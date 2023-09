Ganancias: dejan de pagar unos 700 mil trabajadores

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que desde el 1º de octubre el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los trabajadores se elevará al equivalente a $ 1,770.000 de salario bruto. La medida significará que sólo quedarán 80 mil gerentes, directores de empresas y jubilados de altos ingresos pagando este tributo, contra las 700 mil empleados en relación de dependencia que lo pagan actualmente. Sólo el 0,9% del total de asalariados registrados quedará alcanzado por el tributo. Al mismo tiempo, el gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar totalmente el gravamen para la cuarta categoría.

Massa recordó que desde hace diez años viene peleando para “encontrar la forma de que los trabajadores no paguen” este impuesto, ya que su convicción personal es que el salario no es una ganancia sino la remuneración por el esfuerzo realizado por trabajadores y trabajadoras.

“En 2015 un ex presidente les prometió que si lo elegían ningún trabajador iba a pagar Ganancias y terminó su mandato con el doble de trabajadores alcanzados por ese impuesto”, dijo Massa en relación con las promesas de Mauricio Macri. Y en ese sentido señaló la necesidad de “no volver a ese momento sino de ir para adelante”.

El triunfo de los trabajadores

En terreno de campaña, Massa pidió a los empleados alcanzados por la medida no utilizar el alivio fiscal para comprar dólares y los convocó a “construir el triunfo de los trabajadores” el 22 de octubre próximo, cuando se elige entre desarrollo industrial con inclusión o patria financiera.

El ministro de Economía dijo que el alivio sobre Ganancias es posible por el incremento de la recaudación a partir de la aplicación del impuesto País a las importaciones y del aumento del consumo.

Mayores ingresos

Y subrayó que para muchos, el nuevo piso significará un aumento de hasta 21,5% en sus ingresos.

Como ejemplo, un trabajador en relación de dependencia con una remuneración bruta mensual de $ 800.000 percibía, hasta ahora, un ingreso neto mensual de $ 550.308, ya que debía afrontar la retención de cargas sociales por $ 132.001 y el pago del impuesto a las ganancias por $ 117.690. En cambio, con el nuevo mínimo no imponible, el mismo salario bruto implicará un ingreso neto de $ 667.999, lo que implica una mejora de $ 117.690 en el salario de bolsillo, equivalente a un incremento del 21,4%.

El alcance de la medida

En 2003, unos 496.331 trabajadores en relación de dependencia, el 9% del total, pagaban Ganancias. En 2015 esa cifra llegaba a 1.194.149 (12%). En 2020 eran el doble los alcanzados: 2.425.880 (30%). Merced a distintas medidas oficiales adoptadas en estos últimos años, el tributo se aplicó a 701.928 empleados (7%) en 2023.

Con esta suba del mínimo no imponible al equivalente a 15 salarios mínimos,vital y móvll, Ganancias alcanzará a 80 mil empleados a partir de octubre. Es , menos del 0,9% del total.

El proyecto de ley

Pero además, Massa anunció el envío del proyecto para crear un “régimen simplificado cedular” dentro del impuesto a las ganancias denominado “Mayores ingresos”.

Este régimen establece un nuevo mínimo no Imponible de 15 salarios mínimos mensuales, que se ajustará en enero y julio de cada año. Se mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable y se eliminan distorsiones de las deducciones personales y generales.

Según indicó el ministro de Economía, sólo CEOs, gerencias, directores de sociedades, puestos calificados, jubilaciones y pensiones de privilegio y cargos políticos (Secretarios de Estado en adelante) pagarán el tributo. Es el equivalente a 0,88% del total de los empleos registrados del país.

El costo fiscal de la medida es de $ 1 billón al año, que se vuelca de manera directa al consumo y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados.

El beneficio alcanzará a 153.030 trabajadores industriales, 116.005 de la administración pública, 95.540 del sector público y 64.791 empleados de servicio, entre otros. En total, la medida cubre a unos 800 mil contribuyentes.

Según el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), las personas humanas participan del 32% del total de lo recaudado por el impuesto a las ganancias. Dentro de ese rubro, el 52% corresponde a la cuarta categoría, que es la que se eliminaría si aprueba el proyecto de ley que enviará Massa (3% del total de los ingresos públicos).

El 18,9% corresponde de las personas que pagan el impuesto lo hacen por participación en empresas, el 12,3% por la tercera categoría, el 8,6% por la segunda categoría, el 5,5% por la primera categoría y el 2,6% por dividendos y otras utilidades.

Massa hizo el anuncio en la Plaza de Mayo tras un encuentro que mantuvo en el Palacio de Hacienda con los principales dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y a autoridades de Diputados.

“Para mí, el salario no es ganancia, tenemos que terminar con esta locura de que un trabajador no quiera hacer horas extras para no perderla en el impuesto”, aseguró Massa frente a una multitud.

Y subió la apuesta: “Esperamos que, tal como dijeron en las redes la semana pasada, aquellos opositores que no nos permiten cobrarle impuestos a los que tienen el dinero en el extranjero, al menos se dignen a aceptar que los trabajadores y trabajadoras argentinas no paguen más el impuesto a las ganancias”.

Pero los economistas y dirigentes de Juntos por el Cambio ya salieron a decir que no votarán a favor de la iniciativa por considerarla “electoralista” y lesiva para la recaudación de las provincias.

Uocra y Atsa

Por otra parte, Los trabajadores de la construcción (Uocra) cobrarán en septiembre “la primera cuota”, de la suma fija de hasta $ 60.000 decretada por el gobierno. Así lo informó Rubén Pronoti, secretario de Organización.

En tanto, los trabajadores nucleados en Atsa Rosario, que conduce Javier Ojeda, cobrarán este mes un aumento de 8%, correspondiente al acuerdo firmado de marzo a septiembre, que totaliza un aumento del 60%.