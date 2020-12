"Están matando a la gallina de los huevos de oro que somos los empresarios"

SD: ¿Cómo ves a tus empleados psicológicamente?, ¿Tienen ganas de volver a trabajar?

MM: La gente quería trabajar y no los dejaban. Finalmente, ahora cambiaron de actitud y ya nos permiten hacerlo. Pero lo que quería contar es eso, la suerte de tener gente joven en la empresa desde el día uno que se decretó la cuarentena. Por ejemplo, mi hija Florencia que trabaja en la empresa y los viernes hacía sus tareas desde la casa porque no le gustaba estar presencialmente, antes nos hacía renegar a mi hermano y a mí. Con esto que pasó todos pasaron a trabajar haciendo home office fabulosamente bien. Además, tuvimos la desgracia del fallecimiento de un vigilador por Covid-19, el cual trabajaba en un sanatorio muy importante de Rosario. Mi padre murió hace 33 años y me tocó hacerme cargo de la empresa tres días después del alzamiento militar en Semana Santa; desde ahí en adelante viví todo: planes de convertibilidad, corralito y siempre salimos adelante, como lo vamos a hacer ahora. Tengo grandes esperanzas en mi país y la gente que me acompaña, que son los que realmente hacen la empresa de verdad.

SD: Siendo una empresa de esta índole, ¿cómo vieron la seguridad en la calle?

MM: Los lugares que teníamos no cambiaron en nada porque nosotros nos hacemos cargo de grandes empresas donde la vigilancia cumple una función exclusivamente de controles internos y externos de ingreso y egreso de mercadería o control del personal, tuvimos muy pocos problemas. Los inconvenientes mayores los teníamos a veces con el tema del transporte donde se tomaron todas las precauciones, imaginate llevar la gente hasta Timbúes o Puerto General San Martín. Pero lo logramos.

SD: Tenés otras empresas en el grupo, ¿en esas cómo te fue?

MM: Con la empresa de guarda de documentos perfecto. Siguió trabajando home office porque nosotros hacemos digitalización y guarda de documentos. Funcionó muy bien Centibox, sigue adelante y creciendo. El hotel estuvo cerrado hasta hace dos días, y lamentablemente debimos cerrar el restaurante más lindo que creo tenía la ciudad de Rosario. Allí el Estado nos pagó al menos el 50 por ciento de los sueldos. Todo lo que habíamos ganado en los cuatro años de vida del hotel debimos reinvertirlo para que subsista, y como dije antes seguro saldremos adelante. Tenemos ahora cinco o seis años de “vacas gordas”.

SD: Si te encontraras con Alberto Fernández, ¿qué le pedirías para el mejor desarrollo de tus empresas post pandemia?

MM: Soy peronista y le tengo mucha estima a Alberto, aunque me desahució últimamente. Yo le diría que si confiamos en él como empresario y compramos los bonos, en vez de reperfilarlos, ¿por qué no nos permitiste con eso pagar impuestos o generar mejor producción?, ¿para qué nos venís a buscar con otros impuestos y pescar siempre dentro de la pecera en vez de salir a buscar el 40 o 50 por ciento que está en negro y no pagó nunca nada? Tengo colegas con empresas fantasmas; ganan 30 o 40 por ciento, y yo me quedo con el 4. Le diría que reveamos el tema de los impuestos, de la capacitación de los empleados públicos. Yo fui 38 años director de la banda municipal, 39 años profesor secundario en la provincia, 17 años abogado del Ministerio de Economía de la Nación, así que conozco muy bien la burocracia, y sé que hay gente muy buena pero no está preparada para el futuro. Creo que el presidente tiene que ayudar a que se formen. También debe abrirse inmediatamente lo que fue el ferrocarril de años atrás que hoy es toda la fibra óptica. Es decir, nosotros estamos haciendo un zoom en Rosario, pero si salís un poquito de la ciudad la gente está a los insultos porque no tiene conectividad. Lo que veíamos en las escuelas pasa también en las pymes, y a ellas hay que ayudarlas. Vengo trabajando mucho con Italia, y veo como se manejan allá con las pequeñas y medianas industrias, necesitamos más bancos cooperativos para depositar el dinero y que tengamos la confianza de que esa gente, que va a usar el dinero de verdad, lo haga en la industria como me pasaba a mí en el barrio Bella Vista con la Caja de Créditos de Bella Vista que después fue el Banco de Los Arroyos. Tengo más cosas para contar, con otros grupos empresarios escribimos cosas importantes y difíciles de expresar que tienen que ver con las facturas electrónicas, la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR). Si nos quedamos sin empresas se van a quedar ellos sin impuestos para poder vivir como políticos, y no se están dando cuenta de eso. Están matando a la gallina de los huevos de oro que somos hoy los empresarios. El otro día alguien de Mercado Libre me decía que es lamentable que no vean que nosotros tenemos que exportar más y que tienen que ayudar a quienes más exportan. También mi hija, que rendía economía de tercer año, me preguntaba por qué les cobran a quienes exportan, y yo le decía que son los únicos que tienen dinero para poder pagar. Se han acostumbrado a la fácil, yo no digo de achicar el Estado porque también puede significar bajar la riqueza ya que esa gente debería ir a trabajar a otro lado. Le diría todo eso.

SD: Aparte de tu actividad empresarial, también te dedicas a formar grupos que están en la ciudad o la provincia. Ahora sos presidente de uno de ellos, ¿nos contás un poco?

MM: En sí son tres grupos. En uno voy a tener la presidencia dentro de un rato que es el Grupo Norte de Rosario, del cual formamos parte empresarios que buscamos mejorar la zona en la que vivimos que es nuestro barrio, que tiene 250 mil habitantes, y va desde las torres, el barquito y el hotel hasta el puente. En total serían 2 Rafaelas sobre las que trabajamos en seguridad, limpieza o cultura trayendo siempre la historia barrial. Otro grupo que fundé en la pandemia se llama Impacto Región Rosario, donde junto con otro grupo que estábamos en Buenos Aires y nos había invitado Juan Manuel Paladini, formamos esta entidad para tratar de salir de la pandemia, la cual creíamos que iba a durar hasta septiembre u octubre. Un día tres o cuatro de los que estábamos con ese grupo en Buenos Aires lo armamos en Rosario, y en doce horas juntamos 700 personas que estaban con ganas de salir adelante. Impacto Región Rosario se dividió en cinco o seis partes como son la jurídica, donde buscamos que haya audiencias por zoom, que envíen notificaciones por mail, o sea despapelizar la justicia. Por otro lado se habló de la parte impositiva con Diego Ponzio y Fernando Luciani, que fueron los primeros que se adelantaron con el tema de las facturas o los créditos de las grandes a las pequeñas empresas para bajar los costos bancarios. Tenemos un grupo cultural fabuloso presidido por Gustavo Gimenez, que además está haciendo el Rotary Club en la Plaza de la Bandera. Cuando los porteños vieron que nos estaba yendo tan bien nos llamaron para que formáramos parte de un grupo pequeño, y le pusimos de nombre Constituya. Hoy somos 17 personas que coordinamos esto, allí no soy presidente pero estoy coordinando y tenemos: una persona por Tucumán, Patagonia, un Chamán Inca que es un tipazo que nos enseña sobre la naturaleza y compartir las cosas con el mundo. Este grupo tiene grandes personas: Cristiano Ratazzi, Luis Bameule, Eduardo Braun, Silvia Torres Carbonell y hasta una diputada mendocina por la Democracia Progresista.

SD: ¿Qué opinas de la intendencia de Pablo Javkin?

MM: Me encantan sus ideas, ojalá que las pueda llevar adelante. Es difícil también apreciarla porque no le tocó un buen momento y se tuvo que dedicar a lo que hicimos los empresarios, salvar los despioles. Después llegará el momento de que muestre el talento que tiene. Me parece un tipo magnífico y honestísimo.

SD: Cuando termina toda tu actividad empresarial, social y de representación ¿cuál es tu lado B?, ¿cómo te relajás?

MM: Tercera presidencia. Soy el presidente de la Asociación Argentina de Directores de Bandas que formé hace un año. Hay 170 directores que estamos todo el día haciendo música y divirtiéndonos. Mi familia con tres maravillosos hijos y mi esposa que me acompaña en todo. Finalmente me voy a andar en bicicleta con el presidente de IDEA Enrique Humanes y con Edgardo Torres, uno de los administradores de AGD o Marcelo Trento de Lader. Nos hacemos 20 o 22 km charlando de negocios para desestrezarnos. Me gusta hacer asados, limpiar la pileta y acompañar a mi hermano en la parte más importante después de haber vendido la transportadora de caudales, un asunto muy importante para atender que sería el futuro de nuestra familia.

SD: No me hablaste de ir a la cancha.

MM: Voy y estoy participando con los empresarios de Rosario Central. Hago tantas cosas que la gente no me va a creer, esa es la realidad. Diez conciertos de música por Facebook desde la puerta de mi casa. Soy un tipo feliz y disfruto de la amistad.