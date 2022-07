De esta manera la actividad supera por once meses consecutivos el nivel pre Covid de febrero de 2020 (5,8%) y se ubica a solo 2,7 puntos del máximo alcanzado en noviembre de 2017. La serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,4% mensual, llevando veinte meses en alza.

Luego de que el Indec diera a conocer las cifras, el Ministerio de Economía destacó a través de un informe que “en términos interanuales, la suba de abril aceleró la tasa de crecimiento hasta 5,1%, por encima del 4,5% registrado en marzo. Acumula catorce meses en alza.

El Emae creció en abril un 1,5% contra el mismo mes de 2019, un 0,4% contra 2018 y 0,2% contra 2017.

Por sector de actividad, en abril crecieron de forma interanual todos los sectores que integran el indicador con excepción del agropecuario, que bajó 7%, con un impacto de -0,8 puntos porcentuales sobre el crecimiento. Registraron subas de dos dígitos: pesca (68%), hoteles y restaurantes (40,1%) y minas y canteras (17,2%).

Se destacaron también las subas de comercio (6,7%), la industria (4,7%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,7%) y transporte y comunicaciones (7%). Estos cuatro sectores, sumado a los impuestos (6,4%), explicaron el 74% del crecimiento del Emae.

El ministro de Economía, Martín Guzmán estimó que “como mínimo” este año el Producto Bruto Interno (PBI), del cual el Emae recoge varios indicadores, aumentará 4%.

El funcionario señaló que desde el gobierno se ve “un camino de progreso con grandes oportunidades hacia adelante y también desafíos: vamos a exportar cerca de los u$s 90.000 millones. Argentina está construyendo capacidad para crecer”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, afirmó que el “gran desafío” para incrementar las reservas internacionales es “que vayan surgiendo genuinamente inversiones y mayores niveles de exportación”, mientras que “antes el camino era ir a endeudarse irresponsablemente”.

“Antes el camino era ir a endeudarse irresponsablemente y vimos las consecuencias que tuvo; acá el gran desafío es que vayan surgiendo genuinamente inversiones y mayores niveles de exportación”, afirmó Scioli esta mañana en declaraciones a radio El Destape.

Por otra parte, el ministro dijo que “hay que trabajar en la baja del déficit fiscal, como en una familia, en una empresa o un país, no hay que gastar más de lo que entra”.

“Es bueno tener las cosas equilibradas y eso se logra con mayor expansión, con mayor eficiencia en el gasto y tomando decisiones que haya que tomar”, agregó.

Sostuvo que “atravesando esta coyuntura, estoy seguro de lo que tenemos por delante con sectores estratégicos: el agro para generar divisas, la minería para generar un circuito virtuoso de inversiones, todo lo que viene en materia energética con el gas”.

La contracara de este proceso de crecimiento es el aumento de las importaciones que a su vez presionan sobre las reservas del Banco Central.

El gobierno dispuso una serie de modificaciones al acceso al mercado cambiario, fundamentalmente relacionada con los plazos.

En ese sentido, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, explicó ayer que “no hay ningún cepo ni restricción a las importaciones”. En cambio se establecen prioridades de acceso al financiamiento, para que “todas pueden importar”.

Cerruti destacó la mirada que tiene el gobierno sobre cuáles son los dólares que deben ir al financiamiento de inversiones productivas, y remarcó que tanto las pymes como los rubros de combustibles y medicamentos figuran entre los sectores priorizados.

“Hay 20.000 empresas que son beneficiadas”, resaltó Cerruti en su habitual conferencia de prensa semanal en Casa Rosada.

En ese sentido, indicó que “para aquellas empresas que se considera que los insumos que importan no son estratégicos, no hay ninguna restricción” sino que, a diferencia de los sectores priorizados, deberán hacer la operación “con dólares propios” o con otro financiamiento que no sea el del Banco Central.

Asimismo, recordó que la medida dispuesta por la autoridad monetaria “es transitoria, hasta septiembre próximo”, atendiendo cuestiones de estacionalidad que se reflejan en los aumentos de la importación de energía en el período invernal.

Cerruti comenzó su contacto con los periodistas presentes en la Casa de Gobierno citando “números de la economía” favorables que en el Gobierno “nos parece que hay que repetir”, como la disminución de la brecha de desigualdad y la mejora en la distribución del ingreso que difundió ayer el Indec.

“Nos parece bastante insólito que se trate de trasmitir que existe una situación de zozobra”, expresó Cerruti, y objetó a sectores de la prensa y la oposición que “decían que no se iban a cumplir las metas con el FMI”.

Gran Rosario: la actividad se recuperó 10,6% en 2021

La economía del Gran Rosario creció 10,6% interanual en 2021, cortando una racha de tres años de caída. Consolidó de esa manera la recuperación iniciada en el segundo semestre de 2020 y ya volvió a los niveles prepandémicos pero todavía no a los de 2018. Los datos preliminares del primer trimestre de este año muestran signos positivos pero en desaceleración. Ese es el análisis que se desprende de la nueva medición del Indice Sintético de Actividad de la Región Rosario (Isarr), que elabora el Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR.

El Isarr se elabora a partir de un conjunto de variables socioeconómicas y que permite inferir las fluctuaciones de la actividad económica regional. Su estimación, así como la del Producto Bruto Geográfico (PBG), están dentro de las líneas tradicionales de investigación del IIE: la medición y análisis de la actividad económica regional.

Las últimas estimaciones realizadas del Isarr muestran que la Región Rosario inició a mediados de 2020 un leve proceso de recuperación económica que continúa y se acentúa hasta su último cálculo en marzo de 2022. El 2021 cerró por primera vez en tres años con una tasa de crecimiento interanual positiva en el orden del 10,6%. El nivel de indicador se situó por encima del promedio de 2020 y en 2019.

“La vuelta a la presencialidad plena de sectores importantes para la Región Rosario como los de la construcción y el automotriz, influyeron en dicha performance”, señalaron.

Por ahora, la región acumula unos 22 meses de crecimiento, si se consideran las estimaciones preliminares a marzo de 2022. El período acumuló un crecimiento de 19,3%. La recuperación del índice en 2021 fue acompañada por la suba de los índices parciales de empleo y producción industrial, que lo hicieron en un 7,2% y 35,6%, respectivamente.

Por otro lado, el índice parcial de ventas muestra una caída interanual de casi 1% que se explica por la contracción en la inscripción de autos nuevos y en las ventas reales en supermercados.

Actividad industrial santafesina

El Indice Provincial de Actividad Industrial (Ipai) creció en marzo 3,9% interanual. En el primer trimestre acumuló una suba de 2,7%y respecto de marzo, cayó 1,9%. Así lo informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). La mayor recuperación fue en vehículos automotores con 33,7%. La mayor baja aceites y grasas de origen vegetal que cayó 12,1%.