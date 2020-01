La lluvia dio un respiro al campo

Buenas noticias para el campo, se aleja el fantasma de la sequía. En los últimos días se registraron lluvias mayormente en el centro y sudeste cordobés y centro sur de Santa Fe y también en el oeste bonaerense que le dan un respiro a los cultivos, indicó la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Las grandes áreas de Pehuajó, Saliquelo, Bolivar y Pigué, las más relegadas por la falta de lluvias durante los últimos 6 meses del 2019, recibieron entre 30 y 50 mm del 4 al 6 de enero. “El oeste bonaerense, este de La Pampa y sur de Córdoba sumaron milímetros que valen oro con este nuevo evento que complementa la recuperación hídrica de Navidad y año nuevo”, destacaron desde la entidad local.

El nuevo evento de lluvias tuvo importancia estratégica para el desarrollo de la campaña de soja y maíz. Las lluvias alcanzaron al sector más deficitario del sur de la región pampeana: la franja oeste. El 45% de Buenos Aires, casi la mitad del oeste, recibió entre 30 y 50 mm y buena parte del resto acumulados en torno a los 15 y 30 mm. Una franja más acotada del este de La Pampa recibió entre 15 y 40 mm. Las lluvias también tuvieron presencia en el sur Santafesino. Pero en el sur de Córdoba se desplegaron con mayor cobertura, dejando en gran parte del área valores de 15 a 40 mm.

También las lluvias alcanzaron al este productivo de Santiago de Estero con acumulados de 10 a 30 mm. Estas lluvias alcanzaron a los sectores que más había marginado el último semestre del 2019, apartando la inquietud por de la falta de agua que se había instalado en Argentina.

¿Por qué regresaron las lluvias a Argentina? “El principal gestor de lo que pasó en los últimos quince días sobre el área agrícola argentina fue el océano Atlántico”, explicó Alfredo Elorriaga, asesor de GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario.

A futuro, desde GEA advierten que no se va a entrar en escenario de excesos hídricos, pero la actividad del océano Atlántico es una excelente noticia para que empiecen a normalizarse las lluvias. El centro de la región pampeana tiene las mejores chances de recibir mayores lluvias, aunque también podría ser importante la actividad pluvial en el norte de Argentina.

En tanto, se conocieron los números finales de la cosecha 2019 y a pesar de las 270 mil has que no pudieron cosecharse en la región en 2019 por los excesos de agua, la soja dio batalla. El rinde promedio esta vez fue de 40 qq/ha vs 29 qq/ha de la 2017/18, con una producción de 20 millones de toneladas.

En el 2019, entre soja (18/19), maíz (18/19) y trigo (19/20), la región núcleo terminó cosechando 41,3 millones de toneladas, es decir, 14,2 millones de toneladas más que el año anterior y 9,5 millones de toneladas más que el promedio de los tres años anteriores, indicó la entidad local.

Respecto al ritmo de los mercados, la analista Lorena D’Angelo destacó que los últimos días del 2019 tuvieron un saldo favorable para los precios de los granos ante la noticia de la fecha de la firma del acuerdo comercial Estados Unidos y China. “Los primeros días del 2020 para los precios fue negativo por una toma de ganancias de las pasadas subas y reposicionamiento de los operadores al nuevo año calendario. También se sumó como bajista el ataque de Estados Unidos al referente de la milicia de Irán que afectó el comportamiento de los mercados”, relató.

La noticia tuvo impacto negativo para los mercados accionarios pero con una fuerte suba en el precio del petróleo. Mientras que en el mundo hubo cambios, en el mercado local se sigue discutiendo los derechos de exportación. Si bien ya están establecidos en el 12% para los principales cereales y el 30% para las oleaginosas y subproductos, la posibilidad de que las mismas puedan aumentar 3 puntos por la ley de Reactivación Productiva genera preocupación en el sector. “Un nuevo incremento ajustaría aún más los resultados proyectados de los productores que invirtieron para la siembra y hoy se encuentran con otras perspectivas”, señaló.