrida, se calculaba una desactualización acumulada de 15 por ciento", señaló Bornoroni. "Ahora ya se está hablando de un atraso de 30 por ciento", agregó.

Desde el sector industrial, el titular de la Federación Industrial de Santa Fe, Guillermo Moretti, señaló que se está viviendo "un momento muy complicado ya que la mayoría de nuestros insumos están dolarizados, y a eso hay que sumarle la nafta y la energía eléctrica, cuyos precios también están en dólares", dijo.