La cuenta corriente cerró el 2022 con un déficit de u$s 3.788 millones El Indec difundió el resultado de la balanza de pagos, que revirtió un resultado superavitario de u$s 6.700 millones de fines de 2021. Cayeron las reservas y subió la deuda externa bruta 29 de marzo 2023 · 04:40hs

La cuenta corriente de Argentina cerró 2022 con un déficit de u$s 3.788 millones.

La deuda externa bruta alcanzó a fines del año pasado los u$s 276.694 millones, por encima de los u$s 266.740 millones de igual período del 2021. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al dar a conocer el resultado de la balanza de pagos, que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior. El 2022 cerró con un déficit de u$s 3.788 millones, lo que revirtió un resultado superávitario de u$s 6.708 millones de fines del 2021.

En lo que respecta a las reservas internacionales, el informe precisó que el monto fue de u$s 44.598 millones al 31 de diciembre de 2022, lo que implicó un ascenso de u$s 6.973 millones con respecto al trimestre inmediato anterior.

Ello se originó por transacciones de balanza de pagos de u$s 5.969 millones, a lo que se sumaron otros u$s 1.004 millones por las modificaciones de las paridades entre monedas que tienen en su poder el Banco Central.

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual al 31 de diciembre de 2022 se estimó en u$s 276.694 millones, lo que representó un incremento de u$s 3.879 millones respecto al trimestre julio-septiembre del mismo año. Ese aumento se debió principalmente al incremento de u$s 8.071 millones registrado en la deuda del sector gobierno general.

El sector compuesto por sociedades no financieras y hogares redujo su deuda externa a valor nominal en u$s 5.057 millones. El endeudamiento de las sociedades captadoras de depósitos también registró una disminución, en este caso, de u$s 80 millones. En cuanto a la cuenta corriente, el déficit de u$s 3.788 implicó una variación negativa de u$s 10.495 millones con respecto al saldo registrado en 2021. Este cambio respondió al menor saldo obtenido en el intercambio de bienes.