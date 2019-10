Hierve el mercado del dólar: El BCRA perdió u$s 1.300 millones desde el lunes

La demanda de dólares volvió a acelerarse y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo que desprenderse ayer de u$s 450 millones de las reservas. En lo que va de la semana ya perdió más de u$s 1.300 millones. Pese a ello, la divisa saltó $ 2,5 en Rosario, hasta los $ 65, en casas de cambio que trabajaron a full, con filas de clientes en las veredas.

Si bien la demanda de dólares y la caída de reservas es constante desde que estalló la crisis, en abril de 2018, desde que el gobierno de Mauricio Macri reinstaló el cepo hubo un período de cierta desaceleración. Desde la semana pasada, la compra de divisas se aceleró, al tiempo que se profundizó el drenaje de billetes del Banco Central.

El viernes pasado la autoridad monetaria perdió u$s 140 millones, el lunes u$s 563 millones, el martes u$s 294 millones y ayer u$s 450 millones. El relato oficial se limita al nerviosismo preelectoral pero, más allá de eso, la incertidumbre se disparó luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) congelara el desembolso de u$s 5.400 millones correspondientes al crédito stand by que firmó con Mauricio Macri.

El cronograma de vencimientos de deuda pública hasta fin de año, la caída de depósitos en dólares y la demanda para atesoramiento, en un contexto en el que no hay oferta privada de divisas, permite avizorar un pronto agotamiento de las reservas. La alternativa a ese escenario es una profundización del control cambiario, bajando topes de compra por personas, o una mayor devaluación del peso.

Todos estos factores presionaron sobre el mercado. Según el Banco Central, en septiembre casi 1,7 millón de personas compró dólares, un 30 por ciento más que en agosto.

Las colas frente a las casas de cambio, postal representativa del día de ayer en el microcentro, son una expresión de la avidez por las divisas. En las casas de cambio de la city porteña, la cotización avanzó poco más de $ 1 y cerró a $ 62,37 promedio. En el sector mayorista la moneda norteamericana subió 35 centavos y finalizó a $ 59.

También volvió a ampliarse la brecha con el dólar blue. El contado con liquidación (CCL) se pactó a $ 76,05, mientras que el dólar MEP cotizó a $ 72,29. En cuanto a la política monetaria, el BCRA dejó sin cambios la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor de ayer que fue de 68,003 por ciento y generó una expansión de liquidez de $ 54.974 millones.

Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversores.com, explicó que "el tipo de cambio todavía puede llegar a estar barato". También consideró que el spread entre el dólar oficial, el MEP y el contado con liquidación "se puede explicar porque el mercado se anticipa a un nuevo cepo cambiario".

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 906 millones y no se registraron operaciones en el mercado de MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 781 millones, un 65 por ciento más que ayer.

Las reservas del Banco Central cedieron hasta los u$s 46.141 millones y están a las puertas de perforar otro piso psicológico. De hecho lo hará ya que el viernes tiene que enfrentar nuevos vencimientos de deuda.

En la plaza bursátil, por otro lado, el panel líder de la Bolsa de Comercio cortó la miniracha de dos subas consecutivas El S&P Merval bajó un 1,5 por ciento. El indicador de JP Morgan mostró una leve baja de 16 puntos y tocó los 2.227 puntos en el inicio de la rueda.