Gremios piden actualizar las asignaciones en Santa Fe

Gremios santafesinos lanzaron un pedido conjunto al gobierno provincial en reclamo de una urgente actualización del monto de las asignaciones familiares, que hoy, dicen "tienen cifras irrisorias". Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario, uno de los que motoriza el reclamo, se señala, por ejemplo, que en Santa Fe se pagan tan sólo 260 pesos por hijo, mientras que la Nación y la provincia de Entre Ríos abonan 1.246 pesos, Buenos Aires 966 pesos y Córdoba 540 pesos.

El gremio que nuclea a los trabajadores estatales elaboró un informe en el que señala que el gobierno provincial paga hoy 3 pesos por mes por hijo en edad escolar y por familia numerosa, 40 pesos por cónyugue a cargo, 170 pesos por año para ayuda escolar, 200 pesos por nacimiento y 1.040 pesos por hijo con discapacidad.

Campaña

ATE Rosario, CTA Autónoma Santa Fe, CTA Autónoma Rosario, CTA Autónoma San Justo, CTA Autónoma Villa Constitución, CTA Autónoma Venado Tuerto, Amsafé Rosario, Amsafé Caseros, Amsafé General López, Amsafé Belgrano, Siprus y Fesprosa salieron con una fuerte campaña de difusión para reclamar una recomposición de las "cifras obscenas del ajuste" y la inclusión de la actualización de los montos de las asignaciones familiares en la paritaria estatal.

Es que algunas asignaciones no se actualizan desde la década del 80. Tanto es así que algunas están en australes. Son los casos de asignación por hijo en escuela primaria, de 3 australes, y escuela secundaria, de 4,50 australes.

Facultades

Gustavo Martínez, secretario adjunto de ATE Rosario, explicó que después de que en 1996 la Legislatura delega al Poder Ejecutivo la facultad de actualizar los montos la situación se volvió más crítica.

"En estos 22 años el Ejecutivo ha pulverizado este derecho conquistado convirtiéndolo en inexistente, paga $ 260 por hijo, la sexta parte de lo que se paga en el orden nacional en asignación por hijo que hoy 1.577 pesos, una miserable ayuda escolar anual de $ 170 y pagos de nacimiento por $ 260", subrayaron desde ATE Rosario.

Ante esta situación se exige a los legisladores, los que delegaron la facultad de actualizar los montos, "la recuperen para reparar el daño causado a mas de 100 mil hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras estatales de la provincia durante más de dos décadas".

Se busca "fijar en primer termino montos dignos y acordes a las necesidades de hoy y después dejar en claro que existe un ámbito natural donde deben ser debatidas las actualizaciones y modificaciones que es la paritaria".

"Estos 22 años de ataque sistemático contra el derecho a la asignación familiar tuvieron como cómplices y aplaudidores seriales a una parte importante de la dirigencia sindical provincial que permitió este despojo", señalaron.

Y consideraron que "las leyes 9290/83, 9665/85, 9909/86, 10377/89, 11410/96, 12642/2006, 13433/2014 deben ser debatidas y modificadas para que no se sigan violando principios y derechos fundamentales para la democracia".

Las organizaciones que representan a los trabajadores santafesinos exigen "un debate urgente sobre el monto de las asignaciones familiares, fijando un piso digno, que incorpore el retroactivo al mes de enero de ayuda escolar y que otorgue una ayuda escolar de emergencia en junio".

Además, piden la publicación y accesibilidad de la planilla completa, la actualización automática con el aumento salarial anual y la modificación de la ley de asignaciones familiares.

Martínez recordó que la última actualización fue en 2014. Se trató de una suba del 80%, pero sobre la base de una cifra muy baja. "Si sale el gobernador y habla de un aumento del 50% suena a un gran monto, pero no lo es realmente. Con los 170 pesos de ayuda escolar anual no se compra ni un guardapolvo para un niño de 6 años y con el monto por nacimiento no se llegan a cubrir ni los pañales del primer día de vida", aclaró el dirigente, para quien el tema de las asignaciones familiares "siempre ha sido una carta de cambio" en las negociaciones de los gremios con el gobierno provincial.

En la campaña de difusión se explica que "los dirigentes sindicales que dicen representar los intereses de los trabajadores y trabajadoras se han sentado año tras año en la mesa salarial sin abordar en serio esta problemática que afecta a 100 mil niños" en Santa Fe.

La junta interna de ATE Indec relevó que como suma mínima para no caer en la pobreza la canasta básica total de los menores de edad en abril estaba en el orden de los 1.642,52 para menores de un año y en 4.786,76 para un joven de 18. La movida apunta a acercarse a esos montos.